Férias: veja os destaques dos eventos culturais para o mês de julho no Ceará

O mês de férias se aproxima e a expectativa, tanto das crianças como dos adultos, pelas atrações em Fortaleza e no interior do Estado ganha ainda mais espaço na agenda de quem vive ou visita a terrinha. Fortal, Festeja, Sandy & Junior, Sana e demais atividades culturais estão entre os destaques do mês:

DESTAQUES DE SHOWS EM JULHO

DIA 2

Um Quarto de Lua – 25 anos

Às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3252.4138).

Olímpio Rocha celebra 25 anos do CD “Um Quarto de Lua”, primeiro disco autoral gravado e lançado em Fortaleza no formato CD, em show com formato intimista.

DIA 5

Face to Face

Banda Face to Face Foto: Divulgação

Às 21h, no Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema). Ingresso: R$200 (inteira lote 2), R$100 (meia lote 2), R$120 (promocional lote 2). (3453.1421)

Na estrada desde 1991 a banda americana de hardcore se apresenta pela primeira vez em Fortaleza. As bandas Sugar Kane, Switch Stance e Backdrop Falls complementam a festa.

DIA 7

Artur Menezes

Às 18h, no Cineteatro São Luiz Fortaleza (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingresso: de R$15 e R$30. (3252.4138).

Artur Menezes vem trilhando sua carreira no Estados Unidos. Joe Bonamassa disse: "Art is a Superstar waiting to be discovered. Fearless player". Seu mais recente álbum, "Keep Pushing", recebeu inúmeras excelentes críticas em vários países. No Cineteatro, ele se apresenta em uma sessão sonora.

Baiana System e Academia da Berlinda

Banda Baiana System Foto: JL Rosa

Às 21h, na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingresso: R$100 (inteira), R$60 + 2 kgs de alimento (social) e R$50 (meia). (3488.8600).

O grupo baiano BaianaSystem e a banda pernambucana Academia da Berlinda fazem show para comemorar as férias na Praça Verde. A banda cearense Samiro faz a abertura do evento.

DIA 11

I Love Rock and Roll

Às 20h, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: de R$30 a R$80. (3066.2000).

A Duetos Escola de Música apresenta o show, homenageando grandes nomes do rock mundial e nacional. Grandes clássicos de bandas como Queen, U2, Led Zeppelin, Journey fazem parte do setlist, além de bandas nacionais.

DIA 12

Selvagens à Procura de Lei

Selvagens à Procura de Lei Foto: Divulgação

Às 19h30, no Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, 299, Centro). Ingresso: de R$30 a R$60. (3105.1312).

A banda retorna à Fortaleza para um show acústico no Teatro São José, com um set especial dos grandes sucessos e algumas novidades do próximo disco.

Funkzim: solteiro nunca tá só!

Às 23h, no Complexo Armazém (Av. Almirante Barroso, 444, Centro). Ingresso: de R$11 a R$22. (3219.4322).

Se a intenção é dançar até o amanhecer, o Complexo Armazém parece ser o espaço perfeito no dia 12 de julho. O local aposta em um dos ritmos mais curtidos do país em mais uma edição da festa, que também traz promoção para os ingressos antecipados.

DIA 13

Tributo ao Mamonas Assassinas

A partir das 19h, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingresso: R$ 20 e R$ 40. (3101.2583).

A Orquestra de Câmara Heitor Villa-Lobos volta ao palco do Theatro José de Alencar para realização de mais um concerto que unirá música e solidariedade. Sob a batuta do maestro Leonardo Sidney, os alunos interpretarão alguns dos grandes sucessos de uma das bandas mais icônicas dos anos 90 “Mamonas Assassinas” na ocasião a orquestra tocará sucessos de bandas que marcaram nossa história.

São João da Cachorra

Às 20h, no Kukukaya (Av. Pontes Vieira, 55). Ingresso: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). (99673.0066)

No lugar do triângulo e da zabumba o som do forró, do xote e baião, sairão do tamborim e do repique do Bloco Unidas da Cachorra. A já tradicional festa do bloco também contará com atrações como Iara Pamella e a dupla Preto & Café.

DIA 14

Orquestra Contemporânea Brasileira - Série Concertos do Ceará

A partir das 10h30, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingresso: R$ 10 e R$ 20. (3252.4138).

