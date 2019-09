Doze dias no Japão: saiba como se planejar para conhecer a "terra do sol nascente"

Em meados de 2018, eu estava perto de juntar a quantia necessária para tirar do papel o clássico mochilão pela Europa. Já tinha visto muitos colegas cumprindo esse roteiro, então me parecia algo viável, mas logo percebi que não era uma opção muito acessível. Com a alta do euro, à época, a estimativa dos gastos ultrapassava o que eu gostaria de investir nessa viagem que sempre me soou um tanto clichê (embora ainda sinta vontade de realizar).

Decidi que só gastaria esse valor se fosse para viver algo bem diferente de tudo que já vi - e para que lugar melhor que a Ásia? Segui economizando e fiquei de olho nas promoções, até encontrar uma oferta ótima da Air China com voos (ida e volta), saindo de São Paulo para Tokyo, a R$ 3 mil, incluindo taxas e despacho de bagagem.

Depois de muita pesquisa, percebi que os gastos para 12 dias na "terra do sol nascente" seriam equivalentes ao tal mochilão de 15 dias pela Europa. Nesse caso, decidi que valeria a pena.

Após a compra das passagens para o período de floração das cerejeiras (fim de março e começo de abril), comecei a preparação para a viagem com seis meses de antecedência. Importante ressaltar que a primavera japonesa é considerada alta estação, então é fundamental acertar a hospedagem o quanto antes para não acabar gastando demais ou ficar em uma localização ruim.

Com as reservas confirmadas para Tokyo e Kyoto, passei a montar meu roteiro. Foi quando decidi comprar o JR Pass, que proporciona viagens ilimitadas em trens da Japan Railways, permitindo que eu visitasse não somente Tokyo, mas também Kyoto, Osaka, Nara e Yokohama, além de usufruir de algumas linhas de metrô na capital.

Ter pelo menos uma noção do que eu gostaria de fazer no Japão era importante para a mais trabalhosa etapa da viagem: tirar o visto, que tem validade de três meses a partir da data de emissão. Para turistas brasileiros é necessário reunir uma série de documentos - incluindo um roteiro detalhado da sua estadia - que comprovem condições financeiras para bancar a viagem e que você não pretende ficar por lá de forma ilegal.

Dinheiro

A moeda utilizada no Japão é o yen (para referência: 1 dólar equivale, aproximadamente, a 100 yens). Mas, raramente recomenda-se trocar real por yen aqui no Brasil. O câmbio do Aeroporto de Haneda é um dos melhores, mas também existem máquinas de autoatendimento em algumas estações de metrô com cotações justas.

Adianto logo que, juntando acomodação, alimentação, transporte, ingressos para atrações, chip de internet e alguns mimos que trouxe para mim, não gastei mais do que 1.200 dólares. Não me privei de nada que queria fazer, mas isso depende do estilo de viagem de cada um - e o meu certamente não inclui luxos ou compras.

Aliás, é possível encontrar diversas opções de refeição por menos de 15 dólares e se economiza bastante comprando em lojas de conveniência e supermercados. Por outro lado, roupas e souvenirs costumam ser bem caros: cheguei a ver um chaveirinho da Mikasa, de "Attack on Titan", que custava 3.600 yens (mais ou menos 36 dólares). Ou seja: não é o lugar ideal para comprar lembrancinhas para toda a família.

Percursos

As cidades onde fiquei hospedada foram Kyoto e Tokyo. A primeira, é marcada por uma arquitetura mais tradicional, com inúmeros templos a serem visitados e jovens vestindo yukatas (uma forma casual de quimono). A melhor maneira de se deslocar em Kyoto é de ônibus, pois o sistema de metrô da cidade é bem limitado. Bicicletas também são extremamente comuns e transitam nas calçadas, logo, é preciso ter atenção, seja como ciclista ou como pedestre.

Jovens vestindo yukatas em Kyoto FOTO: INGRID OLIVEIRA

De Kyoto, é possível visitar as cidades vizinhas Nara e Osaka em um dia, como eu fiz. A grande atração de Nara é o parque onde cervos convivem pacificamente com a população, sendo possível alimentá-los e acariciá-los, de graça. Entretanto, Osaka foi uma grande surpresa para mim e, se pudesse, teria passado mais tempo por lá. É uma das maiores cidades do Japão, moderna e organizada, sem deixar de lado a preservação da própria cultura e história.

