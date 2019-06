Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, ações na Capital reforçam a importância do assunto

Entender o planeta, ideias para repensar o consumo e discutir formas sustentáveis de habitar são o foco da Semana do Meio Ambiente e, precisamente, no Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado hoje (5).

Este ano, o tema escolhido pela Organização das Nações Unidas (ONU) é a poluição do ar. Mas isso não quer dizer que esta seja a única pauta a ser levantada neste período. Em Fortaleza, empresas e coletivos se articulam para debater o tema geral e facilitar a divulgação de ideias.

Recortes do trabalho de Ruver Bandeira

Eventos

Idealizado por mulheres, o REpense é um coletivo sem fins lucrativos que oferecerá gratuitamente palestras, workshops, debates e ações voltadas para a conscientização socioambiental. A programação chega ao Centro Cultural Belchior e o objetivo é disseminar práticas sustentáveis e para a redução do impacto negativo ambiental no Estado do Ceará.

"Nossa intenção é fazer essa provocação, fazer com que as pessoas pensem mais sobre essa questão da sustentabilidade. Além disso, é também desmistificar que ela é algo difícil, distante ou complexo. Vamos discutir como tornar essa sustentabilidade real, no nosso dia a dia", comenta Clara Dourado, uma das organizadoras do evento.

Enquanto isso, o Ceará Organic Food Festival traz uma feira de produtos orgânicos, uma palestra e a presença da chef Jussara Dutra, além de pratos elaborados por chefs do Mercado Cultural dos Pinhões.

3ª Semana do Mar destaca imagens do oceano

Já na Unifor, a ideia do evento é trazer o debate e refletir sobre a importância de ações sustentáveis com workshops e ações de conscientização. Outro com destaque é a 3ª Semana do Mar que deve discutir ações de proteção e preservação do mar por meio de palestras e conversa. Além disso, a exposição "Reino Submerso", do fotógrafo Ruver Bandeira, deve encantar os olhares dos presentes.

Serviço

Ceará Organic Food Festival

Hoje (5), às 19h, no Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas, S/N, Centro). Gratuito

Semana do Meio Ambiente Unifor

Até 7 de junho, das 8h às 22h, na Universidade de Fortaleza (Avenida Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Gratuito. Contato: (85) 3477-3000

3ª Semana do Mar (Semar)

De quinta (6) a domingo (9), das 9h às 18h30, no Iate Clube (Avenida Vicente de Castro, 4813, Cais do Porto). Gratuito. Contato: (85) 3032-0791

REpense Sustentabilidade

No sábado (8), às 14h e às 16h, no Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123, Praia de Iracema). Gratuito. Contato: (85) 3105-1392