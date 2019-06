Dois filmes guiados por cineastas nordestinos são responsáveis por feito histórico em Cannes

A recente conquista do cinema brasileiro em Cannes tem sotaque nordestino. "A vida invisível de Eurídice Gusmão", do cearense Karim Aïnouz, foi o grande vencedor da mostra "Um Certo Olhar", a maior exibição paralela do festival. Já "Bacurau", cria dos pernambucanos Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, consolidou-se ao levar o "Prêmio do Júri", considerado o terceiro mais relevante do evento.

A inédita dupla premiação ilumina a produção cinematográfica nordestina e coloca lado a lado uma efervescente geração de realizadores. São diretores, atores, roteiristas e técnicos cuja atuação local evidencia as políticas públicas voltadas para o audiovisual.

Esse pensamento é compartilhado por Karim Aïnouz. Direto de Berlim, cidade onde vive, o realizador testemunha e divide parte de uma alegria única na carreira. Encarando o turbilhão de entrevistas e outras demandas advindas com a exposição do prêmio, o realizador afirma ainda não ter se acostumado com o momento.

Diretor cearense Karim Ainouz, de "A vida Invisível de Euridice Gusmão" Lucas Meneses

Dono de uma cinematografia na qual o tema do deslocamento é recorrente, o diretor afirma que acompanha de perto o cenário da sétima arte produzida no Ceará. Tutor do Laboratório de Cinema do Porto Iracema das Artes, ele retorna à Capital cearense para dividir com jovens realizadores locais a experiência adquirida no cinema internacional. "É uma megavitória e fico feliz pelo contato. Mesmo longe, eu sei o que se passa no Ceará, é um coração do cinema nordestino", divide.

Adaptação do romance homônimo escrito pela pernambucana Martha Batalha, o novo projeto de Aïnouz narra a trajetória de duas irmãs. Eurídice (vivida por Carol Duarte e Fernanda Montenegro) e Guida (Julia Stockler). Vítimas da sociedade patriarcal, são separadas uma da outra no Rio de Janeiro dos anos 1950. Definido como "melodrama tropical", o filme é recado direto contra o machismo ainda reinante. A previsão de estreia é em novembro.

Nordestinos juntos

A euforia pernambucana advinda com "Bacurau" também atinge em cheio a Terra da Luz. A obra pensada a quatro mãos por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles fala de injustiças de uma localidade perdida e esquecida nos cafundós do Nordeste. Se "A Vida Invisível de Eurídice Gusmão" desnuda e critica o Brasil contemporâneo, o mesmo acontece na produção filmada no interior do Rio Grande do Norte. Para ser mais preciso, nos municípios de Acari e Parelhas.

Destaque do cenário artístico de Fortaleza e nome em ascensão na mídia cultural do Brasil, Silvero Pereira gentilmente dividiu a experiência adquirida no set de "Bacurau". Grande aprendizado, como gosta de salientar, o trabalho descortinou-lhe um contato pontual com elenco talentoso e equipe focada.

"Foi uma experiência artística, social e pessoal coroada com essa seleção pra mostra oficial de Cannes. Esse filme, certamente, é um marco na minha carreira como ator , seja pelo fato de estar em cena com tanta gente incrível, seja pelo roteiro primoroso, seja pela felicidade de ter o rosto na grande tela de Cannes", nos confidencia o cearense.

Silvero personifica o fictício Lunga. Nas palavras do ator, esta criatura é forte e dono de carga densa. "Trata-se de um trabalho diferente de tudo que já fiz. Lunga é uma figura que chega pra causar mudanças, rupturas", completa o entrevistado.

Misto de faroeste e drama, "Bacurau" (nome de um pássaro com hábitos noturnos, muito visto na região do Cerrado) critica a exploração das comunidades rurais e esgarça temas como corrupção, violência no campo e exploração financeira de companhias estrangeiras. Vislumbrada como uma "terra de ninguém", a vida no local é totalmente banalizada por conta da ganância.

