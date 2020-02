Exposição "Yolanda Vidal Queiroz - Momentos" segue aberta para visitação até domingo (1)

Dona Yolanda posando com as quatro filhas Lenise, Myra Eliane, Renata e Paula, em retrato feito por Lazlo Burjan, em 1970. Na sequência, peças que compõem o acervo da homenageada

Diante de tantas contribuições para a sociedade cearense, Dona Yolanda Vidal Queiroz (1928-2016) será sempre lembrada por sua liderança inspiradora. A vida da matriarca, casada com o empresário Edson Queiroz (1925-1982) e nascida em uma das famílias mais tradicionais e empreendedoras do Estado, é apresentada na exposição "Yolanda Vidal Queiroz - Momentos". A mostra está no último fim de semana de exibição no Espaço Cultural da Universidade de Fortaleza.

Até o próximo domingo, 1º de março, o público pode descobrir mais sobre a história de Fortaleza e do Ceará, ao mesmo tempo em que percorre a trajetória da empresária. Por meio de fotografias, vídeos, obras de arte e outros artefatos culturais que as múltiplas facetas de Dona Yolanda se apresentam, seja ela a empreendedora forte ou a mãe carinhosa.

Desde que foi aberta, em outubro de 2019, a exposição já recebeu estudantes, amantes das artes e pessoas interessadas em descobrir mais sobre a vida da matriarca. A mostra foi construída com base no tripé de valores de Dona Yolanda: trabalho, arte e educação, formas de promover para a população cearense o contato direto com uma produção tão rica.

"A exposição está sendo muito visitada. Desperta interesse naqueles que querem conhecer mais a respeito da história de Dona Yolanda, já que ela foi uma mulher à frente do seu tempo", conta a professora Adriana Helena, gestora do Espaço Cultural Unifor.

Realces

A mostra é dividida em seis salas, que seguem uma cronologia familiar, composta por objetos que pertenceram à matriarca, a exemplo de fotos de época, álbuns, manuscritos íntimos, vestuário e mobiliários próprios, além de todo um acervo de documentos e registros sobre a trajetória empresarial da família Queiroz. Alguns espaços da casa da homenageada foram remontados, promovendo uma ambientação caseira repleta de azul-turquesa, a cor preferida da "suave guerreira", assim descrita pela curadora da exposição, Denise Mattar, no texto de apresentação da mostra.

De acordo com Adriana, a ideia da curadoria foi promover ao visitante uma imersão nesse ambiente da "dama das artes". "Ela foi uma pessoa muito emblemática. É uma oportunidade única para o público adentrar esse universo. A sensação que a gente tem é de que estamos entrando na casa dela". A importância de Dona Yolanda retratada na exposição foi reconhecida com várias premiações, bem como o Prêmio Personalidade do Ano, da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos.

A exposição faz um passeio também pelos movimentos artísticos, sobretudo o modernismo, com pinturas de artistas brasileiros dessa escola e objetos e peças representativas da religiosidade barroca, adquiridas em viagens.

"Um grande destaque da coleção de Dona Yolanda é a arte sacra, indo da escultura barroca erudita, na qual se destacam imagens de Sant'Anna, São Pedro e São José, ao barroco popular. Há pinturas barrocas brasileiras e também da Escola Cuzquenha. Muito religiosa, Dona Yolanda era ecumênica, assim sua coleção inclui divindades indianas, vietnamitas, tailandesas, e um conjunto excepcional de ícones russos", explica Denise Mattar, responsável pela curadoria.

Entre os destaques está o retrato de Dona Yolanda assinado pelo pintor e artista plástico paraense Albery Seixas da Cunha. Com traços delicados, a imagem remonta o semblante gracioso e imponente da empreendedora. Há também um retrato da família, no qual ela posa ao lado das quatro filhas Lenise, Myra Eliane, Renata e Paula, feito por Lazlo Burjan, em 1970.