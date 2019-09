Esportistas têm bons motivos para incluir a carne suína na alimentação

Considerada uma das proteínas animais mais consumida no mundo, a carne suína é rica em potássio, selênio, zinco, ferro e vitaminas, a exemplo do complexo B, importante para a saúde do sistema nervoso.

O consumo regular do alimento ajuda a fortalecer a imunidade, a controlar a pressão arterial e a promover a saúde cardiovascular. E, ainda, seu alto teor antioxidante previne anemia, melhora o aspecto da pele e dos cabelos.

Segundo a nutricionista Renata Guirau, do Oba Hortifruti, os esportistas têm bons motivos para incluir o alimento na rotina.

Os cortes magros fornecem energia e garantem a manutenção da massa muscular. Por isso, são excelentes sugestões para serem consumidas no dia a dia, já que, em média, 20% do peso da carne de porco são de proteínas", informa a especialista.

Em relação à gordura presente no produto, uma das grandes preocupações dos apreciadores, a boa notícia é que a parte de lipídeos pode ser removida na maioria dos cortes antes do consumo, ao contrário dos outros tipos de carnes, que possuem a gordura intramuscular.

Alerta

Na hora de escolher a melhor parte do porco para levar à mesa, pensando em teor nutricional e valor calórico, vale investir nos cortes como paleta, pernil, filé mignon e lombo. Mas, a nutricionista alerta: "Devemos pensar também na forma de preparo. As frituras devem ser menos frequentes em nosso cardápio, independentemente do corte escolhido", revela.

E, na cozinha, existem outras vantagens, pois a carne suína é uma opção fácil de preparar. A variedade de cortes possibilita incrementos em diversas receitas que podem ser feitas diariamente. Molhos cítricos e à base de frutas combinam perfeitamente com a proteína. Além da harmonia de sabores, a mistura de ingredientes, fontes de vitamina C (como a laranja e o limão), ajuda na absorção de ferro da carne. Mas lembre-se: "a vitamina C se perde com o calor. Por isso, para se obter essa propriedade, o ideal é que ela seja usada apenas na finalização dos pratos, ou como acompanhamento", destaca Renata.

Observação

Para garantir uma compra segura, a profissional recomenda atenção do consumidor quanto ao prazo de validade. "Adquira o alimento, de preferência, em local conhecido. Observe a coloração e o aroma da carne, que devem ter aparência e odor de fresca".

Para os produtos congelados, a especialista orienta verificar se, de fato, o produto está armazenado adequadamente. Caso não seja uma carne congelada, constate se ela está em temperatura de geladeira.

Nunca compre carne armazenada fora de refrigeração", alerta a nutricionista.

A carne manipulada, ou seja, cortada e até mesmo temperada, deve ser consumida o mais rápido possível. Geralmente, o prazo de validade seguro é de um dia após o corte, descongelamento ou o acréscimo de tempero ao produto.

As dicas da especialista também contemplam a conservação do produto em casa e por mais tempo. "Podemos congelar os cortes comprados sob refrigeração, aumentando seu prazo de validade para até 30 dias. Lembrando que uma vez descongeladas, as carnes não devem voltar ao freezer. Portanto, para evitar desperdício, o mais indicado é congelar em pequenas porções".

Na hora do preparo também existem detalhes que devem ser considerados. A carne bem passada oferece mais segurança. "Isso ocorre devido ao fato de o calor destruir diversos micro-organismos que podem estar presentes na carne suína, como em outros tipos de carnes", conclui Renata.

Propriedades

Confira as funcionalidade dos micronutrientes presentes na carne suína

Vitaminas do complexo B

Favorece no desempenho das funções cerebrais e do metabolismo

Potássio

Evita a pressão alta, previne doenças cardiovasculares, melhora o funcionamento dos rins, da saúde mental e muscular

Ferro

Ajuda a transportar o oxigênio pelo sangue e evita a anemia

Selênio

Alto poder antioxidante, previne o envelhecimento precoce

Zinco

Aumenta a imunidade e ajuda no crescimento de unhas e cabelos