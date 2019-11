Equipamentos culturais realizam programação em comemoração ao Dia Nacional da Cultura

Envolvendo artes, crenças, hábitos e costumes, a cultura representa papel importante para a população e a cidade. O Dia Nacional da Cultura é celebrado, nesta terça-feira (5), com programação especial nos equipamentos da Secretaria da Cultura (Secult), como o Theatro José de Alencar, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, o Porto Iracema das Artes e o Cineteatro São Luiz, além da 1ª Virada Cultural, promovida pela Prefeitura de Fortaleza a partir da sexta-feira (9).

Na primeira semana do mês de comemoração, a programação conta com palestras, espetáculos, debates, exposições, shows musicais e festas, na tentativa de estabelecer um lugar para políticas culturais como motor para o desenvolvimento social, econômico, humano e sustentável no Ceará.

Hoje, no Palácio da Abolição, às 8 horas, a Secult-CE anuncia as novidades da área com a criação de editais e equipamentos - a Estação das Artes, em Fortaleza, e o Centro Cultural do Cariri, na cidade do Crato. Essas ações compõem o Plano de Gestão 2019-2022 do órgão.

Virada Cultural

De sexta (8) a domingo (10), em diversos espaços e equipamentos públicos da cidade. Gratuito.

Música, teatro, cultura popular, literatura, intervenções urbanas, feiras de economia criativa e lazer estão entre as expressões artísticas que farão parte da Virada Cultural de Fortaleza, realizada nos dias 9 e 10 de novembro. O evento, que também parte da programação da comemoração ao Dia Nacional da Cultura, conta com a participação de cerca de 80 atrações e deverá oferecer mais de 40 horas ininterruptas de ações gratuitas, nomes como Waldonys, Roberta Fiúza, Di Ferreira, Os Transacionais, Luxo da Aldeia e Pingo de Fortaleza se apresentam. Alguns locais históricos e turísticos da cidade recebem as atrações, como a Praça do Ferreira, o Mercado dos Pinhões e o Teatro São José, por exemplo.

Cineteatro São Luiz

Na Rua Major Facundo, 500, Centro. Gratuito. (3252.4138)

A programação de novembro do Cineteatro São Luiz está repleta de atrações tanto em comemoração ao Dia Nacional da Cultura quanto ao Mês da Consciência Negra. Confira a programação completa no site.

Dia 6

9h: Orquestra Contemporânea Brasileira

Entrada: Gratuita | Classificação indicativa: Livre

Nos concertos didáticos as crianças e jovens passam a conhecer os instrumentos que compõem a orquestra e a sua função no grupo. Além disso, o público faz uma apreciação musical de músicas que marcaram o repertório orquestral e também descobrem como o maestro e os músicos precisam atuar para que a orquestra funcione perfeitamente. Espera-se, através dos concertos didáticos, tornar a música de concerto mais acessível à população e criar novos públicos para este tipo de música.

Dia 8

12h30: Danças Tradicionais Africanas - Sons da Diversidade Cultural

Local: Hall do Cineteatro São Luiz (Foyer) | Entrada: Gratuita | Classificação indicativa: Livre

O Grupo Vozes d’África é uma iniciativa que visa a promoção e fortalecimento da integração acadêmica e cultural entre os países da cooperação, articulando a investigação, circulação e produção de linguagens artísticas múltiplas e entrelaçadas, mas com prioridade para a música e literatura como veículos do debate e da reflexão sobre a tensão entre a unidade cultural nacional e a diversidade cultural, especialmente os seus significados identitários, envolvendo todos os países da integração.

Porto Iracema das Artes

A partir de 16h, na Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema. Gratuito. (3219.5865)

Ao lançar a campanha “NordesteUrgente - SOSPraiasNordeste”, o Porto Iracema das Artes foca sua programação em denunciar a tragédia ambiental que atinge o litoral do Nordeste, entre debates, performances, projeção de fotos e pocket shows. No auditório, a Escola recebe “Encontro Urgente”, debate com Jeovah Meireles, Andrea Camurça e João do Cumbe. No equipamento também acontecem a instalação “Triste Cardume - O Banquete” e o lançamento do programa “Plânctons - Núcleo de Formação em Música Eletrônica”, pocket show de Herlon Robson. Confira a programação completa no site.

Dia 5

16h: Auditório do Porto Iracema

“Encontro Urgente”: debate com Jeovah Meireles, Andrea Camurça e João do Cumbe

18h: Pátio do Porto Iracema

Ato com instalação “Triste Cardume – O Banquete”, seguido de lançamento do programa Plânctons – Núcleo de Formação em Música Eletrônica e pocket show de Herlon Robson.

18h30: Pátio do Porto Iracema

Sessão Vinil com Loja 8″ Polegadas

19h: Pátio do Porto Iracema

Montagem do mural da campanha “NordesteUrgente – SOSPraiasNordeste”.

