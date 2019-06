Entre o desprezo e a admiração: escritos de Drummond sobre Machado são reunidos em livro

Foi a partir da convivência de mais de dez anos com um vasto material, composto de centenas de itens - entre reportagens, artigos, enquetes, notícias e tantos outros arquivos - que Hélio de Seixas Guimarães desenvolveu uma ideia ousada: estudar a recepção literária de Machado de Assis (1839-1908).

"Quis entender como os escritores brasileiros reagiram e se posicionaram diante de um escritor tão singular e excepcional como Machado", explica o pesquisador e livre-docente de Literatura Brasileira da Universidade de São Paulo (USP).

Com esse intento, chegar aos textos de Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) foi fácil. Afinal, era prática do autor itabirano tecer comentários a respeito da produção do Bruxo do Cosme Velho.

A surpresa maior nessa incursão, conforme relata Hélio, foi verificar como o modo de admirar Machado de Assis por parte de Drummond - que criou, entre outros versos, "A um bruxo, com amor", belíssima declaração de amizade ao carioca - mudou de maneira notável ao longo do tempo.

"Vemos que, no início, Machado é uma figura estranha, incômoda, uma verdadeira pedra no caminho de Drummond. Como ele mesmo diz, um escritor identificado com o passado, que devia ser repudiado pelas novas gerações, empenhadas em modernizar a literatura brasileira", analisa. "À medida que o tempo avança, vemos Drummond não só declarar seu amor pelo velho escritor, como tornar-se uma espécie de defensor da memória dele".

Tal itinerário crítico e afetivo pode ser conferido em um dos mais recentes lançamentos da Editora Três Letras. "Amor nenhum dispensa uma gota de ácido - Escritos de Carlos Drummond de Andrade sobre Machado de Assis" reúne, pela primeira vez em um único volume, as percepções já mencionadas.

Com projeto gráfico assinado por Luciana Facchini, a obra é acompanhada de uma fortuna de imagens, advindas do acervo da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin e da Fundação Casa de Rui Barbosa. Elas dão conta de apresentar ao público um recorte profundo do legado machadiano a partir da pena de outro vulto memorável, revirando curiosidades, sentimentos e aprendizados.

Investigação

A principal fonte da pesquisa são os cadernos de recortes de jornais e revistas colecionados pelo próprio Carlos Drummond de Andrade e pelo advogado e bibliófilo Plínio Doyle, hoje pertencentes à Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro.

No livro, os textos, em número de 37, de vários tipos e tamanhos, estão dispostos em ordem cronológica de publicação. Entremeadas às linhas, há fotografias da célebre casa da Rua Cosme Velho, onde Machado viveu as últimas décadas de sua vida, e reproduções das páginas dos jornais e revistas nas quais as produções foram publicadas pela primeira vez. "Assim, o leitor pode acompanhar o processo de aproximação e identificação entre os dois", destaca Hélio.

"Os escritos revelam grandes afinidades entre a dupla, que incluem tanto questões biográficas (ambos foram escritores-funcionários, que trabalharam na burocracia do Estado enquanto desenvolviam suas obras) como estilísticas (são autores muito reflexivos, que manejam muito bem a ironia e o humor). E, acima de tudo, o que os une é o talento de escrever bem, muito bem, excessivamente bem, como diz Drummond sobre Machado", completa.

O estudioso - que além de organizar todo o material, assina a apresentação do livro - sublinha que o conjunto todo para ele é muito tocante, em especial pela presença do poema já citado, "A um bruxo com amor". Na visão dele, ultrapassando a dimensão estética e afetiva, com os versos é possível compreender melhor como foi difícil para Carlos (e para toda uma geração) escrever e se afirmar como literato diante da figura monumental e das linhas muitas vezes desconcertantes de Assis.

Não sem motivo, Hélio finaliza a conversa em tom político. Em tempos de ódio, é preciso o desenvolvimento de laços. "Espero que o leitor goste, se comova com os textos e se sensibilize para a importância do cultivo e valorização da memória literária. Estamos precisando de mais atenção às nuances dos afetos, mais interesse pelo outro e mais poesia", arremata.

Amor nenhum dispensa uma gota de ácido

Organização: Hélio de Seixas Guimarães

Editora Três Letras

2019, 160 páginas

R$ 44, 90