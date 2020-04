Em 'Aeroporto Central', Karim Aïnouz revela o drama dos refugiados de guerra

A reverência de Karim Aïnouz pelo migratório é uma das janelas para o documentário "Aeroporto Central". Após um ano iluminado por "A Vida Invisível" (premiado no Festival de Cannes e escolhido para representar o Brasil no Oscar em 2019), o diretor cearense desbrava o cotidiano de refugiados de guerra. O cenário de encontro dessas histórias é o extinto Aeroporto de Tempelhof, localizado em Berlim.

"Aeroporto Central” recebeu o prêmio da Anistia Internacional no 68º Festival de Cinema de Berlim, realizado em 2018. A honraria é concedida a trabalhos que abordam o tema dos direitos humanos. O longa circulou por mais de 30 festivais pelo mundo, incluindo a 42ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, e chega ao mercado via plataformas de streaming nessa sexta-feira (24).

O longa tinha previsão de estreia nos cinemas brasileiros para o dia 26 de março. Com o fechamento das salas por causa da pandemia da Covid-19, as produtoras Mar Filmes e Canal Brasil decidiram lançar a obra diretamente nos serviços de vídeo por demanda. Co-produção entre Alemanha, França e Brasil; é a primeira obra de Karim totalmente falada em língua estrangeira.

O lançamento no formato online também é algo inédito na carreira do cineasta. Como o setor de cultura e entretenimento foi um dos primeiros e mais afetados pela pandemia, a indústria cinematográfica não ficaria de fora. A exibição de produções milionárias, exemplo de “007 – Sem Tempo para Morrer”, foram adiadas. Gravações em andamento chegaram a ser interrompidas.

Em meio às dúvidas em torno do futuro do cinema, Karim reflete o quanto a história de "Aeroporto Central” dialoga com o agora. “São pessoas que estão ali dentro esperando o que vai ser decidido da vida delas. Uma decisão sobre a qual elas não têm controle. Então, achei que tinha algo que podia colocar o que vivemos em perspectiva”, aponta o realizador.

Erguido pelos nazistas em 1923, o Aeroporto de Tempelhof foi fechado em 2008. O edifício é protegido por lei e não pode ser demolido. Em maio de 2010, o antigo aeródromo tornou-se o maior parque público de Berlim: o Parque Tempelhof. Entre 2015 e 2019, o complexo manteve o maior abrigo de emergência para refugiados da Alemanha, com capacidade estimada de até sete mil pessoas. Inúmeras famílias oriundas de países como Iraque e Síria. Foi onde as existências do cineasta e do prédio se cruzaram com maior frequência.

Sem perspectivas

Ao longo de um ano, entre 2015 e 2016, o documentário acompanha o estudante sírio Ibrahim e o fisioterapeuta iraquiano Qutaiba. À medida que se ajustam ao cotidiano transitório de entrevistas com o serviço social, aulas de alemão e exames médicos, eles tentam conviver em meio a saudade e ansiedade. Ambos não sabem se poderão residir no País ou se serão deportados a qualquer hora.

O projeto de um filme sobre o Tempelhof começou em 2014. Naquele instante, a formação em arquitetura de Karim falou alto. Inicialmente, interessava investigar a transformação daquele prédio em parque público. Segundo Karim, uma grande conquista da cidadania no espaço urbano por parte dos berlinenses. Com o tempo, o drama vivido pelos estrangeiros em terra alemã foi ganhando espaço.

Local de convívio dos refugiados Juan Sarmiento

“Começa a partir desse lugar de documentar o parque, as pistas de pouso como espaço público e depois ele vai virando um documentário sobre as pessoas que estão chegando em busca de asilo aqui. Então, ele mesmo foi se moldando. E uma das coisas bonitas do documentário é isso mesmo, entender como o que está à frente de você vai se modificando e como você tem que se modificar junto. É quase como se fosse um balé a dois”, descreve o realizador.

Outro combustível à realização de "Aeroporto Central" foi a indignação, resgata. O preconceito por parte da grande mídia alemã era outro duro golpe nas vidas daqueles visitantes. “Parecia que essas pessoas eram vírus e estavam infectando a Europa e tal, mas eram pessoas precisando de abrigo. Foi um filme que fui fazendo muito como uma reação a esse tipo de tratamento que estava sendo dado”, completa.

Encontros

Por conta do estado vulnerável dos refugiados, Karim optou pelo respeito e cuidado na captação das histórias. Nada de câmera ligada. Como o Aeroporto fica próximo ao estúdio do diretor, a ideia era chegar por lá toda semana. Anotar informações, observar, conhecer o local e os assistentes sociais. Criar laços exigiu um trabalho de imersão semelhante à de um repórter, compara o cearense.

Filme recebeu o prêmio da Anistia Internacional no 68º Festival de Cinema de Berlim Juan Sarmiento

“Não tinha nenhuma garantia de que eu ia poder ligar a câmera. Talvez isso nunca fosse acontecer. Foi um documentário que fui fazendo e conquistando os personagens à medida que íamos produzindo”, reconhece. “Aeroporto Central” está disponível no Now, Vivo Play, Oi Play, Itunes, Google+, Filme Filme e Looke.

Os testemunhos de Ibrahim e Qutaiba acompanharam a evolução das filmagens. Em cena, histórias capazes de ampliar o debate em torno do preconceito e das consequências nefastas dos conflitos armados. “Achei interessante fazer um retrato da juventude árabe, masculina principalmente, a partir de um ponto de vista mais íntimo, que não fosse o da demonização do homem árabe como potencial terrorista, mas como cidadão que está ali tentando reconstruir a vida”, conclui o diretor.