A Orquestra Contemporânea Brasileira, que realiza residência artística no equipamento durante o ano de 2019, receberá como solista convidado o flautista cearense Marcelo Leite. No repertório, além de clássicos da música erudita, o público vai conferir estilos como samba, chorinho e baião,

DIA 21

Fafá de Belém

Fafá de Belém Foto: Divulgação

Às 20h, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: de R$60 a R$140. (3066.2000).

Depois de quatro anos, Fafá de Belém está na estrada com novo disco e show. Baseado no álbum “Humana”, lançado em abril deste ano, a turnê tem direção geral de Paulo Borges e direção musical é de Zé Manoel.

Argonautas convidam Zé Renato

Às 18h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingresso: R$ 10 e R$ 20. (3252.4138).

Em maio de 2018, os Argonautas deram início ao projeto “Argonautas Convidam”, em que criam parcerias com artistas de renome nacional. O projeto se iniciou com um show com Mônica Salmaso, em setembro foi a vez de Renato Braz. Agora, Zé Renato, que faz parte do Boca Livre, mas também tem uma carreira solo muito conceituada, traz novo brilho para os palcos e dá início ao “Argonautas Convidam” de 2019.

DIA 27

Gusttavo Lima em Sobral

Gusttavo Lima Foto: Augusto Albuquerque

Às 20h, no Clube dos Calçadistas de Sobral (Av. Mãe Rainha, Renato Parente). Ingresso: de R$30 a R$60. (88 3614.3284).

Voz dos sucessos “Cem mil”, “Eu Não Iria” e “Zé da Recaída”, Gusttavo Lima traz apresentação à Sobral pela primeira vez. Este ano, o cantor já fez show em Fortaleza e, agora, passará por outras cidades cearenses.

DIA 28

Amelinha

Às 20h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335, Seis Bocas). Ingresso: de R$40 a R$100. (3099.1290).

Em novo show, “Passeio”, a cabtira Amelinha traz uma celebração aos seus 40 anos de carreira onde transita em todo seu universo acompanhada de Julinho Brau, no violão de aço e Cesar Revechi, no violão de nylon.

DESTAQUES DE TEATRO EM JULHO

DIAS 3 E 4

The Biz – Ensemble Extravaganza

Às 20h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 4335, Edson Queiroz). Ingresso: R$50 (inteira) e R$25 (meia) na plateia; R$40 (inteira) e R$20 (meia) no mezanino. (3099.1290).

O espetáculo, dirigido por André Gress, transita entre clássicos da Broadway e canções de artistas inesquecíveis.

DIA 4

ABBA Experience in Concert

Às 21h, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: de R$50 a R$160. (3066.2000).

O espetáculo conta a história musical de uma das maiores bandas de todos os tempos através de seus maiores sucessos.

DIAS 6 E 7

“Tio”

Eduardo Sterblitch e Renata Gaspar Foto: Lourenço Parente

Sábado, às 21h, e domingo, às 20h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 4335, Edson Queiroz). Ingresso: de R$30 a R$80. (3099.1290).

Os atores Eduardo Sterblitch e Renata Gaspar vêm a Fortaleza para apresentar a comédia “Tio”. O espetáculo fala sobre cultura, relações interpessoais e a forma de agir do ser humano.

DIA 7

Edmilson Filho Direto de Holliúdy

Às 20h, no Teatro Ceará Show (Av. da Abolição, 2323, Meireles). Ingresso: R$80 (inteira) e R$40 (meia). (4012.3030).

A nova peça de Edmilson Filho faz um apanhado do melhor da comédia do ator com muito humor e riso garantido do começo ao fim.

DIA 12

Ao Verso

Às 18h, no Arena Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600).

Na lúdica mistura de palhaçaria e o malabarismo, utilizando de uma a oito claves, bola de futebol e facões, os dois protagonistas levam o público numa viagem aonde a emoção e a dificuldade aumentam a cada desafio “mais difícil, mais difícil”. A arte de lançar e se lançar ao ar contrariando a gravidade, como se fosse brincadeira, Pitchula e Sudaka combinam estilos, formas e desafios em um jogo alucinante nos ritmos da arte milenar do malabarismo.

