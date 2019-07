Drinques tradicionais e autorais ganham protagonismo em bares de Fortaleza

Antes relegados a um espaço de menor destaque nos cardápios, os drinques têm abandonado o papel de coadjuvante nas noites de Fortaleza. Seja na releitura de clássicos ou em montagens autorais, os coquetéis têm se consolidado na capital cearense como protagonistas. Prova disso é que o mercado local tem expandido as casas especializadas nessas bebidas, com cartas que buscam agradar os mais diversos paladares em sabores, misturas e teores alcoólicos.

É o caso do Zelig Drink Bar, que está há pouco mais de um mês em funcionamento. Com toque de "esconderijo", a casa resguarda o ambiente dos bares clandestinos usados pelos boêmios americanos, na década de 1920, no período da lei seca dos EUA. A proposta é experimentar as bebidas ao pé do balcão.

Clássico dos drinques, o New York Sour mistura toque doce e cítrico com a imponência do vinho malbec FOTO: THIAGO GADELHA

O bar oferece 50 opções de drinques, dos quais 20 são autorais. O forte, no entanto, são os clássicos como new york sour (R$ 30). Servida à base de whisky bourboun, sumo de limão e xarope simples finalizado, o toque final da bebida é uma dose de malbec. "Nos primeiros goles, você sente o sabor do vinho e em seguida, sente o tom mais doce e cítrico da mistura", explica a head bartender Mirela Mota.

Outra opção é a white lady (R$ 30), drinque leve, ideal para quem não se adaptou ainda com bebidas amargas. À base de gim, ele leva calda cítrica e clara de ovo, usada para dar leveza e textura à bebida sem influenciar no sabor. Para os mais ousados, a alternativa pode ser se aventurar no bloody mary (R$ 30), que nada mais é que uma mistura de vodca com suco de tomate, com toque salgado e levemente apimentado. Essa combinação é uma evidência de que os drinques não necessariamente precisam ser adocicados e suaves.

Reformulações

Com mais de um ano no mercado, o Coktelitas House of Drinks resolveu aprimorar a carta de drinques e reforçar o sucesso que as bebidas têm feito entre os afeitos à mistura de sabores.Sem data oficialmente definida, o bar prevê que a mudança ocorra ainda neste mês, trazendo releituras de clássicos como negroni, espresso martini e mai-tai. A proposta é dar um toque contemporâneo às bebidas já consolidadas pelo público.

O bar também aposta na coquetelaria tiki, que consiste em uma postura mais tropical, com drinques coloridos e com impacto visual. "Vamos trazer, por exemplo, a junção de runs jamaicano, cubano e costarriquenho, buscando sabor e uma decoração diferenciada, remetendo aos astecas", antecipa o head bartender Bento Mattos.

Adaptação do moscow mule, bebida da Coktelitas leva espuma de capim-santo FOTO: THIAGO GADELHA

A mudança não alcança algumas opções já consolidadas no espaço, como o Cancun (R$ 28). A bebida é uma adaptação do tradicional moscow mule, em que a cerveja de gengibre é substituída por uma espuma de capim santo. Com esse toque regional, o drinque tem base de gim e leva ainda curaçau, pepino, suco de abacaxi e suco de limão siciliano e refrigerante de frutas cítricas. Com teor alcoólico moderado, ele é opção para quem pretende variar da gim tônica.

Quem também apresenta uma nova carta de drinques é o Moleskine Gastrobar que, entre as novidades, lança o Estate (R$ 32). Com uma concepção mais tropical, a bebida tem base de gin, aperol e cynar, que se unem ao cítrico do limão e à textura da clara de ovo pausterizada.

Cítrica e com leve amargor, Estate é uma das novidades do Moleskine FOTO: THIAGO GADELHA

A bebida, cítrica e com leve amargor, está entre as opções autorais que o bar lançou desde o último dia 10 de junho. Ao todo, são 27 novos drinques que valorizam bebidas como gin, vermute e até espumantes. "A gente está levando em consideração esse público que não gosta muito de beber drinque, porque acha que são doces", explica o chefe do bar, Luis Soares. É com essa formação de novos públicos que os bares apostam no crescimento dos consumidores de drinques. Uma opção para quem quer fugir da tradicional cervejinha.

Serviço

Zelig Drink Bar

Rua Pereira Valente, 1168, Meireles.

Segunda, quarta e quinta-feira das 18h às 23h. Sexta-feira e sábado, das 18h à 1h.

Informações: 85 99414.0974 / @zeligdrinkbar

Coktelitas House of Drinks

Rua Osvaldo Cruz, 2330a, Dionísio Torres.

De terça a quinta-feira, das 17h30 à 0h. Sexta-feira, das 17h à 1h. Sábado, das 16h à 1h.

Informações: 98899.3459 / 3272.0056 / @coktelitashouseofdrinks

Moleskine Gastrobar

Rua Professor Dias da Rocha, 578, Meireles.

De segunda a sexta-feira, das 17h às 2h. Sábado e domingo, das 11h às 2h.

Informações: 98948.8983 / 3037.1700 / moleskinegastrobar.com.br