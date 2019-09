Exclusão social de LGBTQs envolve trama de 'Greta', filme cearense com Marco Nanini

A nostalgia. O apego ao passado. Premissa equivocada de que em determinada época as coisas eram "melhores". O perigo de se exaltar tempos nunca antes vividos pode desenvolver um notório efeito colateral.

Ao sonhar e consumir acriticamente acontecimentos e situações de outras eras, terminamos por naturalizar ou reproduzir pensamentos e posturas obsoletas daquele instante, nada adequados com a atualidade. Amenizar, racionalizar o mergulho no nostálgico também é uma das forças da arte.

Essas reflexões, apressadas, colaboram à imersão do universo desenvolvido pelo cineasta Armando Praça em "Greta". Após estreia em fevereiro, no Festival de Berlim, a produção foi exibida em solo brasileiro. Participou da Mostra Competitiva Ibero-Americana de Longa-Metragem do 29º Cine Ceará, encerrada na sexta-feira (6).

Enfim, qual a relação da obra estrelada por Marco Nanini, Denise Weinberg, Démick Lopes e Gretta Sttar com o debate das relações que nutrimos com o passado?

O primeiro trunfo cênico do diretor advém do longo processo de adaptação de "Greta Garbo, Quem Diria, Acabou no Irajá", originalmente concebido pelo pernambucano Fernando Mello, na década de 1970.

A montagem ilumina as desventuras de Pedro. Quarentão solitário, apaixonado pela diva Greta Garbo e um homossexual que sobrevive na metrópole carioca afundada na obscuridade de tempos ditatoriais.

Releitura

Os mais de dez anos dedicados à transposição desta dramaturgia para o Brasil recente apresenta mudanças significativas no enredo. O protagonista de Nanini é enfermeiro e mora em Fortaleza. Aos 70 anos, encara a solitude na companhia da amiga trans Daniela (Weinberg). Porém, as coisas estão ficando ainda mais dolorosas.

A companheira de tantos anos está gravemente doente. Sem direito a ser internada em enfermarias destinadas a mulheres, só resta à personagem aguardar um leito na ala masculina. Revoltante, diga-se. É quando Jean personificado por Démick Lopes atravessa a vida da dupla.

Está ali, internado após uma violenta briga de bar com outro homem. Caso aquela criatura ferida e furiosa desocupe a cama, Daniela, que se vê em dores nos corredores do hospital, poderá ter uma chance de dias mais dignos antes de morrer. As escolhas éticas de Pedro só começaram.

Démick Lopes

A atualização costurada por Armando explora um material antes marcado pela presença do humor. Interessa o teor dramático do texto. A montagem de 1978 foi censurada pela Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP), aprovada, com cortes, quase sempre das cenas em que a relação homoafetiva irrompia.

O filme "Greta" estreia num contexto político que teima em parir semelhanças do passado. Num Brasil, cuja parte da população se mostra saudosa de uma época marcada por tortura e morte. Tal escolha abjeta é embalada por censuras do Governo Federal a produções com temática LGBTQ. Somam-se também (entre os muitos golpes) os ataques a trabalhadores da cultura e à autonomia da Universidade Pública.

Construção

Esta discutível onda de apreço ao passado, felizmente, se depara com conquistas sociais que hoje são irreversíveis. É possível falar de temas tão sensíveis sem recorrer ao riso fácil. Podemos rir, amar e nos emocionar com elas, não delas.

Armando adentra os anseios e vontades de pessoas isoladas e anônimas. Fortalece a percepção do espectador em torno de quem só deseja amar e ser amado. Outros assuntos caros e apreciados são o valor da amizade e a empatia pelo próximo.

Nanini entrega um trabalho primoroso. Do olhar solitário aos gestos contidos de Pedro. Da explosão do gozo ao inferno da perda de alguém tão amado, somos envolvidos pelas escolhas, quedas e glórias do enfermeiro.

Weinberg emociona e Démick Lopes corresponde positivamente ao que lhe é pedido do personagem. Fortaleza está lá fora apenas. "Greta" evolui no vazio dos quartos, becos e boates. A reconstrução azul esverdeada do hospital esteticamente lembra um filme de horror. Corpos em decomposição e paredes sujas denunciam o descaso com a Saúde Pública.

A estreia de Armando Praça no comando de um longa-metragem pontua uma direção elegante, viva e consciente da adequação visual em ambientes tão fechados e íntimos.

A obra perde um pouco de ritmo antes dos momentos finais, mas nada que desabone o resultado pretendido.

Ao iluminar o corpo de um septuagenário às voltas com o isolamento social, "Greta" deixa valiosa mensagem de quanto é preciso estarmos bem resolvidos com nossos desejos. Viver a liberdade de forma plena, sem recalques ou paranoias pode ser uma chave para enfrentar a solidão. Uma possibilidade de viver e prosseguir, na medida do possível, com o tempo no qual estamos inseridos.