DIAS 13 E 14

Nó

Espetáculo "Nó", por Deborah Colker Foto: Divulgação

Sábado, às 21h, e domingo, às 20h, no Teatro Rio Mar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: de R$37,50 a R$140. (3066.2000).

A bailarina e coreógrafa Deborah Colker volta a Fortaleza para apresentar o espetáculo Nó, balé que é um marco na trajetória da artista.

DIAS 13, 20 E 27

Navalha na Carne

Às 20h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3488.8600).

Adaptação do texto de Nelson Rodrigues, a peça é um ato único com três personagens, Vado um cafetão, Neusa Sueli, uma velha prostituta e Veludo um empregado homossexual. O texto se desenvolve quando Vado percebe que Neusa Sueli não deixou dinheiro como de costume. Espetáculo é ambientado num cinema pornô.

DIAS 14, 21 E 28

Quando as Máquinas Param

Às 19h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3488.8600).

Baseada no texto de Plínio Marcos, mostra angústia de uma matrimônio perfeito, porém fragilizado por conta do desemprego do esposo. A crise se agrava quando Nina fala de sua gravidez inesperada. Zé em momento de desespero tem um plano nada aceitável para a futura provedora dessa criança. Nesse momento o mundo despenca. É “Quando as Máquinas Param”.

DIAS 25, 26 E 27

Ainda Vivas

Às 18h30, na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600).

O Nóis de Teatro reúne no espetáculo “Ainda Vivas” três peças que ligam Mulheres, Negrxs e LGBTS numa sucessão de jogos sobre amor, trabalho e morte. Numa cidade sonâmbula, pessimista e sem utopia aparente, “Amok”, “Burnout” e “Anamnese” se perguntam se ainda é possível um projeto político emancipatório para nossas vidas. Ao fundar um espaço em praça pública, o espetáculo convoca as pessoas para adentrar no universo de três histórias, de três situações de nosso tempo. Nas entre-peças, o microfone estará aberto para as manifestações do público, poetas e artistas da cidade: é aqui o palco para a poesia falar.

EVENTOS ESPECIAIS E FESTIVAIS

DIAS 1° A 7

Sana Preview 2019

No Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3560).

Réplica do Trono de Ferro (Game of Thrones), just dance e exposição de escultura em tamanho real do Charizard do Pokemón são algumas das atrações do Sana Preview. Todos os dias terão ainda quadrinistas e ilustradores no local, que participarão do Sana 2019 no espaço Artists’ Alley. A ação é uma mostra do que vai ocorrer no maior evento de cultura pop e geek do Norte e Nordeste, o Sana 2019.

DIAS 5 A 27

Paracuru Férias Festival

Em Paracuru, Ceará. Grátis.

O mês de julho é de festas em Paracuru, no Litoral Oeste do Ceará. Em suas praças e praias acontece o Paracuru Férias Festival, com quadrilhas juninas, música eletrônica ao pôr do sol, shows e corrida de praia. A programação começa com o São João dos Ventos e termina com show da Banda Líbanos.

ATÉ DIA 7

19ª Edição do Festival Internacional de Dança de Fortaleza

Às 18h30, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingresso: R$ 20 e R$ 40. (3101.2583).

Com a reunião de vários bailarinos e grupos de dança de todo o país, mais uma edição do Fendafor se inicia em Fortaleza. O Ballet Clássico ganha destaque, mas também serão realizadas apresentações de Jazz, K-Pop, entre outros ritmos. O evento se divide em duas etapas: Mostra Internacional de Dança e Mostra Competitiva.

DIAS 12 A 14

Sana Fest

Sana Fest Foto: Fabiane de Paula

No Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz). Ingresso: de R$35 a R$150. (3195.0331).

O Sana é o maior evento de Cultura Pop e Geek do Norte/Nordeste do Brasil. Criado em 2001 por um grupo de amigos fãs de animação, games, quadrinhos e tecnologia, o Sana hoje é referência no Brasil quando falamos em eventos que congregam amantes de Filmes, Seriados, Cosplays, Animes, Games e muita diversão.

DIAS 20 A 27

15 º Mi – Festival Música da Ibiapaba

Em Viçosa do Ceará (região da Ibiapaba). Grátis.

