Espetáculo "Estações" é apresentado pela Cia. de Dança Unifor com inspirações em Vivaldi

Desde o som do farfalhar das folhas das árvores no outono até o cair da tarde silenciosa em dias de inverno, tudo se transformou em arte pelos ouvidos talentosos de Vivaldi. Em meio às passagens do tempo, o compositor e músico italiano desdobrou a essência das quatro estações do ano em um número igual de concertos de violino, compostos ainda no início do século XVIII, encantando o mundo com uma obra definida, até hoje, como clássica da corrente barroca.

Agora, em Fortaleza, as melodias do compositor influenciam e respiram vida de outra forma: transformando-se em dança por meio do espetáculo "Estações". A temporada de apresentações acontece no Teatro Celina Queiroz, sempre às 20h, nos três primeiros fins de semana do mês de novembro.

Desenvolvida pela Cia. De Dança Unifor, a montagem também utiliza dos ensinamentos coreográficos do russo George Balanchine, outra referência artística mundial. Com um corpo de 14 bailarinos, todos alunos da universidade, de cursos distintos, a Companhia sobe ao palco com o intuito de mostrar como a dança também pode se expressar em mensagem de amor à natureza.

Poesia em passos

E se, para Vivaldi, as melodias em "As Quatro Estações" representavam as diferentes fases do sentir, no espetáculo cearense a intenção é replicar isso de uma nova maneira.

Entre os ritmos simples ou inesperados, evidenciados nos movimentos dos bailarinos no palco, o professor Márcio Carvalho, coordenador da Companhia e responsável pela coreografia, diz ter na técnica neoclássica da dança uma aliada perfeita para homenagear o artista da Itália, além de despertar as reações da plateia em solo cearense.

"Tivemos uma preparação durante quase o ano inteiro para trazer esse trabalho de mesclar essas duas influências", explica o coordenador, que há oito anos integra a Companhia. "Com o ballet neoclássico de Balanchine, por exemplo, enxergamos a possibilidade de desconstruir o corpo em cima do viés clássico. Isso nos deu uma liberdade ainda maior de movimento para representar as sensações presentes nas notas dos concertos originais", ressalta.

Além desses detalhes de inspiração, a riqueza do espetáculo se evidencia fortemente na adaptação de cada integrante nos atos. Para construí-lo, Márcio acrescenta que foi necessário todos se abrirem para novas fontes.

"Nossos bailarinos são muito versáteis. Tem gente com veia mais profunda no jazz, outros com foco no contemporâneo. Ou seja, foi um exercício de se doar para algo novo e incorporá-lo nessa rotina em cena", reitera.

Preparação

Ana Carolina Carneiro é uma das bailarinas da montagem que acredita na imersão citada por Márcio Carvalho no processo de criação. Hoje, com 22 anos, a jovem já possui 12 de experiência no ballet, sendo três deles de junção à história recente da Cia. De Dança Unifor.

Para ela, inspirar-se em uma obra tão grandiosa e reformular uma mensagem exigiu muito comprometimento e preparação.

"Foi tudo bem intenso. Ainda que todos nós bailarinos estejamos situados em um contexto diferente relacionado à dança. Nos esforçamos para embarcar nessa abordagem de inspiração, tanto em Balanchine como em Vivaldi, para repassar essa energia para o público", opina.

De acordo com o coordenador, a tentativa de alcançar a excelência vai ser percebida pela plateia em características simples: nas referências à obra escolhida como espelho.

Como nos diversos períodos do ano, nos quais as cores e a vida no mundo se encontram em constante mutação, Márcio explica que nos concertos musicais cada estação ganha um destaque e, durante o espetáculo, uma por uma se transforma na apresentação. Na opinião de Ana Carolina, cada nota e cada melodia deram espaço às sensações físicas de como as estações do ano podem nos afetar diariamente.

Troca

Diante de tudo, ambos também creem na importância do público para arrematar a experiência em conjunto. Exatamente por isso, Márcio não esquece de finalizar com a promessa de surpresas. "Vai ser superemocionante de presenciar. Todo o figurino e o cenário complementam isso, e além disso, trazem essa aura leve e da nossa entrega também", garante.

A espera, ali no fechar das cortinas, é transparecer a alegria em homenagear Vivaldi, além de alcançar o reconhecimento, após meses na expectativa, pelo calor da plateia.