Em especial de Dia das Mães, TV Diário realiza momento de carinho e fé

"Mãe é vida e força que cura". É acreditando nesse poder maternal que o Padre Eugênio Pacelli apresenta o "Especial para Todas as Mães" da TV Diário, exibido neste domingo (10), a partir de 16h. A atração visa celebrar o Dia das Mães durante um período repleto de incertezas e distâncias físicas, a pandemia do novo coronavírus, como um momento de fé e aproximação espiritual.

Além da homenagem, o programa presta um tributo a Maria, mãe de Jesus. "É uma oportunidade para a gente se engajar em ajudar os nossos irmãos que precisam não só de comida, mas de força, de colo de mãe neste momento. Nunca nosso País teve tanta necessidade dessa proteção, essa pandemia nos fragiliza, mas a força materna nos acalenta, onde existe mãe, existem sonho e esperança", ressalta o sacerdote.

Com duas horas de duração, o especial recebe também artistas locais que participarão de forma remota. Xand Avião, Waldonys, Márcio Campos, Marcos Lessa, Gustavo Serpa, Mota Filho, Giselle Café, Philipe Dantas Aparecida Silvino e a evangelizadora Ticiana de Paula estão entre os nomes confirmados que vão interpretar músicas religiosas e outros estilos em homenagem às mães.

Repertório especial

Gustavo Serpa, inspirado na apresentação do italiano Andrea Bocelli no domingo de Páscoa, preparou duas canções especiais para o público: "Nossa Senhora", de Roberto Carlos, e "Regaço Acolhedor", da Irmã Kelly Patrícia. O cantor acredita que esse é um momento fundamental para retribuir carinho e amor para as mães.

"É uma data muito especial e vamos visitar muitos mais lares de mães que precisam neste momento de algo que toque o coração delas. Enquanto filho, é nossa obrigação devolver esse amor. É um momento único e especial", conta Gustavo sobre a participação que foi gravada na Igreja Nossa Senhora do Líbano.

Aparecida Silvino é outra atração confirmada. A cantora preparou uma versão repaginada ao som do piano da música "Flor Mamãe", conhecida na voz de Angela Maria, e interpreta um poema encontrado pelo Pe. Eugênio na Catedral de Montserrat, na Espanha. "O padre traduziu o texto do espanhol para o português e é uma homenagem à Nossa Senhora, diz que ela é a mais bonita das mulheres", conta.

"Esse dia de domingo é um dia muito especial para trazer amor, paz e tranquilidade para as pessoas. A gente está tão escravo do medo que nós não conseguimos enxergar que tudo vai passar, quero doar esse sentimento de acalento", declara Apá.

Esperança

Para o Pe. Eugênio, esse é um momento importante para fortalecer a fé, já que é ela que "afasta dos nossos pensamentos tudo aquilo que é negativo. Não estamos sozinhos, a fé faz a gente acreditar, a gente olhar além de, precisamos não fixar nosso olhar só nessa realidade, quem tem fé se cura, confia", afirma.

Padre Eugênio Pacelli conduz a apresentação do especial com louvor e esperança; depois, celebra a Missa em Ação de Graças Nilton Novaes

O sacerdote ainda ressalta a felicidade e a gratidão de poder levar um pouco desse sentimento de esperança para as pessoas. "É um momento de agradecer a Deus o dom da vida das nossas mães, em especial daquelas que estão na linha de frente do combate à pandemia, tudo com a finalidade de curar, de salvar. Hoje mais do que nunca essa realidade mostra tantos corações maternos envolvidos, levando vida e cuidado".

A importância dos meios de comunicação ganham uma outra dimensão no contexto da quarentena, de acordo com ele, já que agora é possível aproximar pelo amor mesmo quem está isolado. "O maior aconchego é a proximidade do coração. Se neste momento, não podemos abraçar fisicamente, vamos abraçar espiritualmente", comemora.

Ainda no domingo, após o especial, o Pe. Eugênio presidirá a tradicional Missa em Ação de Graças pelas Mães. A celebração será exibida ao vivo pela emissora a partir de 18h ainda como parte da programação em homenagem ao dia.

Serviço

Exibição do Programa "Especial para Todas as Mães"

Domingo (10), às 16h

Nos canais: TV Diário, canal 22 e TV - canal 129 em todo o Brasil | NET - Canal 22 em Fortaleza e canal 183 em todas as capitais do Nordeste e Belém | VIVO HD - canal 322.1 em Fortaleza | SKY HD - 323.1 em Fortaleza | Multiplay - canal 22 em Fortaleza.