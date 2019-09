Em "Serotonina", francês Michel Houellebecq conduz o leitor por um mundo vocacionado ao fim

Michel Houellebecq costuma ser chamado de l'enfant terrible da literatura francesa, mesmo que isso pareça estranho àqueles que só conhecem sua estranha figura. De pronto, a tentação é aposentar a expressão (espécie de "garoto problema" deles), pois em questão está um homem de 63 anos de idade, com uma carreira na escrita atrás de si de mais de um quarto de século e coleção de prêmios literários de fazer inveja a veteranos consagrados.

Para espezinhar concorrentes e detratores, ele certamente lembraria que é uma espécie de best-seller internacional. No entanto, quando se trata de Houellebecq, o recomendável é sempre ter prudência no julgamento. Mesmo que seja de uma palavra ou expressão. Ou, sobretudo, se for delas.

Seu romance mais recente é, dentre outras coisas, um lembrete dos riscos de se julgar e condenar de forma apressada. Vai se frustrar quem recorrer a "Serotonina" com aquela disposição, cada vez mais comum, de esperar que toda literatura seja engrandecedora, em busca de frases no melhor espírito coach.

Houellebecq insiste em ser o típico Houellebecq: provocador, niilista e agressivo, até o limite do bom gosto. Mas, também, deve-se adicionar: lúcido e capaz de ressaltar detalhes imperceptíveis da realidade, conferindo alguma coerência ao mundo mais e mais fragmentado e carente de sentido. Leitura inquietante, incômoda até, e nauseante, em não poucos momentos.

Desprezível

O livro foi lançado na França, no ano passado. Traduções para o inglês, espanhol e português apareceram neste ano, como a recém-publicada edição brasileira do livro, da Alfaguara, transposta por Ari Roitman e Paulina Wacht.

Lá fora, a aparição do romance foi seguida dos habituais festejos e protestos por parte da crítica e de leitores. Nenhuma das duas posturas é injustificada. Houellebecq faz o leitor acompanhar os passos, pensamentos e angústias de Florent-Claude Labrouste, um sujeito de meia-idade, desagradável e assentado sobre privilégios dados a figuras do seu tipo.

Filho da classe média abastada, com um emprego que lhe permite alguns luxos e pouco trabalho, Florent-Claude (para usar o nome que ele odeia) é o pesadelo em tempos de #MeToo: europeu, da parte rica do Velho Mundo, branco, homem, heterossexual, misógino, hedonista e com absoluta falta de empatia com os demais seres humanos ao redor e distantes dele.

O escritor sabe que seu herói é pouco digno de simpatia por parte do leitor. Mas não o transforma numa caricatura, num bode-expiatório para a fúria do leitor progressista. O personagem é mais complexo: é inteligente e vê a mediocridade reinante ao seu redor; é amante dos grandes feitos da humanidade (obviamente, me refiro à arte, em geral, e à literatura, em especial), mas é suficientemente arguto para entender que estes não salvarão sua vida, nem o mundo.

Acaso ele seria um ser humano melhor caso se entregasse a um tipo de otimismo responsável, mas igualmente estéril? Se o não já é tentador, quando se pensa em sua condição de personagem ficcional sobra poucas dúvidas quanto à necessidade de se recorrer à negação.

Florent-Claude vive uma vida sem sentido, despropositada, e pensa, de forma recorrente, em por um fim a ela. Bem, talvez não pense a sério, dadas todas as oportunidades que deixa passar. Bebe demais, fuma compulsivamente e toma antidepressivos que acabam com sua libido e o deixam impotente.

Quando descobre uma série de vídeos pornográficos protagonizados por sua namorada, uma japonesa bem mais jovem do que ele, o homem decide desaparecer. Cancela contas e cartões, entrega o apartamento do casal à imobiliária, pede demissão e se vai.

Nestes dias fora de cena, Florent-Claude vive situações e se encontra com personagens que mostram, mais ao leitor do que ao protagonista-narrador, que sua existência absurda está em perfeita sintonia com um mundo em declínio. Para temperar sua amargura, ele repassa os fracassos amorosos de seu passado.

A lente

De fato, o romance está entre os melhores da produção de escritor. Houellebecq tem um estilo claro, sem afetação, quase como se baseado no discurso oral de um sujeito letrado. A lente que oferece ao leitor - o ponto de vista do narrador - é carregada de preconceitos (as mulheres, mais uma vez, são alvos das barbaridades dos narradores do escritor), racista (contra os asiáticos) e xenófoba (a lista vai longe: ingleses, holandeses, belgas,...).

Mas o autor oferece elementos suficientes para que estes não sejam tomados por simples - e sempre simplório - discurso de ódio. Tira o leitor do conforto das opiniões progressistas, sem dar combustível aos reacionários.

Houellebecq encara o nada. Não nega a cilada em que a humanidade se meteu, mas é descrente que haja qualquer saída. O romance é como um ensaio, e neste gênero, as respostas são sempre imprecisas, sobre a forma de se viver num mundo nas últimas, numa existência sem sentido e carente até a fuga que o prazer pode significar.

O impressionante é que ainda faça isso com o vigor, clareza e altivez dignos da juventude que ainda tem apetite pelo mundo e pela arte da literatura.

Factual

É providencial que o romance não tenha tardado a chegar nas livrarias brasileiras. Mais uma vez, Houellebecq faz uma espécie de literatura factual, radicalmente ligada ao presente.

Seus personagens vivem o dia de hoje (mesmo que suas ações tenham sido escritas em 2017 ou 2018) e transitam no mundo contemporâneo, cada instante menos razoável e borbulhando de frustrações, rancor e ódio, movido por uma economia cancerígena e por questões sexuais mal resolvidas.

Os dias vazios de seu Florent-Claude são carregado de ideias que dizem respeito a impasses com os quais o mundo inteiro se vê metido: sistema econômico instáveis, que parecem sempre à beira do colapso e de provocar (ainda mais) caos social; a política que canibaliza o entretenimento, representando pelos novos líderes populistas de ascendência autoritária; a burrice epidêmica que alimenta teorias conspiratórias; crises humanitárias como a dos imigrantes; racismo; LGBTI+fobia; e outras tantas pragas mortais que o autor do livro do Apocalipse preferiu deixar de fora da profecia.

Serotonina

Michel Houellebecq

Tradução: Paulina Wacht e Ari Roitman

Alfaguara

2019, 240 páginas

R$ 59,90 / R$ 39,90 (e-book)