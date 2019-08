Espetáculo "Rent- O Musical da Broadway" estreia em Fortaleza nesta sexta-feira (9)

Quando a peça "Rent" estreou nos palcos, criada pelo norte-americano Jonathan Larson, temas como o desemprego, o uso de drogas, a homossexualidade, a Aids e a liberação sexual estavam massivamente presentes nas rodas de conversa. Afinal, eram os anos 1980.

Décadas depois, mais de 50 países já receberam encenações do espetáculo que, ainda hoje, traz discussões ainda muito relevantes para a sociedade. Agora, "Rent" chega a Fortaleza por meio da parceria entre a Pós-Graduação da Universidade de Fortaleza (Unifor) e a The Biz - Escola de Artes, em uma relação com objetivo único: unir a ciência e arte, campos diversos de estudo, em prol do conhecimento individual.

Na Capital, a montagem que já ganhou os palcos da Broadway tem a primeira apresentação marcada para esta sexta-feira (9), às 20h. Entre os envolvidos estão tanto os alunos da Universidade quanto os da Escola de Artes.

Um total de 22 atores, uma banda com quatro músicos e um palco com alcance de 180 graus marcam esta estreia cearense, planejada desde fevereiro. Ao todo, estima-se que, pelo menos, 200 pessoas tenham se inscrito para as audições realizadas no começo do ano.

Preparação intensa

Desde então, não houve descanso. André Gress, diretor responsável pelo espetáculo, explica os passos seguidos para chegar ao início da temporada no teatro, que segue, nos fins de semana , até o dia 25 de agosto. "Foram ensaios intensos, afinal de contas é uma Ópera Rock, um trabalho todo cantado. São 2h de encenação com músicas do início ao fim, e é algo difícil", observa. Entre as canções estão as faixas "La Vie Boheme" e "Seasons of Love".

"O espetáculo mostra, mesmo com todas as tristezas, que é necessário repensar a vida" - André Gress

Arte e ensino

Até tornar realidade a apresentação desse porte, em uma conjunção, a direção buscou profissionais criativos e inventivos no ambiente universitário. A partir do pensamento de trazer novidades, a parceria se tornou algo ainda maior.

Na prática, nesse caso, alunos dos cursos de Moda, Arquitetura, Medicina e Psicologia ajudaram na criação de "Rent" com desenvolvimento dos figurinos, construção do palco e até mesmo estudos sobre os detalhes que envolvem saúde.

"Há um tempo vi iniciativas, em visitas a outras instituições, unindo cientistas e artistas para a apreensão do conhecimento na área de artes. Isso com o intuito de desenvolver pessoas mais inovadoras", explica a vice-reitora de Pós-Graduação da Unifor, Lília Sales, responsável pelas atividades.

Segundo ela, esse foi o momento de desenvolver algo parecido dentro da instituição fortalezense, fazendo possível a união com a The Biz. "Temos uma filosofia de liderar para transformar. Então, buscamos formar líderes capazes de atuar assim. Essas pessoas precisam, com o conhecimento e as habilidades da nossa época, desenvolver projetos de impacto na nossa sociedade", afirma.

"A arte traz essa capacidade de criação, de pensar criticamente, expor e apreender melhor" - Lília Sales

Em cena

Até o momento, os resultados são mais que satisfatórios. Larissa Pontes, por exemplo, é aluna de Medicina e tem investido nas expressões artísticas. Pela primeira vez, passou nas seletivas para um espetáculo com o peso de "Rent" e não hesita ao falar sobre como isso tem influenciado dentro e fora da sala de aula.

"Eu, como estudante de Medicina, aprendo diariamente sobre empatia, de ver o outro com um olhar diferente e nos aproximarmos o máximo que pudermos. Como atriz em uma peça que fala tanto de humanidade, percebo que é possível atrelar as duas coisas. Trago mais verdade para minha arte e mais humanidade para minha Medicina", conta.

Interpretando Maureen, uma jovem dramática, bissexual e com uma relação próxima aos amigos, a jovem de 22 anos foi capaz de se colocar ainda mais no lugar de um paciente. "No consultório, dias atrás, tive contato com um paciente com HIV, tema abordado na peça. E pensei como posso presenciar isso e sentir como minha personagem", finaliza.

De acordo com Gress, este é justamente o ponto alto de trabalhar com estudantes de diferentes áreas. "A Medicina trouxe um olhar para nós dessa grande humanização e de entender um pouco da realidade. Acho também que a arte contribuiu com a formação deles por meio da prática, da resolução de problemas", diz.

E com a ansiedade, às vésperas da estreia, seguem as preparações. "É muito bonito ver essa movimentação", diz André, lembrando que toda a história deve ganhar vida quando as luzes do palco forem acesas na próxima sexta.

Foi o ano de estreia da peça "Rent", nos Estados Unidos. A história foi criada por Jonathan Larson e já venceu um prêmio Pulitzer de Teatro

Serviço

Rent - O Musical da Broadway

De 9 a 25 de agosto, sempre as sextas e sábados às 20h; domingo às 19h, no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Ingressos: R$ 40 e R$ 20. (3477.3311)