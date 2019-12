Ex-BBB Lucas Fernandes estreia programa de viagens na TV Verdes Mares

Afim de mostrar a cultura de países fora da rota tradicional de viagens e conectá-la com as vivências do povo cearense, o novo programa "Vamos Descobrir" mergulha na vida das pessoas ao redor do globo.

Apresentados por Lucas Fernandes, os episódios da primeira temporada contemplam cidades de Israel e da Jordânia e estreiam, neste sábado (7), às 8h30, na TV Verdes Mares. Viajando pelo Oriente Médio, o apresentador procura fazer um comparativo entre costumes. Gastronomia, arquitetura e religiosidade estão dentre os aspectos abordados, com destaque para as semelhanças e diferenças em relação à cultura do Ceará.

"Uma paixão que eu tenho é viajar, conhecer novas culturas e ouvir novas línguas. Então, a ideia foi começar por países que fossem bem diferentes culturalmente, além de criar um elo dos países de fora com o nosso Ceará. Porque aqui é a minha casa e eu quero mostrar para o povo cearense o que a gente tem de bom aqui e no mundo", conta Lucas.

Primeira jornada

A primeira temporada ficou por conta de uma viagem entre Israel e a Jordânia, passando por cidades como Tel Aviv, Jerusalém, Fortaleza de Massada e Eilat. Cada episódio apresentará uma cidade, seguindo temas dentro da cultura do lugar, buscando semelhanças entre os costumes e desconstruindo estereótipos.

"Em Tel Aviv, por exemplo, a gente focou mais na gastronomia e na arquitetura. Para você conhecer um lugar de verdade, você precisa conhecer os mercados. É onde você encontra o artesanato, a cultura, o povo. Lá, a gente vai ao Mercado de Carmel, no Mehane Yehuda", diz Lucas.

Dentre os locais visitados, o telespectador poderá conhecer particularidades do Mar Morto, destino que muito marcou a equipe do programa. "Você tem que ter um cuidado, não pode beber a água, não pode molhar o rosto, porque a salinidade é muito grande. É uma sensação muito estranha e muito interessante mergulhar lá", lembra o apresentador.

Futuros destinos

O próximo destino já está escrito: Síria. Para além da realidade triste da guerra, o "Vamos Descobrir" deseja fazer um contraponto e conhecer a felicidade que abriga as pessoas em períodos tão difíceis. Lucas diz ainda que países como a Turquia e o Líbano podem vir a fazer parte do roteiro.

Acompanhado pela equipe do produtor e diretor Telmo Maia, Lucas afirma querer mostrar a poesia das cidades de uma forma despojada e acessível. "As pessoas merecem experimentar coisas novas, ter acesso ao conhecimento e a locais que, em tese, não são tão vistos".