Erasmo Carlos é uma das atrações principais da programação do "Férias na PI" neste fim de semana

Erasmo Carlos é um medalhão da música brasileira e, embora sua obra traga o apelo dos tempos áureos da Jovem Guarda, o Tremendão se diz um "amante do novo". O veterano, prestes a completar 79 anos, traz para Fortaleza o show de seu último álbum de canções inéditas, "Amor é Isso" (2018), além de seus grandes sucessos.

A apresentação acontecerá neste sábado (11), pela programação do projeto "Férias na PI", no Aterro da Praia de Iracema. A Camerata de Cordas da UFC (16h), a cantora cearense Mona Gadelha (17h30), o paulistano Thiago Pethit (19h) e Marina Lima (20h30) se apresentam antes do Tremendão, no Palco Praia.

O show acontece em paralelo à divulgação do EP "Quem foi que disse que eu não faço samba". O novo trabalho é também um projeto audiovisual: gravado pela Som Livre, todas as músicas ganharam videoclipes. No entanto, Erasmo adianta que o público fortalezense deve conferir apenas uma faixa, dentre os sambas.

"A gente faz os álbuns de carreira, e intercala com discos de projeto. Foi uma oportunidade de relembrar meus sambas. Muita gente nem sabe que faço samba. E eu sempre fiz", recapitula o cantor. O Tremendão ponderou que "apenas não sou sambista, porque não tenho mais volume de obras e não fui aceito pela turma do samba, né? Fiquei com o rock, que tinha mais gente igual a mim".

"Maria e o Samba" é a única composição inédita, das oito faixas do projeto. Roberto Carlos, lembra Erasmo, interpretava a composição no início dos anos de 1960, quando era crooner da Boate Plaza (RJ).

Cinema

A partir do próximo dia 23, os assinantes da Netflix poderão ver Erasmo Carlos no cinema. Ele interpreta "Germano" no enredo da comédia dramática "Modo Avião", dirigida por César Rodrigues. Dublado em vários idiomas, o lançamento será voltado para 170 países, enfatiza o Tremendão.

Sobre futuros projetos, Erasmo conta que não faz um planejamento tão rígido da carreira. "Tem muita coisa ainda para eu fazer. Inclusive coisas que eu não sei, que vão existir ainda. Com essas transformações que o mundo sofre, a tecnologia descamba para um lado e de repente aparecem coisas que você nunca imaginou", reflete o cantor.

Atento ao presente, Erasmo Carlos observa que sua vida é "hoje" e não faz planos para seu aniversário de 80 anos, previsto para 2021. "Não não, calma Jorge! Ainda vou completar os 79. A velhice não se comemora, cara. Projeto é seguir minha vida, fazendo o que sempre fiz", sinaliza.

Serviço

Férias na PI

Show com Erasmo Carlos neste sábado (11), às 22h, no Palco Praia, no Aterro da Praia de Iracema. Antes, se apresentam Camerata de Cordas da UFC (16h), Mona Gadelha (17h30), Thiago Pethit (19h) e Marina Lima (20h30). Acesso gratuito.