Estudantes da rede pública inauguram exposição com trabalhos de xilogravura

Traços em relevo ganham vida com a xilogravura, técnica milenar de origem chinesa e tradicional no nordeste brasileiro. Ela foi utilizada por estudantes rede pública estadual para compor a exposição "Aluno Presente: vivências artísticas na gravura", em cartaz no North Shopping Fortaleza até o dia 6 de janeiro. A mostra reúne 37 obras produzidas pelos estudantes sob orientação do professor de artes e artista plástico Silvano Tomaz. A turma pôde se familiarizar com a técnica que consiste em talhar o desenho em madeira e "imprimir" tal qual um carimbo.

A iniciativa reuniu os alunos de três escolas, EEMTI Vicente Arruda, no bairro Planalto Caucaia, EEMTI Maria Thomásia, na Maraponga, e EEMTI Professor Aderaldo Plácido Castelo, localizada no Conjunto Ceará, e possibilitou levar a arte e a cultura para os discentes. O contato direto com essa expressão durante os intervalos também foi o foco.

Produção em xilogravura Divulgação

Inicialmente, as aulas abordaram a teoria sobre o desenho livre, a colagem em preto branco e própria xilogravura, apresentando a técnica, as principais características e a importância, além de os aproximar do cordel, gênero tão presente na Região Nordeste. Essa relação foi mostrada, inclusive, por meio de textos de cordelistas com críticas sociais e temas atuais ligados à vida do povo brasileiro.

Processos

Como inspiração, Silvano levou também referências de outros xilogravadores. "Eles começaram a ter uma visão melhor do que seria gravar o desenho na madeira", explica. O processo de ensino durou quatro meses e contou ainda com o apoio da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho. Partindo para a prática, os alunos tiveram a oportunidade de gravar as ilustrações primeiro no isopor para, então, aplicá-las no MDF, material escolhido para a exposição. Nesse processo, os alunos trabalharam com goivas e formões.

Os alunos tiveram contato e aprenderam, na teoria e na prática, todos os processo desta arte com o professor Silvano Tomaz Divulgação

Prezando pela qualidade das obras produzidas, uma etapa importante do curso, de acordo com Silvano, foi a parte da impressão, em que exigiu técnica, destreza, limpeza e cuidado especial com o papel para a impressão, bem como as boas características das tintas e papéis.

Experiências

Estimulando a criatividade dos alunos, Silvano conta que a temática de cada gravura foi escolhida por eles mesmos e traz um pouco das vivências pessoais e dos aprendizados adquiridos com as aulas. Os traços aplicados revelam a qualidade das técnicas adquiridas. "Achei uma ótima experiência, uma atividade nova na escola e eu não conhecia o que era xilogravura e ainda vou ter os meus quadros em exposição amanhã. Foi uma honra participar desse curso e espero que próximo ano tenha novamente, para que outra pessoa possa ter essa mesma oportunidade que eu", revela a estudante Kamily Santana.

Para o diretor Francisco Tácio, da Escola Vicente Arruda, o projeto tem grande relevância, especialmente para a realidade das escolas de tempo integral. "É muito importante poder contar com essa parte das artes visuais e ter profissionais qualificados dentro da escola para ministrar essas disciplinas, pois desenvolve nos alunos outras habilidades e inteligências. A gente percebia que a cada trabalho e técnica desenvolvida havia motivação em participar e apresentar os trabalhos", celebra.

Obra de alunos da rede pública Divulgação

Parte da turma percebeu dificuldades durante o processo e não concluiu o curso. Para Silvano, a principal lição deixada para quem seguiu com as aulas foi a de cada um ver o mundo de outra forma, além de reconhecerem a importância da arte milenar e tradicional. "Aquilo é um meio de eles colocarem os sentimentos na arte, uma ferramenta para falar com o mundo, para eles terem voz e vez por meio das artes", afirma.

Silvano também celebra o fato de colocá-los em contato direto com atividades manuais e desconectarem de tecnologias para essa realização. O artista reforça também que esse pode ser um meio para esses jovens conquistarem uma renda extra quando aplicados em canecas, bolsas, blusas e o que mais a criatividade permitir.