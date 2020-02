Escola de Aplicação Yolanda Queiroz recebe projeto da criação da fantasia do Galo da Madrugada

Mesmo quem conhece o Galo da Madrugada, maior ícone do Carnaval de Pernambuco, não imagina tudo o que compõe os bastidores dessa grandiosa produção. Neste ano, esse símbolo terá uma nova roupagem que contará com o toque e a criatividade de crianças do Ceará. Tudo isso faz parte do projeto Galo Circense de Olho no Futuro.

A ação itinerante, planejada pelo artista plástico Leopoldo Nóbrega, percorre cinco estados, entre eles o Ceará, e envolverá cerca de 400 crianças e adolescentes. Depois de Pernambuco e Bahia, Fortaleza recebeu o artista na Escola de Aplicação Yolanda Queiroz, mantida pela Fundação Edson Queiroz, com a oficina Vem Pintar a Fantasia, em que os alunos tiveram contato com diferentes linguagens artísticas.

De Fortaleza, o projeto segue para os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. A produção precisa ser finalizada até o dia 12 de fevereiro.

O novo adereço, idealizado por Leopoldo Nóbrega, será composto por discos de vinil pintados à mão pelas crianças. Cada um traz a sua própria narrativa. Antes, o artista explica a história do Galo da Madrugada para os alunos e, depois, os coloca para manusear uma radiola. Com isso, eles têm a oportunidade de conhecer a música analógica.

Antes do momento da pintura, Leopoldo Nóbrega ensina a garotada a manusear a radiola e explica como funcionava a escuta da música analógica Helene Santos

"As crianças fazem parte do desejo de plantar essa semente, para que o futuro delas possa ser essa reflexão, esse marco de amor pela cultura, pelo folclore e pelo Carnaval. De respeito ao meio ambiente, pela participação, essa coisa solidária e coletiva", comenta Leopoldo sobre o porquê de escolher crianças para participar do projeto.

O corpo do Galo será 'vestido' com pelo menos 1.000 discos de vinil, sendo alguns pintados e outros revestidos com resíduos têxteis da fantasia da edição de 2019, que imitarão as lantejoulas. Além disso, haverá 38 placas de LED para aqueles que não puderam participar pessoalmente do projeto. Por meio delas, serão transmitidas imagens de pinturas enviadas por pessoas de todo o mundo e, ainda efeitos gráficos e luminosos.

Yasmin Marques, 10 anos, é uma das alunas da Escola que participou da ação. A menina aproveitou a experiência para explorar a criatividade ao criar cores diferentes. "É legal pois é uma coisa diferente aqui na escola. Estou ansiosa para ver na TV", diz.

Discos pintados pelas crianças e adolescentes vão fazer parte da fantasia deste Carnaval do Galo da Madrugada Helene Santos

Para o professor Randal Pompeu, vice-reitor de Extensão da Universidade de Fortaleza, essa ação coloca a criança como protagonista da produção artística. "Nós entendemos que a arte faz parte da formação da criança, isso já está no currículo da Escola. Esse é mais um trabalho para elas produzirem e interagirem com o artista", afirma Randal.

Sustentabilidade

O projeto, além de promover educação artística para crianças e adolescentes, promove a sustentabilidade. Os discos usados foram doados por empresas e ateliês da indústria fonográfica e já não tinham mais nenhuma utilidade.

Para Leopoldo, essa é uma das percepções que deseja repassar para os participantes das oficinas: o vinil já foi um objeto tecnológico e hoje se tornou resíduo, de forma que eles aprendam sobre o reúso. Esse, inclusive, é um dos guias do trabalho do artista, desenvolvido desde 1991.