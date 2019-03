Fantasias improvisadas para aproveitar o Carnaval 2019; confira dicas

Independentemente de idade, quem gosta de se divertir no Carnaval não abre mão de uma produção mais alegre e caprichada. Alguns folíões que se programam antecipadamente, abusam da criatividade e não se preocupam em economizar na produção dos figurinos, mas também tem os mais moderados, a exemplo das amigas Bárbara Ponte e Marcela Sanders, que preferem curtir o Carnaval, aqui mesmo em Fortaleza sem muita produção. Os looks são montados quase na hora de cair na folia, e os preços dos acessórios são levados a sério. Bárbara e Marcela construiram suas produções gastando menos de R$ 40 reais.

Foto: José Leomar

"Eu nunca tive oportunidade de viajar para outros estados, nos quais acontecem essas grandes festas. Mas gosto muito de Carnaval. Vou brincar aqui em Fortaleza. Pretendo reunir os amigos e a família para fazermos nossa própria folia", confessa a estudante Bárbara Ponte.

Gabi Sales gostou do look montado com a mãe Ana Paula, mas em casa, ela tem diversas outras fantasias, uma para cada dia Foto: José Leomar

A psicologa Ana Paula Albuquerque e a filha Gabi Sales também optaram por curtir o Carnaval nas praças de Fortaleza. Elas também deixaram para escolher o que vão usar na última hora. "Mesmo de improviso sempre vem as boas ideias", destaca Ana Paula.

Pelas escolhas da Gabi Sales é fácil identificar o estilo fashion da pequena Foto: José Leomar

Já a comerciante Eveline Maria Marques Dantas, mãe do pequeno José Neto também esteve na loja de fantasias a procura de adereços para ela e mais uma fantasia para o filho. Os dois pretendem extravassar as energias nos bloquinhos que agitarão a garotada na praça da Imprensa.

José Neto escolheu, o Homem Caveira para compor sua coleção de fantasias, entre elas, a do Menino Gato, do Incrível Hulk e do Homem de Ferro Foto: José Leomar

Segundo a vendedora Gerlane Rocha, todas as fantasias foram bastante procuradas. Os valores das produções infantis variam de R$ 50 a R$ 80 reais. As preferidas são as de unicórneo, mulher maravilha e Mário Bros. Já os adultos dispultaram a do Fábio Assunção que perdeu o topo da lista para a lá casa de papel, no valor de R$ 120 reais.