Espetáculo "Descaso", da Cia de Dança de Itapajé, ajusta foco sobre realidades de abandono

A negligência veste terno, gravata e arrota alto a disseminar inverdades. Missão difícil contornar o incômodo, mas, em tempos sombrios, é cada vez mais necessário encará-lo de frente, trazendo-o à tona para expor, denunciar e, sempre e muito, agir.

A Cia de Dança de Itapajé compreende bem essa premissa ao ocupar o tablado com o espetáculo "Descaso". Surgida a partir da poesia do cantor e compositor Gabriel, O Pensador, intitulada "Que tiro foi esse?" - alusão à música homônima da funkeira Jojo Todynho, contudo, diferentemente daquela, lembrando crianças vítimas da violência no Rio de Janeiro - a peça investiga a cidade, as pessoas e o caos a partir do abandono vivenciado pela sociedade, fruto da indiferença do poder público.

"O espetáculo nasceu de uma inquietação minha e do coreógrafo Filipe Evans com as coisas que estamos presenciando na contemporaneidade", afirma Cléber Alves, idealizador do grupo à frente da montagem e diretor geral do trabalho.

Assim, segundo ele, "Descaso" abarca desde a falta de apoio aos artistas do interior, de forma específica, a casos de violência contra a mulher. Tudo muito atual, pertinente e, infelizmente, mordaz.

A apresentação acontece amanhã (16), às 19h, no Cuca Mondubim, com entrada franca, após passagem pelo Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) e o Cuca Barra.

Vestidos de terno e gravata, bailarinos realizam dança cujo movimento se põe entre corpo e denúncia Foto: Davi Leão

Alcance

No total, oito bailarinos integram o espetáculo, primando por uma concepção coreográfica que atua como um dispositivo entre corpo e denúncia. O resultado é complexo: transita entre o sublime e o violento, o brusco e o sensível, fomentando a busca por um olhar crítico sobre a sociedade.

Conforme Cléber, "não adianta irmos para o palco mostrar apenas a beleza técnica, o virtuosismo. Temos que ir para protestar, gritar e se reafirmar como artista no lugar em que a gente mora".

No fim das contas, é a melhor forma de comemorar os seis anos da Cia de Dança de Itapajé, completos exatamente hoje: com a sabedoria de ser quem é e potência para inspirar mais.

Serviço

Espetáculo “Descaso”, da Cia de Dança de Itapajé

Neste sábado (16), às 19h, no Cuca Mondubim (R. Marlúcia, s/n - Mondubim). Livre. Entrada gratuita. Contato: (85) 3499-0018