Fendafor: Festival Internacional de Dança de Fortaleza encerra neste fim de semana

Até o próximo domingo (07), o Palco do Teatro José de Alencar (TJA) recebe cerca de 2800 artistas na 19ª Edição do Festival de Dança de Fortaleza (Fendafor). O público confere até lá apresentações nas categorias de dança Clássicas de Repertório e Livre e Contemporâneo (Jazz e Sapateado).

Passaram pelo palco do TJA ao longo do evento que teve início na quinta-feira (27), bailarinos, coreógrafos e maitres de dança de 15 estados e quatro países do mundo, entre os quais Estados Unidos e Suíça. Os nomes dos vencedores serão divulgados na Noite dos Campeões, que acontece neste domingo (7), a partir das 16 horas no (TJA).

“A minha gratidão é sem tamanho nesse momento porque o Fendafor não ia acontecer em 2019. Foi muito difícil, mas, com muito esforço, foi possível abrir esse espaço mais uma vez para que todos os públicos possam dançar e aprender”, destaca a diretora geral do evento, Janne Ruth.

Na cerimônia de abertura, o público conferiu o espetáculo “Tambatuque nos Terreiros de Sol e Lua”, dirigido pela bailarina e coreógrafa Anália Timbó, presidente da Associação Vidança Cia. De Dança do Ceará. A apresentação foi uma mistura das diversas manifestações culturais, presentes no imaginário popular

Mostra Internacional de Dança

Conforme Janne Ruth, ao todo, são cerca de 50 grupos e bailarinos convidados de vários Estados do Brasil e outros países, bem como das mais tradicionais escolas de dança do Ceará. Um deles é o Cícero Gomes, primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que dançou com a bailarina convidada Manuela Rocado, do Rio de Janeiro.

Ela foi finalista do Youth America Grand Prix e em 2018 foi contratada para a temporada de Coppélia do Ballet do Theatro Municipal da capital fluminense em agosto de 2018.



A Mostra recebeu ainda outros convidados, como o bailarino Tutto Gomes, da Bahia, ator da Companhia do Teatro Castro Alves; o sapateador Giuliano de Washington, dançarino da Cia. Sole Defined, dos Estados Unidos; os bailarinos Marcos Bento e Daria Reimann, ambos da Suiça, e Ariel Venâncio, de Rondonópolis, Mato Grosso.

Serviço:

19ª Edição do Festival Internacional de Dança de Fortaleza (Fendafor)

Local: Teatro José de Alencar

Data: até 7 de julho (domingo)

Mais informações no site do evento Site: