Dudu Bertholini reflete sobre a importância de trazer mais empatia e impacto positivo para a moda

Para que serve a moda? Foi com essa provocação que o estilista, stylist, consultor e comunicador de moda, Dudu Bertholini, iniciou a palestra "Moda Contemporânea & a Revolução da Empatia", na Arena Talks, durante a Vista Fair, feira de lingerie, moda praia e fitness, que aconteceu em São Paulo no fim de maio.

Após ouvir profissionais do setor, estudantes de moda e curiosos sobre o tema, Dudu ainda sinalizou o que significa para ele. Entre as definições estão: traduzir e espelhar o mundo a sua volta; vestir; expressar; informar; diferenciar; proteger; acolher; aceitar; exuberar; seduzir; dramatizar; divertir; incluir; manifestar politicamente; inserir socialmente; e gerar um impacto positivo.

Dudu também dissertou sobre um novo tema, a Revolução da Empatia, que traz reflexões importantíssimas dentro do cenário atual como a quebra de padrões, a representatividade, a individualidade, a consciência social e política, as questões de raça, classe e gêneros e, ainda, a inclusão.

A Revolução da Empatia é um caminho sem volta mesmo?

Sem dúvida! A Revolução da Empatia é um caminho sem volta e os consumidores vão cobrar cada vez mais a empatia e o propósito. Até porque os consumidores são um mundo muito diverso e são justamente esses consumidores que buscam a representatividade de diferentes corpos, diferentes idades, diferentes gêneros, diferentes estilos, então, a moda ela está aqui para vestir a todos e já não faz mais sentido uma moda que nos oprima ou que nos obrigue a nos espremer dentro de padrões que são tão difíceis de serem atingidos. A moda está aqui para fazer com que nós sejamos a melhor versão de nós mesmos.

Muitas vezes a indústria está distante do consumidor. O que você acha que estes conteúdos, como sua palestra, agregam para esses profissionais?

Fico muito feliz em poder estar aqui hoje, num mercado que eu acho que já está acompanhando essa revolução. Por vezes não é fácil para os produtores daqui estarem acompanhando essa revolução, a gente escuta depoimentos de marcas que estão totalmente a favor da diversidade, de colorações de raças e de corpos que, por vezes, sofrem represálias dos seus públicos por conta disso. Mas a gente entende um movimento maior e pode ter certeza que quando a gente vê a revolução da empatia não é mais uma utopia, a gente vê que na Bolsa de Valores as marcas que estão falando de propósito, de sustentabilidade e de tecnologia são as marcas que estão em maior ascensão, assim como há 10 anos a gente não falava na Revolução da Empatia, então, ela é uma mudança gradual e toda mudança vem com uma oposição e resistência, mas elas também são mudanças que não voltam atrás. Então fico muito feliz porque acho que é a hora certa de estar aqui passando essa mensagem. E eu acredito que trocar conhecimento e promover troca de informações é o caminho para um futuro mais consciente, mais integrado, mais harmônico, mais empático.

Você acha que é dessa forma que 2019 vai ser lembrado daqui a 100 anos para moda?

Eu adoro sua pergunta porque acho que a provocação da minha palestra está justamente aí, quando a gente olha o comparativo da moda Belle Époque do começo do século XX, analisa nesse timeline como chegamos ao século XXI, fica surpreso ao perceber o quanto a gente evoluiu e como nem se deu conta. Às vezes, no dia a dia, num mundo que evolui, mas que ainda carrega tanto conservadorismo e retrocesso parece que essa luta é um "murro em ponta de faca" e que a coisa não acontece tão rapidamente como se imagina, mas quando a gente começa a olhar esse timeline de uma forma maior e entender a história, sim, essa revolução está acontecendo e ela é um caminho sem volta. E graças a essa tecnologia e à comunicação, ela vai acontecer cada vez mais rápido. Então, tenho certeza de que da mesma forma que olhamos um shape de crinoline e corset hoje em dia e se espanta, que isso não estava tão longe atrás na história, tenho certeza de que esses discursos já estarão tão naturalizados que eles não causaram o mesmo tanto de surpresa se a gente olhar a um tempo daqui no futuro.

Foto: Tay Lunar

O que você acha que a mulher mais ganhou nessa quebra de paradigma do certo e errado e com a chegada do individualismo e do empoderamento?

Olha eu acho que é uma justiça sendo feita, porque a moda, os gêneros e os paradigmas oprimem a todos, mas a mulher principalmente. Eu acho que historicamente, assim como a liberdade da mulher foi muito cerceada pelo patriarcado, por uma construção machista quer favoreceu sempre os homens, também foi colocado na cabeça da mulher que ela tinha que se adaptar aos padrões, que ela tinha que estar impecável para atender a demanda desse patriarcado. Isso fez com que mulheres passassem a competir entre si muito mais do que se ajudar, criou falsas ideias que as mulheres iam competir umas com as outras para saber qual era a mais magra, qual era mais bonita, qual tinha as curvas mais perfeitas. Então, a liberdade que a Revolução da Empatia promove é um acerto de contas e justiça com as mulheres, para que elas entendam como elas são lindas e poderosas nas suas diferenças e nas suas sutilezas, porque é justamente aí onde mora a sua beleza e sua força. Um passo muito importante é que as mulheres não parem só de julgar a si próprias, mas que parem de julgar aos outros, porque quem julga os outros certamente é alguém que se sente julgado. Então a gente tem que trazer essa representatividade nos desfiles, nas revistas, nas campanhas e também na rua e no dia a dia. Quebrar os preconceitos de que mulheres têm que tentar ser melhores umas que as outras e de mãos dadas a favor da sororidade caminhem juntas por um mundo mais livre e mais justo e que batalhem juntas pela igualdade de gênero que é nada mais justo do que elas merecem.

Você esteve recentemente no DFB Festival, em Fortaleza. Queria saber um pouquinho da sua relação com o Ceará.

Sou apaixonado pelo Ceará, pela cultura cearense, pela natureza, pelo artesanato e pelo povo. São maravilhosos, hospitaleiros e queridos, e eu não canso de me apaixonar. O DFB conta muito da minha história, minha história se mistura muito com o DFB já levei meu desfile da Neon para lá, já fui como palestrante, já promovi talks para diferentes marcas e é muito bom poder ver um evento que está aí valorizando a moda autoral, valorizando a relação com o que é local, com o que tá próximo dessa cultura. Foi muito especial, eu amo o Ceará, só não consegui, desta vez, ir a Peroba, a minha praia preferida. Tem um amigo que é o Nicolas Gondim (fotógrafo), que admiro demais, um grande talento, sempre que eu posso dou uma escapadinha lá com ele para ver as praias do Ceará, pelas quais sou apaixonado. Tem outra história com o Estado que eu amo que é minha relação com as rendeiras cearenses, dona Perpétua Martins, que faz uma renda filé maravilhosa, enfim, tenho uma paixão muito grande pelo Ceará, espero voltar muito mais para lá. Acredito que um dos grandes pontos da sustentabilidade é descentralizarmos a ideia de uma moda que é feita primordialmente em Rio e São Paulo. É a gente poder começar a valorizar diferentes mercados, diferentes culturas e, então, acho que o DFB Festival promove isso de uma forma fantástica.