Famosa pelo distrito gastronômico Dotonbori, a metrópole exibe contrastes de tirar o fôlego, como o maravilhoso Castelo de Osaka, cercado por árvores e prédios espelhados ao fundo. Para quem gosta de cidades grandes, é o destino ideal: como uma Nova York mais limpa.

Ainda sobre lugares grandiosos e modernos, aproveitei meu JR Pass para visitar Yokohama. Localizada a menos de uma hora da capital, a cidade sediou os jogos da Copa do Mundo de 2002, incluindo a final Brasil x Alemanha. Ela conta com uma orla luxuosa e uma das skylines mais bonitas, já que a roda-gigante do Cosmo World (parque de diversões) dá um toque especial à paisagem.

Guardei os últimos cinco dias da viagem para aproveitar as infinitas atrações que Tokyo tem, incluindo o Museu do Studio Ghibli; o parque Shinjuku Gyoen, que estava repleto de cerejeiras floridas; os movimentados cruzamentos de Ginza e Shibuya; e Akihabara, região conhecida pela venda de eletrônicos e produtos direcionados ao público geek.

Não poderia deixar de destacar ainda a ilha artificial de Odaiba, onde está uma das Estátuas da Liberdade e o parque de diversões Palette Town, cuja roda-gigante garante a vista do Monte Fuji em dias de céu limpo.

Estátua gigante do Unicorn Gundam, em Odaiba, Tokyo Shibuya. Ao fundo, a roda-gigante FOTO: INGRID OLIVEIRA

Multidão

Vale ressaltar que já fiz viagens para algumas das cidades mais populosas do mundo, mas nenhum lugar me pareceu tão lotado quanto Tokyo. Apesar de as multidões japonesas serem organizadas, fui muitas vezes arrastada pelo fluxo na saída das estações de metrô, pois era inviável mudar de direção no meio do caminho.

Recomendo ainda outras visitas, mas os aglomerados podem atrapalhar algumas experiências, como o domingo em que fui ao Ueno Park e não era possível andar sem esbarrar em alguém ou "tropeçar" em algum piquenique.

Lotação no Ueno Park, em Tokyo FOTO: INGRID OLIVEIRA

Além disso, usar o metrô pode ser fácil para quem fala inglês, mas em cidades como Kyoto, cujo principal transporte público é o ônibus, pode ser um pouco confuso se locomover. Peguei diversos ônibus errados no primeiro dia e acabei me distanciando do hostel, mas recebi ajuda de uma família que não falava inglês e mesmo assim caminhou comigo até a estação correta.

No mais, a impressão que eu tive dos japoneses foi a de um povo atencioso, simpático e prestativo. É notório que eles se esforçam para que a comunicação funcione ainda que você não domine o idioma local.

Programe a sua viagem

Voos

Existem diversas companhias que operam voos para o Japão saindo de São Paulo e, geralmente, as promoções têm como ponto de partida o Aeroporto de Guarulhos. No meu caso, usei milhas para o trecho Fortaleza a São Paulo com a Latam e, de lá, voei com a Air China. Paguei R$ 3 mil pela passagem, incluindo taxas e despacho de bagagem.

Paradas

A primeira escala foi em Madrid, seguindo para Pequim e, por fim, Tokyo. Caso você consiga uma escala de muitas horas na capital chinesa, é possível adquirir o visto de trânsito no aeroporto de lá e ainda aproveitar para conhecer um pouquinho da China.

Vantagens

Reservei as acomodações pelo Booking, onde encontrei hostels com o melhor custo-benefício, cancelamento gratuito e pagamento somente na acomodação.

Cartão

Outra dica para facilitar e sua logística é o passe JR Pass que deve ser encomendado ainda no Brasil e, para utilizar durante 7 dias, é preciso desembolsar U$ 292,00 (incluindo a taxa de entrega) - mais barato do que ida e volta entre Tokyo e Kyoto.

Acesso

Diferente do visto americano, não há necessidade de entrevista ou da presença no consulado; enviei minha documentação para uma prima que mora em Recife e ela deu a entrada no pedido do meu visto, que foi aprovado em menos de uma semana.

Câmbio

A moeda utilizada no Japão é o yen (para referência: 1 dólar equivale, aproximadamente, a 100 yen), mas raramente recomenda-se trocar real por yen aqui no Brasil. Assim, comprei U$ 1.500, quando o dólar estava a R$ 3,60, deixando para trocar por yens aos poucos, apenas quando chegasse em Tokyo.