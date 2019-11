Feira vegana acontece neste sábado (16) e domingo na Praça Luiza Távora

Neste sábado (16), das 17h às 22h, e domingo (17), de 17h às 21h, a quinta edição da Feira Navegano acontece na Praça Luiza Távora (Aldeota). A programação é gratuita e reúne mais de 30 expositores locais. Dentre os estandes, o público vai encontrar comidas, cosméticos naturais, dentre outros produtores livres de gordura animal.

A organização estima receber um público de cerca de 5 mil pessoas. Com a intenção de conscientizar as pessoas sobre a cultura vegana, a feira tem apoio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE).

A programação formativa traz questões ambientais atuais, como o derramamento de óleo no litoral do Nordeste, Direito dos Animais e a proliferação de plástico nos oceanos.

Na mesma direção, a chef Ana Mota promove uma oficina de culinária vegana, ensinando a receita da moqueca de caju. A facilitadora ainda conduzirá outra oficina, em parceria com a ONG Verdeluz, com orientações a respeito do reconhecimento das espécies e do que pode ser feito em caso de encalhe com óleo e sem óleo.

Por fim, a programação da Navegano traz a apresentação do coletivo de cultura popular Raízes do Griô e do Dueto Sabiá.

Serviço

5ª edição da Navegano

Sábado (16), das 17h às 22h, e domingo (17), das 17h às 21h, na Praça Luiza Távora (Avenida Santos Dumont, 1589, Aldeota). Acesso gratuito.