Cearense Silvero Pereira ao lado de Barbara Colen e o ator alemão Udo Kier em Cannes ALBERTO PIZZOLI / STF

Além de Silvero Pereira, o Ceará se faz presente no projeto com as participações de Fabíola Líper (como Nelinha), Rodger Rogério (Carranca) e Uirá dos Reis (Raolino). Aos 75 anos, em entrevista ao Verso concedida no dia do anúncio do prêmio, Rogério se disse surpreso com a vitória. "É uma felicidade grande. Dos filmes que eu participei, esse foi o que chegou mais longe".

Já Uirá, mesmo carioca, figura como nome local por conta da expressiva produção artística em Fortaleza, onde mora desde 1993. Poeta, músico, ator ele também dirigiu o elogiado "Doce Amianto" (2013).

O elenco de Bacurau reúne ainda Sônia Braga (com quem Mendonça Filho trabalhou em "Aquarius"), a estrela dos filmes alternativos Udo Kier ("Melancolia"), Karine Teles ("Que Horas Ela Volta?") e o símbolo da cultura nordestina brasileira, Lia de Itamaracá.

Para se ter uma dimensão da movimentada cena cinematográfica do Nordeste, o reencontro entre produções e cidades se efetiva na fala da atriz pernambucana Clebia Sousa. Ela trabalhou em "Bacurau" e mal teve tempo de comemorar a vitória da produção na Riviera Francesa.

Um dia depois de saber que o filme participaria de Cannes recebeu o sinal positivo para atuar em "Fortaleza Hotel", projeto tocado pelo cineasta aracatiense Armando Praça. O entusiasmo é dos maiores, Clebia Sousa terá pela frente o grande desafio de estrear como protagonista no cinema.

Geradora de empregos

O filme é a nova investida do realizador de "Greta" (2019), com o ator Marco Nanini vivendo a personagem principal. O trabalho ganhou notoriedade por participar da mostra "Panorama", do 69º Festival de Berlim, realizado em fevereiro desse ano. No novo longa, Armando Praça costura a trama que envolve a insólita amizade formada por uma turista coreana e uma camareira cearense.

Clebia evidencia a potência da indústria cinematográfica enquanto fonte geradora de empregos. "É um espelho do povo e mostramos nossa realidade. Estamos aqui para contribuir e o cinema é uma forma de educar, de resistir. Para mim é importante por essa questão, independentemente do prêmio. No momento que atravessamos cortes de verbas, a sétima arte feita no Nordeste ganha essa projeção. O cinema do Nordeste, sem desmerecer as outras regiões, é um dos melhores do País. Estamos gerando renda e devolvendo duas vezes mais o investimento", desabafa a atriz.

Atriz pernambucana Clebia Sousa em cena de "Bacurau"

Coproduções e parcerias com outras nações completam a robusta participação dos brasileiros na França. "O Traidor", do diretor italiano Marco Bellocchio ("Vincere") é esforço conjunto de Brasil, Itália, Alemanha e França. A atriz brasileira Maria Fernanda Cândido integra a aplaudida obra. No quesito atuação por detrás das câmeras, Cannes 2019 também será inesquecível para o produtor Rodrigo Teixeira, dono da nacional RT Features.

O carioca é um dos nomes à frente de "The Lighthouse", do norte-americano Robert Eggers ("A Bruxa"). O suspense estrelado por Willem Dafoe e Robert Pattinson foi aclamado com o "Prêmio da Crítica", de caráter não oficial. Outro projeto desenvolvido é "Port Authority", de Danielle Lessovitz. A empreitada é fruto de parceria com a lenda Martin Scorsese ("O Lobo de Wall Street").

A participação vitoriosa da RT Features com "A Vida Invisível de Eurídice Gusmão" também é celebrada por Rodrigo Teixeira. "Chega em um momento superimportante, para a cultura e para o cinema do Brasil. Resultado de uma política pública dos últimos anos, o cinema nacional está cada vez maior, tendo um reconhecimento incrível no exterior", defende o produtor.