O fim do ano está chegando. E para quem pretende dar um up no visual para curtir a noite da virada, o ideal é ficar atenta às dicas de profissionais sobre o penteado e a maquiagem mais adequados com seu estilo e o local da festa.

Marcelle Maranhão vai curtir a passagem de ano com o meio coque e tranças. Na make, o destaque nos olhos Foto: José Leomar

A modelo e digital influencer Luisiane Lira vai conferir a passagem de ano na balada. Nesses casos, o maquiador Stenyo Mendes recomenda uma paleta de cores alegres e vibrantes. "

O batom vermelho com efeito matte ou gloss é a escolha certa para as festas de fim de ano".

O olhar marcado com lápis marrom e a sombra nos tons rosa valorizam a pele natural iluminada da influencer. No penteado, Luisiane optou pelo beach waves, cabelos levemente ondulados com textura como se estivesse acabado de sair do mar.

Para Lanna Rodrigues, os olhos em prata são o porta-voz da make. O penteado é o clássico rabo de cavalo Foto: José Leomar

A recepcionista Marcelle Maranhão também vai para a balada. Sua proposta de make, idealizada por Matheus Fontenele, traz olhos bem marcados, com sombra marrom esfumada e acetinada nas pálpebras. Os cílios mais dramáticos são destacados com o delineador. Pele iluminada e boca nude.

Para o cabelo, Maycon Victor investiu no coque despojado, preso no meio da cabeça e complementado com tranças finas. "

O restante do cabelo fica solto e amassado ao estilo beach waves, com ar bagunçado. Pode dançar a noite inteira sem desarrumar os fios", garante o cabeleireiro

Passagem na praia

A sugestão dos especialistas para as fashionistas que, assim como a estoquista Brenda Loubão, preferem brindar a chegada do novo ano no clima descontraído de praia, o maquiador Matheus Fontenele aconselha o uso de produtos cremosos.

Cabelo solto com efeito three waves e pele iluminada é o look escolhido por Brenda Loubão para o Réveillon Foto: José Leomar

A ideia é focar em corrigir olheiras ou espinhas, sem pretensão de transformar ou aplicar uma supercobertura na pele. A make da Brenda tem uma pegada moderna ao estilo de pele molhada, com mais gloss que não carrega tanto peso. "

O produto substitui a sombra e o batom. Ela pode se divertir sem preocupação de comprometer o resultado", destaca Mateus.

Fechando a ideia de maquiagem produzida para Brenda, o cabeleireiro Maycon Victor explorou os longos cabelos da estoquista para trabalhar o estilo three waves. As ondas mais curtas proporcionam volume também com textura em efeito desalinhado de quem acabou de sair do mar. "As tranças discretas em uma das laterais dão um toque descontraído, romântico e faz toda a diferença na finalização do look", acrescenta Maycon.

A terceira criação dos profissionais pode servir de inspiração para a mulher mais clássica e moderna, que prefere acompanhar a queima de fogos no clube.

A empresária Bruna Waleska optou por Iluminar pontos estratégicos do rosto. A maquiagem é uma tendência que veio para ficar. Ela pode ser utilizada em qualquer ocasião, de dia ou à noite Foto:Wagner Zirpolli

Elegante e estilizada, a estudante de psicologia Lanna Rodrigues aprovou a sugestão de maquiagem apresentada por Matheus para sua noite de Réveillon em badalado clube de Fortaleza.

Virada social

A ousadia e as vibrações positivas de Lanna para 2020 estão explícitas na make de olhos bem marcados ao estilo metalizado e aplicação de glitter.

Ao invés de cílios postiços, Matheus enfatizou os olhos com o formato de delineado gráfico e puxadinho. Mesmo minimalista, ficou chique e chama bastante atenção.

Para o Réveillon, além das tranças tradicionais vale apostar no estilo “espinha de peixe” ou embutidas Foto: Susu Gomes

"O restante do rosto e a boca são nudes. Os olhos, realmente, são o porta-voz da make. O cabelo ruivo e o tom de pele de Lanna casam perfeitamente com o prata da make. Para valorizar ainda mais a produção, Maycon Victor apostou no tradicional rabo de cavalo, com fios alinhados e volumosos" revela.