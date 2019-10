EduqHub Experience: palestras e oficinas para crianças e adolescentes de graça no shopping Iguatemi

O shopping Iguatemi recebe, nos dias 4, 5 e 6 de outubro, a 1ª edição do EduqHub Experience. Gratuito, o evento contará com uma programação recheada de apresentações, brincadeiras, além de feirinha de mini negócios criados por meninos e meninas de várias idades. Com objetivo de desenvolver atitudes e habilidades do futuro, o EduqHub Experience terá oficinas de improviso, gibi, lettering, culinária e massinha de modelar.



Além disso, o público poderá conferir palestras e ainda histórias cantadas e também com base na arte do cordel. O evento contará ainda com uma seleção de atividades que envolverão desafios de programação e robótica com material didático Lego Education incluindo o uso de um robô. Esta ação ocorrerá das 16h às 18h, no sábado e no domingo.



Feira



Durante os três dias de programação, uma feirinha ainda reunirá cerca de 50 crianças e adolescentes que apresentarão resultados de 33 projetos criados durante o programa Mini Empreendedor, que visa preparar, por meio de oficinas criativas de empreendedorismo, meninos e meninas para o futuro, buscando torná-los protagonistas das suas histórias.

Programação:

Sexta - 04/10

17h00 - Circuito Sensorial / Oficina de Bordado / Oficina de Culinária

17h30 - Oficina de Gibi

18h00 - Oficina de Lettering

18h30 - Circuito Sensorial / Oficina de Autoconhecimento com Massa / Oficina de Culinária

19h00 - Oficina de Mimos / Talk ‘Como Montar Lancheira Saudável’

19h30 - Apresentação ‘Histórias Cantadas’

Sábado - 05/10

14h00 - Pintura de Mandalas / Oficina de Bordado

14h30 - Apresentação ‘Contação de Histórias com Cordel’ / Oficina de Gibis / Oficina de Culinária

15h30 - Oficina de Improviso

16h00 - Desafio de Robótica

16h00 - Apresentação ‘Contação de Histórias com Cordel’ / Oficina de Lettering / Oficina de Culinária

16h30 - Oficina de Improviso

17h00 - Pintura de Mandalas / Talk com Leo Bambolim / Game ‘Torta na Cara’ / Oficina de Culinária

18h00 - Oficina de Boneco de Pano / Oficina de Autoconhecimento com Massa de Modelar

19h00 - Oficina de Boneco de Graveto / Oficina de Adubo Orgânico

Domingo - 06/10

14h00 - Pintura de Mandalas / Oficina de Bordado

14h30 - Cicle Time / Oficina de Gibis / Oficina de Culinária

15h30 - Apresentação sobre ‘Storytelling’

16h00 - Desafio de Robótica

16h00 - Yoga Class / Oficina de Lettering / Oficina de Culinária

16h30 - Cicle Time / Oficina de Lettering

17h00 - Apresentação sobre ‘Storytelling’ / Oficina de Lettering

17h30 - Yoga Class / Oficina de Culinária

18h00 - Oficina de Boneco de Pano / Oficina de Autoconhecimento com Massa de Modelar

19h00 - Oficina de Boneco de Graveto

Serviço

1º EduqHub Experience

Quando: 4 (a partir das 17h), 5 e 6 de outubro (a partir das 14h)

Onde: Shopping Iguatemi, no piso inferior, em frente à loja iPlace