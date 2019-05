Em livro, contista cearense Marco Severo aborda as diferentes faces do amor

A pena de Marco Severo é afoita em revirar destroços, fraturas internas. Na ótica do contista, as tintas da realidade estão longe de mirar o belo. É na penumbra do mundo e das relações interpessoais que ele demarca o lugar de uma escrita dada a retratar o cotidiano à la Rubem Fonseca, com inclinação para o áspero e a solidão.

Por isso, este seu novo "Se eu te amasse, estas são as coisas que eu te diria" pode provocar olhares curiosos no público que o acompanha há algum tempo. Amor? Amar? "É um livro muito diferente dos outros que já publiquei. Eles têm uma pegada crua, algo mais impactante; esse vai por outro caminho, com uma linguagem musical, em tom de poesia", afirma.

Ainda assim, é o mesmo Severo de sempre, aquele observado em títulos como "Todo naufrágio é também um lugar de chegada" (2016) e "Cada forma de ausência é o retrato de uma solidão" (2017), por exemplo, ambos publicados pela Editora Moinhos - a casa, vale ressaltar, também assumiu as rédeas do novo projeto. Isso porque, mesmo retratando o sentimento universal celebrado por tantos, Marco injeta na audiência algo que desestabiliza, rompendo o lugar-comum das abordagens sobre o amor.

"O José Saramago tem uma frase que eu repito sempre: 'Vivo desassossegado, escrevo para desassossegar'. A minha literatura não é aquela em que você vai ler numa rede pra relaxar e achar tudo bonito. Então, perpasso nesse livro por muitas das possibilidades da multiplicidade de camadas que o amor enlaça", explica.

O lançamento da obra está agendado para esta quinta-feira (30), das 19h às 22h, na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB - Fortaleza). Na ocasião, além de autografar os exemplares, o autor otimizará um diálogo sobre o tema, descortinando aspectos importantes relacionados aos textos integrantes da publicação.

Exaltação

Consideráveis fatores estimularam Marco Severo a adentrar num terreno antes inexplorado em suas criações. O principal relaciona-se ao mal-estar sentido pelo literato quando do acirramento político que marca o Brasil.

"Em 2016, em meio a um processo terrível a nível nacional, comecei a ter crise de pânico. Tinha palpitação, taquicardia, falta de ar, achava todo dia que ia morrer. Nisso, fui percebendo que algumas pessoas próximas a mim foram adoecendo e morrendo mesmo. Pensei, 'não quero isso pra mim, não'".

Na sequência, lembrou da provocação de uma pessoa que afirmou não conseguir ler os livros sob a assinatura do autor após chegar de um dia de trabalho porque era algo que "desassossegava demais". "Ela sugeriu que eu escrevesse algo mais leve, sobre o amor. Guardei aquilo comigo e depois comecei a elaborar a ideia. Decidi que ia escrever um livro com esse tema, mas do meu jeito".

Desta feita, os 14 contos do exemplar atraem à leitura exatamente devido a esse lapidar pessoal que Severo constrói em cada linha. São produções que ajudam a concretizar o pensamento de que nem tudo acaba em final feliz. Ainda que todas sejam histórias de amor, fato é que nenhuma delas tem uma conclusão esperada para obras do gênero, embora exaltem, de forma contundente, o sentimento.

Como no belíssimo "O rio que corre para dentro do mar", narrativa envolvendo mãe e filho num enlace profundo com o oceano; ou no emotivo e memorialístico "Nunca longe demais de ti", descrição minuciosa do amor de um casal; e ainda em "Pássaro que sobrevoa a dor", pondo em relevo as descobertas amorosas e profundidades que atravessam esse processo.

"Tem ainda histórias de amor entre irmãos; entre duas pessoas do mesmo sexo que não puderam ficar juntas; de pai pra filho, que, na verdade, é bem mais próximo do desamor; tem o amor quase no final da vida, entre pessoas que se entendem e veem que não terão tanto tempo juntos", enumera o autor.

"Todas essas ideias são enlaçadas pela busca da questão da amorosidade. Em cada uma delas, tento buscar lá dentro alguma coisa que incomode e faça a gente sair um pouco desse lugar-comum de enxergar apenas o amor romântico, até porque eu não trago só ele. É uma questão maior".

Projetos

A expectativa de Marco é que a obra tenha uma boa vida, o que deve abrir passagem para outros projetos.

No momento, está escrevendo um livro de crônicas e outro de minicontos. Também tem finalizado um de realismo mágico. E, para 2022, planeja lançar outra obra sobre histórias de amor, como parte de um trio de publicações sobre o tema.

"Pode ser que o terceiro seja voltado para a linguagem do primeiro; o segundo não, porque já está bem adiantado, e é uma homenagem ao Nelson Rodrigues", adianta. Que venham e nos surpreendam.