Theatro José de Alencar

Na Rua Liberato Barroso, 525, Centro. (3101.2583)

Além de comemorado o Dia Nacional da Cultura, novembro também é o mês da Consciência Negra. A programação do TJA conta, assim, com apresentação do espetáculo pernambucano “Luzir é Negro!”, com exibição de filme, roda de conversa e palestra na sexta-feira (8). O grupo de teatro ‘The Biz - Performing Arts’ também apresenta, no próximo dia 21, os musicais “Ópera do Malandro”, inspirado na obra de Chico Buarque, e o infantil “Madagascar”. Na Galeria do teatro, acontece ainda a abertura da exposição “Imagens: 18 anos de resistência”, do Grupo Imagens do Teatro (CE), a partir do dia 6. Confira a programação completa no site.

Dia 5

14h30: Recital “Romantismo, melodias e canções”, com a Orquestra Infanto Juvenil da Fundação Social Raimundo Fagner

Local: Foyer | Entrada: Gratuita | Classificação Indicativa: livre

A orquestra infanto juvenil da Fundação Social Raimundo Fagner, composta por 50 integrantes divididos entre flautas, coral e violões, sobe ao palco para mostrar o resultado de um amplo estudo de música erudita do período Romântico, que resultou no Recital “Romantismo, melodias e canções”. O trabalho traz canções de compositores brasileiros e europeus de um dos períodos mais revolucionários da história da música. O período caracterizou-se pela ênfase nas emoções e na exaltação da natureza, por essa razão, a música romântica é conhecida pela maior flexibilidade das formas musicais enaltecendo ainda mais o sentimento transmitido com bases tonais sólidas. No Brasil, destacam-se compositores como o cearense Alberto Nepomuceno.

15h30: Teatro Lambe-lambe Calango Chuvoso apresenta “Um canto para Belchior”, com o ator bonequeiro e solista João Andirá

Local: Saguão | Entrada: Gratuita | Classificação Indicativa: livre

16h - Espetáculo “Brasileira: profissão esperança – Uma história de Clara”, Coletivo Clareia. Pesquisa e orientação de Lua Ramos, dramaturgia e direção de Beto Meneis.

Local: Calçada | Entrada: Gratuita | Classificação Indicativa: livre

O espetáculo é um passeio pela vida e obra da cantora Clara Nunes. A sereia Clara que canta e encanta arrastando todos para uma grande viagem pelo imaginário brasileiro. A peça adentra e busca revelar o universo mágico, místico e político do mito, seus sincretismos e sua importância para a música popular brasileira. No elenco, a atriz Lua Ramos (intérprete de Clara Nunes), o ator e diretor Beto Meneis e músicos convidados.

17h - Show com "Roda das Mina”

Local: Calçada | Entrada: Gratuita | Classificação Indicativa: livre

A Roda das Mina é um projeto tocado por mulheres cantoras e instrumentistas. No repertório, músicas autorais, Marisa Monte, Milton Nascimento, Itamar Assumpção, Edu Lobo. Direção musical de Clarisse Aires.

18h - Espetáculo “Rosa Escarlate”, com a Trupe Caba de Chegar. Texto de Aldo Marcozzi e Direção de Ana Marlene

Local: Pátio nobre | Entrada: Gratuita | Classificação Indicativa: 12 anos

Dois irmãos, Anita e Alfredo e a governanta da casa, Fraulein Martha, tramam o assassinato do avô para ficar com sua fortuna. Concluída a trama macabra, seus planos ameaçam ruir quando entra em cena o advogado Abdull trazendo um testamento deixado pelo avô morto, no qual todos os bens irão para uma filha bastarda há muito desaparecida. Na pele de Cinderela da história, Maria Poliana ou Rosa Escarlate, a mocinha da novela, desvenda e desfaz todos os segredos e a família nem desconfia que o que se olha nem sempre é o que se vê. A Trupe ‘Caba de Chegar brinca de falar sério sobre a inversão de valores, a classe média empobrecida, o povo e seus sonhos de dias melhores. O espetáculo tem texto de Aldo Marcozzi e Direção da atriz Ana Marlene.

Biblioteca Pública Infantil Herbênia Gurgel

A partir de 15h, na Rua 531, nº 25, 2ª Etapa do Conjunto Ceará. Gratuito. (3259.4370)

A Biblioteca Pública Infantil Herbênia Gurgel inaugura, nesta terça-feira (5), às 15 horas, a “Cordelit” (Cordel literário), com a presença de Ivonete Cordelista.O espaço é destinado a cordéis literários e tem objetivo de aproximar as crianças e jovens que frequentam a biblioteca da cultura literária regional. A “Cordelit” conta com exemplares de escritores, cordelistas, poetas e artistas cearenses renomados, como Patativa do Assaré, Cristina Poeta, Nezita Alencar, Fátima Correia, Adauberto Amorim de Sousa, Edésio Batista e Ivonete Cordelista.

Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

Na Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema. (3488.8600)

Mais de 30 atrações musicais se apresentam nos palcos do Dragão do Mar em novembro. Entre bandas e artistas locais e nacionais, Isabela Taviani e Gilmar Nunes fazem show voz e violão no sábado (9), às 21h. Na semana do Dia Nacional da Cultura, o equipamento também traz o espetáculo de dança “Como você se sente agora?”, nos dias 8 e 29, a peça “Contranatura” (dias 6 e 7), contação de histórias com Bete Pachecho (dia 10) e o show do cantor bilíngue Assun (dia 8), que se utiliza da língua brasileira de sinais. Os festivais Curta o Gênero, For Rainbow e Choro Jazz também são destaques. Confira a programação completa no site.