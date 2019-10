Evento em Aracati reúne arte e gastronomia neste fim de semana

A Rua Coronel Alexanzito, mais conhecida como Rua Grande, no município de Aracati, vira palco da terceira edição do Festival de Gastronomia e Cultura. Entre os dias 25 a 27 deste mês, esse patrimônio histórico e nacional vai receber chefs renomados, artesãos e atrações musicais como Moraes Moreira e o filho Davi Moraes, no dia 26, e o encerramento com o cearense Waldonys, dia 27.

A iniciativa, fruto da parceria entre o Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas do Estado do Ceará (Sebrae) e a Prefeitura de Aracati, integra a programação de comemoração dos 177 anos de emancipação política da cidade, que é celebrada oficialmente no dia 25 de outubro.

Localizado no Centro Histórico do município, o evento pretende resgatar, preservar e dar maior visibilidade às tradições culturais de Aracati. O público vai poder conferir cortejos dos Bonecos Gigantes do mestre Hélio Santos, bem como apresentações musicais de Thiago Quiça, Barra de Aço e Rabecacello.

Neste ano, o evento traz como novidade uma área especial para promover a agricultura familiar e a Praça do Artesanato, com produtos feitos na região.

O evento também foca na gastronomia local Kid Júnior

A edição de 2018 recebeu cerca de 3.500 pessoas, entre moradores locais e turistas. "A ideia é fazer com que o festival otimize os produtores e os negócios e repercuta bastante", afirma a secretária de Cultura e Turismo do município, Denise Pontes.

Foco no paladar

A 'Rota Gastronômica' do festival traz estandes que preservam a cultura alimentar local com produtores da região. Já os casarões antigos recebem delícias dos chefs Liliane Pereira (de O Banquete), Culinária da Van, chef João Lima, Rodrigo Holanda do Cibo, além do chef Rosario Tessier, da Trattoria do Rosário, de Brasília e outros. E, para quem deseja empreender, a programação deste ano traz ainda oficinas gratuitas relacionadas à área.