Especialista orienta sobre cuidados com a pele durante viagens de férias

Com a proximidade do fim de ano, muita gente viaja, a exemplo da contadora Germana Lima e da esteticista Flávia Araújo, a fim de curtir as férias nos mais variados roteiros. Os diferentes meios de transportes também podem expor o viajante a mudanças bruscas de temperatura e a poluentes que podem causar danos à pele.

Na mala de férias, Germana Lima sempre leva cremes hidratantes e filtro solar Foto: Brenda Cavalcanti

Para garantir tranquilidade nos dias de folga, a dermatologista Cláudia Marçal orienta como proteger a pele, tanto nos translados de carro, navio ou avião, quanto nos banhos de praia ou piscina.

A proteção solar é a mais importante e serve para todas as situações. Sem ela, não há pele que resista às altas e baixas temperaturas, ao ar seco e muito sol. "

A radiação solar UV é um dos principais vilões, pois além de gerar radicais livres, acelera o processo de envelhecimento", conta.

Segundo a dermatologista, nas viagens de avião, antes de decolar, o ideal é aplicar uma boa camada de hidratante no rosto e nas mãos, além de creme para a região dos olhos. "Nas viagens por mais de seis horas, borrife água termal no rosto, várias vezes, isso ajuda a manter a pele hidratada e protegida do ar seco dentro da aeronave", relata a médica.

Flávia Araújo relaxa nas areias da Praia de Camboinha, em João Pessoa, com a pele devidamente protegida Foto: Bárbara Araújo

A derme também precisa de cuidados redobrados durante as viagens de navio. No caso de maquiagem, a médica recomenda o uso de base com proteção solar. O filtro com FPS acima de 60, composto de cor, garantirá maior proteção contra a luz visível.

Quanto ao ar-condicionado, de um modo geral, seja no carro ou em outro ambiente, em função da redução da umidade do ar, a pele e os cabelos ficarão mais ressecados e expostos ao envelhecimento. "É importante usar produtos antioxidantes, com ativos que agem profundamente e neutralizam os radicais livres, a exemplo do OTZ 10 e Vitaminas C e E".

Com proteção reforçada, Germana aproveita os dias de férias no litoral brasileiro Foto: Brenda Cavalcanti

Conforme a especialista, a exposição solar com proteção, nos horários recomendados e sem exageros, é importante para a produção de vitamina D. "Em relação aos banhos de mar e de piscina, antes de entrar na água, evite o uso de esfoliantes e sabonetes abrasivos, pois eles podem tirar a proteção natural da derme. Após o banho, é indicado remover as impurezas com tônico de limpeza".