Um dos maiores festivais de formação musical do Brasil, o Mi – Festival Música da Ibiapaba chega aos 15 anos em 2019 com novo tom de voz. O Mi irá ocupar diversos espaços de Viçosa do Ceará, com shows, oficinas, rodas com mestres da cultura e encontro de bandas de música. Neste ano, celebrando os 100 anos de Jackson do Pandeiro, o festival traz novos ares ao preparar um roteiro turístico cultural para quem quer aproveitar as riquezas da Ibiapaba curtindo a boa música, visitando tanto pontos turísticos quanto patrimoniais, destacando a beleza dos famosos casarões de Viçosa.

ATÉ DIA 21

XXI Festival Eleazar de Carvalho

No Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3311).

O Festival Eleazar de Carvalho tem como objetivo proporcionar cursos de formação e aperfeiçoamento em música erudita para jovens músicos do Ceará e de outras regiões do Brasil. Durante três semanas, eles ficam imersos em cursos diários que incluem regência coral, regência orquestral, instrumentos de cordas, sopros, percussão, canto e piano.

DIAS 24 A 28

23º Hallelluya

Pe. Fábio de Melo Foto: Divulgação

A partir das 19h, no Condomínio Espiritual Uirapuru - CEU (Avenida Alberto Craveiro, 2222, Castelão). Grátis.

Mais de 20 atrações compõem a line-up do Festival Halleluya 2019. Com nomes nacionais e internacionais, o evento é realizado pela Comunidade Católica Shalom. Além de artistas já esperados pelo público, como Pe. Fábio de Melo e Rosa de Saron, o festival neste ano dá destaque à música eletrônica católica com a presença de dois DJ’s no palco principal.

DIAS 25 A 28

Fortal 2019

Ivete Sangalo no Fortal Foto: Reinaldo Jorge

A partir das 17h, na Cidade Fortal (Dunas). Ingresso: de R$160 a R$1320 a depender do bloco. (3261.4050).

Mix de ritmos, uma megaestrutura e públicos de todas as regiões curtindo um dos maiores festivais de música do país, o Fortal 2019 recebe atrações como Ivete Sangalo, Bell Marques e Wesley Safadão. Em 2019, o evento traz novidades em todos os setores, com artistas nacionais animando o Corredor da Folia, o Camarote Mucuripe e o Palco Avenida.

EXPOSIÇÕES EM DESTAQUE

ATÉ DIA 28

Memórias que não escrevi

De terça a sexta-feira, das 9h às 19h (com acesso até as 18h30); e aos sábados e domingos, das 14h às 21h (com acesso até as 20h30), no Museu da Cultural Cearense (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600).

O artista Sebastião de Paula celebra 36 anos de carreira com a exposição individual em xilogravura "Memórias que não escrevi”. Serão expostas 22 obras impressas sobre papel, todas com a dimensão 60 x 80cm, e diversas intervenções com adesivos.

ATÉ DIA 11 DE AGOSTO

Da Terra Brasilis à Aldeia Global

De terça a sexta-feira, das 9h às 19h; sábados e domingos, das 10h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319).

Em comemoração aos 45 anos da Unifor, a Fundação Edson Queiroz realiza a exposição que reúne 277 obras dos principais artistas brasileiros e de estrangeiros que retrataram o Brasil, abrangendo arco temporal que se estende do século XVI ao século XXI e conta com curadoria de Denise Mattar.

Arte Moderna na Coleção da Fundação Edson Queiroz

De terça a sexta-feira, das 9h às 19h; sábados e domingos, das 10h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319).

A exposição “Arte Moderna na Coleção Fundação Edson Queiroz” reúne algumas das mais expressivas obras de arte moderna criadas por artistas brasileiros ou radicados no Brasil das décadas de 1920 a 1960 e conta com curadoria de Regina Teixeira de Barros.

MOSTRA FIXA

Museu da Fotografia Fortaleza

De quarta a domingo, das 12h às 17h, no Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545, Varjota). Ingresso: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3017.3661)

O Museu da Fotografia Fortaleza reúne dois séculos de fotografia de um dos mais ricos acervos fotográficos do País, a Coleção Paula e Silvio Frota. O Museu vem realizando uma série de ações para divulgar novos talentos e promover a fotografia contemporânea.