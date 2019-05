Em Fortaleza, mostra inédita "Grandes Olhares" expõe registros históricos da moda

Um recorte amplo, da fotografia de moda clássica à pós-moderna, é o que estará à disposição do público na mostra "Grandes Olhares", uma das atividades que compõem a programação do Dragão Fashion Brasil (DFB) 2019. A abertura da exposição acontece nesta terça-feira (14), a partir das 20h, no Museu da Fotografia Fortaleza (MFF).

A cantora Maria Bethânia clicada em 1969 por Evandro Teixeira

Cerca de 40 obras, do acervo de mais de 50 desta temática pertencentes a Paula e Silvio Frota, estarão expostas. Mestres da imagem a exemplo Evandro Teixeira, Horst P. Horst, Leo Faria, Luiz Tripolli, Milton Greene, Otto Stupakoff, Sofia Arlet e William Klein terão seus registros, em formato 2D, apresentados no segundo andar do MFF.

Descobrir esse leque histórico de imagens foi como um presente para Cláudio Silveira, diretor do DFB.

"A gente já tinha a intenção de fazer um trabalho com o Silvio Frota para agradecer a gentileza dele ao nos ceder o Museu para o lançamento do nosso evento no ano passado. Então, ele comentou o que tinha e vimos o quão poderoso era o acervo, o maior já visto no País", contextualiza. "É uma honra receber esses registros, que mostram a força que a moda e a criação têm", completa.

Curadoria

À frente da seleção de fotos, ficou Charles Walney, diretor criativo do DFB Festival e curador do DFB MoveModa. Fernanda Oliveira, diretora do Museu da Fotografia, que acompanhou de perto o processo, destaca o contexto transmidiático que a exposição evoca.

"Nesse momento de convergência, em que as linguagens se misturam, a fotografia e a moda demonstram que sempre estiveram caminhando juntas, e essa mostra é prova viva disso", afirma.

A mulher vestida de noiva com a Capela Mayrink ao fundo, no Alto da Boavista (RJ), foi registrada pelo brasileiro Evandro Teixeira, em 1971

Uma vernissage promovida por Paulinha Sampaio, embaixadora da ação, demonstrará a fala de Fernanda na prática também na noite desta terça-feira (14), no MFF. Em performance exclusiva, o mineiro Leo Faria, um dos maiores fotógrafos de street style do Brasil, irá registrar modelos reais, vestindo as peças-joias da Coleção "A Hora do Brasil", assinada por Jum Nakao.

O diálogo entre as linguagens moda e fotografia, portanto, está mais do que garantido. Mesmo porque, durante o DFB, outra exposição, montada no Aterro da Praia de Iracema, promoverá essa conversa.

Com curadoria de Maria Julia Giffoni e Thais Mesquita, "DFB 20 Anos - 20 Olhares" apresentará registros inspirados pelo evento nessas duas décadas, reunindo diferentes gerações de grandes fotógrafos do Ceará, como Delfina Rocha, Nicolas Gondim, Luis Moraes, Dan Aragão, Rafa Eleutério e Igor Cavalcante, entre outros profissionais.

O alemão Horst P. Horst é considerado um dos mais influentes fotógrafos de moda do século XX. Neste registro de 1935, a relação escravista é evidenciada

Festival

A programação do DFB, porém, vai muito além das mostras fotográficas. Coleções de 36 nomes da moda serão apresentadas nas três salas organizadas para receber os desfiles do Festival, a partir desta quarta-feira (15), no Aterro da Praia de Iracema. Uma das passarelas foi instalada nas areias de frente para o mar.

O mineiro Leo Faria discute nesta imagem do ensaio "Equals", o estranhamento provocado por modelos anônimas em tempos de tanta exposição

Lindebergue Fernandes, Gisela Franck, David Lee e Almerinda Maria são alguns dos estilistas confirmados. Shows e espetáculos gratuitos completam as atrações culturais do evento.

Serviço

Abertura da Mostra "Grandes Olhares". Nesta terça-feira (14), às 20h, no Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 454, Varjota). Contato: (85) 3017-3661. Visitação: Até 18 de maio, das 12h às 17h. Gratuito.

DFB Festival 2019

De 15 a 18 de maio, no Aterro da Praia de Iracema. Entrada gratuita. Classificação indicativa: 12 anos. Programação completa no site.