Esfoliantes ecológicos potencializam efeitos de renovação celular

Pele limpa, macia e iluminada é o desejo de homens e mulheres antenados com a saúde da derme e o visual estético. Claro que, com a correria do dia a dia, muitas vezes, é difícil destinar um tempo para os cuidados necessários na conservação ou revitalização da pele. Basta um pouquinho de disposição para conquistar o resultado.

Com tantas alternativas no mercado, deixe de sabotar a sua beleza e, a exemplo da contadora Germana Lima, comece a cuidar da sua pele por meio de uma boa esfoliação, com produtos adequados e recomendados por profissionais especializados. "Seja que hora for do dia ou da noite, não abro mão dos cuidados com minha pele", declara Germana.

Segundo a fisioterapeuta dermatofuncional Mirtes Alves, a esfoliação, além de remover as células mortas que tornam a derme sem viço, opaca e sem elasticidade, elimina a impureza depositada nos poros, melhora a respiração cutânea e deixa a pele hidratada. E, o melhor, os benefícios são imediatos. "O efeito de pele hidratada ocorre também devido a esfoliação potencializar a permeação dos cosméticos depositados após a aplicação do protocolo", alerta.

Victória Lima

Dos ativos inovadores utilizados na renovação celular, a profissional indica os esfoliantes ecológicos, compostos com mineral de origem vulcânica, vegetal e os microcristais de alumina.

Conforme a dermatologista, a água presente na estrutura dos produtos minerais de origem vulcânica, ao atingir a temperatura de 900°C, se expande formando partículas esféricas. "A combinação dessas partículas promove a renovação intensiva e segura, proporcionando ainda um efeito purificante e iluminador da pele", ressalta Mirtes Alves.

Já o marfim-vegetal, palmeira nativa da região equatorial das Américas Central e Sul, tem sementes de características físicas semelhantes ao marfim tradicional, em razão da sua cor branca e da dureza. Segundo a especialista, após o processo de lapidação, ambos adquirem uma conformação que assegura esfoliação de abrasividade suave e moderada.

Germana costuma fazer a esfoliação em movimentos leves e circulares que, além de limpar, ativa a circulação Victória Lima

No caso dos microcristais de alumina, partículas de baixa granulometria garantem uma esfoliação precisa e eficiente, além de remover células mortas, estimulam a produção de colágeno e elastina. "Quando essas partículas são associadas aos extratos vegetais, de chá verde e de hortelã, ervas ricas em flavonoides e com atividade antioxidante, os resultados nos procedimentos estéticos se estendem da esfoliação para o banho de lua e, até mesmo, em tratamentos mais potentes, a exemplo da redução de medidas, flacidez e celulite".

O extrato de chá verde tem a propriedade de inibir a enzima MMP-3 (degradadora de colágeno). Por esta razão, Mirtes Alves ressalta que o composto presente nos esfoliantes tem ação antirrugas, reduz os danos causados aos componentes da matriz extracelular e protege a barreira cutânea. O de hortelã estimula a microcirculação sanguínea, possui ação refrescante e antisséptica. "Os esfoliantes que possuem esses ativos em suas fórmulas evitam danos e potencializam os benefícios à pele", revela.

Alerta

De acordo com a dermato, a falta de esfoliação também é responsável pelo envelhecimento da pele como um todo. "Ou seja, é bastante comum encontrarmos pessoas com a pele da face integralmente bem cuidada, enquanto o restante do corpo apresenta comprometimento cutâneo", destaca.

Mirtes Alves explica que isso acontece devido ao uso de algum esfoliante sinalizado como agentes comprometedores na preservação do meio ambiente. A boa notícia, segundo a especialista, é que o cenário mudou e está na hora de cuidar da pele do corpo com responsabilidade ambiental.

Para eliminar as células mortas dos cotovelos, joelhos e pés, é preciso mais força na aplicação do ativo Victória Lima

Graças aos consumidores cada vez mais conscientes, a indústria nacional passou a rever suas formulações, adequando-as à preservação e o respeito à natureza. A reforma cosmetológica presenteia o consumidor e o profissional que têm responsabilidade com o meio ambiente. "A natureza agradece", conclui Mirtes Alves.