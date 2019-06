Excesso de suor interfere na saúde dos fios e do couro cabeludo

Manter o cabelo bonito, saudável e cheiroso é tarefa difícil, principalmente para as mulheres que praticam exercícios físicos com frequência. Segundo o personal trainer Darkson Almeida, para obter resultados satisfatórios nos treinos, o ritmo deve ser acelerado. "E nesse caso, o acúmulo de suor, maior vilão para a saúde capilar, é inevitável".

Portanto, para quem, a exemplo de Thalia Freitas, não abre mão da saúde do corpo e do cabelo, a sugestão é seguir as dicas de profissionais sobre a higienização e o tratamento dos fios e do couro cabeludo logo após as atividades.

Thalia Freitas pratica atividade física diariamente. Dentre os cuidados com o cabelo antes do treino, ela prende os fios em forma de coque ou rabo de cavalo FOTO: HELENE SANTOS

Para evitar o incômodo por conta do suor, o terapeuta capilar Halyson Diego recomenda lavar o cabelo de acordo com o acúmulo de oleosidade da raiz. E antes de iniciar os exercícios, ele orienta aplicar um leave-in. Outro recurso são os coques e tranças que devem ser amarrados com ligas de pano para não danificar os fios. Alternar a forma de prender o cabelo mantém a estrutura saudável.

Para evitar desgaste nos fios durante a lavagem, o ideal é realizar movimentos circulares leves, apenas para eliminar o excesso de sujeira do couro cabeludo FOTO: HELENE SANTOS

Segredo

Um truque para preservar o aspecto de limpeza e com praticidade é o uso do xampu a seco. Porém, Halyson alerta: "a composição do produto é em pó, por isso deve ser aplicado apenas em situações em que o couro cabeludo não esteja muito sujo".

Já em relação à ação do suor no cabelo, a fisioterapeuta dermatofuncional Talita Bessa diz que o excesso do líquido provoca a redução da nutrição no folículo peloso, quadros de seborreia, caspa e inflamação. Isso pode desencadear a fragilidade e a queda dos fios. Conforme a dermato, acúmulo de suor em quem tem genética de calvície acelera o processo.

A avaliação microscópica comprova os transtornos capilares e a fase de crescimento dos fios FOTO: HELENE SANTOS

"Após a análise microscópica das disfunções, é possível tratar o paciente de acordo com suas queixas. Nos casos de nutrição capilar, os tratamentos mais indicados são à base de autofrequência, lasers e leds. Para alopécias, o microagulhamento é mais eficaz".