Exposição "Sol para Mulheres" reúne fotografias sob a perspectiva de 26 artistas

Conquistar espaços, desenvolver e amadurecer trabalhos e olhar coletivamente para o mundo e para si são os principais propósitos que regem a exposição "Sol para Mulheres", com abertura neste sábado (18), às 16h, na Imagem Brasil Galeria. Sob a perspectiva de 26 artistas, a mostra aborda, por meio de fotografias, temas que atravessam a existência feminina, desde questões gerais até pontos mais intimistas e pessoais.

As obras apresentadas são de autoria de um grupo plural, formado por fotógrafas profissionais e iniciantes, vindas de dentro e fora do Ceará, com diferentes discursos e bagagens. São elas: Alice Frota, Aline Caldas, Ana Peyroton, Beatriz Bley, Camila Oliveira, Camila Pinho, Cisglene Pineo, Delfina Rocha, Denise Luz, Denise Marçal, Ianara Alencar, Joyce S. Vidal, Lia de Paula, Lidiane Macedo, Livia de Paula, Marcella Elias, Natália Albuquerque, Natália Rocha, Nely Rosa, Rafa Eleutério, Sabrina Moura, Sayara Bezerra, Sheila Oliveira, Stephanie Nojosa, Tatiana Tavares e Vitória Lima.

O olhar das mulheres sobre o espaço urbano dá início à narrativa da exposição Denise Marçal

Com curadoria de Waléria Américo e Cecília Bedê, a mostra tem sua narrativa construída de forma compartilhada e colaborativa, visando explorar a pluralidade de olhares das artistas. "Começa com um núcleo mais urbano, passa por questões ambientais e entra para algo mais específico de uma visão do feminino pelo feminino. O corpo, o gênero, o íntimo, a angústia própria de cada uma", explica Patrícia Veloso, diretora da galeria e idealizadora do projeto.

A mostra trata ainda de angústias e vivências femininas Camila Oliveira

Linguagens

O que hoje é exposição, começou com o desejo de abrir um espaço que promovesse e valorizasse a produção de mulheres no Estado, por meio de discussões sobre o fazer fotográfico e sobre as experiências de cada uma.

"A ideia do projeto é realmente incentivar para que esses trabalhos possam concorrer a prêmios e ter espaços em festivais, além de colocar essas fotógrafas dentro do cenário de produção autoral e contemporânea, desenvolvendo trabalhos cada vez mais potentes", aponta Patrícia.

O trabalho exposto é o mesmo que compôs a Feira Oriente, no Rio de Janeiro, em novembro de 2019. Convidado pelos organizadores do evento, o grupo de mulheres ganhou uma sala especial para exibir suas fotografias. Entretanto, a exposição ganha nova montagem em Fortaleza, com abertura para outras técnicas e mídias, como a instalação audiovisual de Marcella Elias.

A fotógrafa, que inicialmente construiu este trabalho somente com a linguagem da imagem, retratou uma senhora de 96 anos, Elisa, vizinha de casa que compartilhava com ela suas histórias e noções à frente de seu tempo. "Eu tentei aproveitar essa personalidade dela e buscar novos enquadramentos", explica Marcella.

O ser feminino também é abordado de forma mais intimista na exposição Rafa Eleutério

A troca de inspiração e motivação entre as participantes do projeto é um dos motivos que incentiva a artista a se manter produzindo, sentimento o qual compartilha com Nathália Rocha, também fotógrafa do grupo, que apresenta um trabalho de sobreposições de imagens que mesclam natureza e ações humanas.

"Essas trocas são fundamentais para um amadurecimento dos trabalhos, para a percepção do quanto ele pode dialogar com questões que permeiam o olhar de outras mulheres. Acho interessante porque na exposição tem vários universos, mas de alguma forma eles conversam e dizem algo”, expõe.

No mesmo viés, a pernambucana Beatriz Bley, que também traz um material de conexão com a natureza, ressalta a importância da união através da arte: "Acredito que é um crescimento em conjunto. É se unir em prol da fotografia, é se expressar através da imagem, desenvolvendo novos trabalhos e sendo também uma oportunidade de mostrar e discutir as ideias e as visões que temos do mundo".

Serviço

Abertura da exposição “Sol para Mulheres”

Abertura no sábado (18), das 16h às 20h

Aberto até 31 de janeiro, das 9h às 18h, na Imagem Brasil Galeria (Rua Rocha Lima ,1707, Aldeota)

3261.0525