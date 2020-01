Espetáculo "Vale a Pena Rir de Novo" reúne humoristas para satirizar novelas e o cotidiano

Faz, aproximadamente, uma década que os humoristas Ciro Santos, Luis Antonio (intérprete de Aurineide Camurupim) e Járdeson Cavalcante, conhecido pela personagem Titela, não se apresentam juntos no mesmo palco. Neste mês de janeiro, contudo, eles quebram esse longo hiato ocupando o Teatro Dragão do Mar aos sábados e domingos, sempre às 20h, com o espetáculo "Vale a Pena Rir de Novo - Uma Verdadeira Comédia".

A peça é inédita e fruto de criação coletiva, em que se misturam várias cenas do cotidiano, sem necessariamente ter apenas uma única linha narrativa de causos. "Não é uma montagem que tem começo, meio e fim. É como se fosse uma revista, com vários quadros", explica Ciro Santos.

Assim sendo, uma diversidade de emblemáticas personagens, sobretudo da teledramaturgia brasileira, ganha roupagem humorística na apresentação. Desde figuras da novela "Roque Santeiro" até da mais recente "A Dona do Pedaço", tudo vira alvo de piada e muita animação.

"A gente também tem uma situação com três senhorinhas da atualidade que é muito engraçada. Imagina elas, com idades diferentes: uma só pensa em música antiga; outra está de dieta, mas não consegue parar de comer; e a outra é a mais moderninha, toda ligada em redes sociais. Certamente, vai provocar muitas risadas", torce o humorista.

Renovação

Para Luis Antonio, a sensação é de retorno a casa, tendo em vista a oportunidade de estar novamente junto aos amigos dividindo o tablado.

"Cada um colaborou com uma ideia, então o processo de construção da peça foi algo bem bacana", diz.

De fato, a partir de um bolsão de referências, as cenas vão sendo costuradas e cada quadro apresentado reserva um boa surpresa à plateia. Um formato, então, que aposta na interação entre os humoristas e o público para ressoar alegrias no ano que já começou.

"Estamos com uma boa expectativa, tendo em vista que faz um bom tempo que estamos apenas com nossos espetáculos solo nas casas de show de Fortaleza", diz Ciro. "É um momento também para as pessoas conferirem esse novo formato vivenciado pelo nosso humor".

Alguém duvida de que a noite realmente valerá a pena?

Serviço

Espetáculo "Vale a Pena Ver de Novo - Uma Verdadeira Comédia"

Aos sábados e domingos de janeiro, às 20h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 40 (inteira). Contato: (85) 3488-8602