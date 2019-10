Dodora Guimarães Esmeraldo escreve sobre Sérvulo: "Vamos ao Crato"

"Sérvulo Esmeraldo sonhou fazendo um duo com Louis Amstrong. Acordou feliz, narrando que o "parceiro" aprovou o seu desempenho. "Agora é que são elas", me sussurrou convincente. Chegado a um sonho, não raro ele contava de soluções que lhe chegavam por essa via para projetos reais. Talvez, por isso, também gostava de sonhar acordado, inventando meios de efetivar suas ideias.

O Festival Sérvulo Esmeraldo 90 Anos é fruto de um desses sonhos que ele tanto cultivou, organizado pelo Instituto que leva o seu nome. Com a meta de realizar no Crato um projeto imaginado por seu filho mais ilustre no âmbito das artes plásticas, ele visa fomentar a criação e a fruição artística com a ferramenta mais potente: a informação.

Com o apoio institucional da Secretaria de Cultura do Estado, por meio da Lei do Mecenato e o patrocínio da Enel, o Festival idealizado pelo Instituto Sérvulo Esmeraldo desembarca no próximo dia 30 de outubro, quarta-feira, na terra do artista. Até 30 de novembro, serão dias de intensa atividade irradiada do Crato, projetando-se para todo o Vale do Cariri.

Um mês de diálogos promovidos ao redor de duas exposições que permanecerão abertas à visitação pública na Urca, no Campus do Pimenta: a aguardada individual do mestre Babinski e a Coletiva produzida por Gentil Barreira, Monica Nador e Rochelle Costi com os artistas participantes de suas Residências.

Investindo pra valer em ações formativas, o evento acontecerá em parceria com a Universidade Regional do Cariri (Urca), na qual grande parte das atividades acontecerá no Campus do Pimenta. Com prazer, divido a curadoria do Festival com Marcus de Lontra Costa, que será o responsável, também, pela atividade de grande interesse para os artistas visuais, que é a Leitura de Portfólios, tão fundamental e necessária para a quebra do isolamento em que vivem os artistas da Região. Marcus é curador do Prêmio Indústria Nacional Marcantonio Vilaça para as Artes Plásticas e um profissional com forte atuação no sistema da arte brasileira e experiência acumulada em quatro décadas de trabalho exercitada em importantes museus e instituições culturais do País.

O sonho do Festival, portanto, é contribuir para a valorização e o fortalecimento da arte contemporânea na Região, tão pulsante e reconhecida nas suas vertentes populares. É importante ressaltar a relevância dos protagonistas das Residências Artísticas.

O fotógrafo Gentil Barreira tem o banco de imagens mais completo do artista. A pintora Mônica Nador, que desenvolve há mais de 20 anos um projeto de arte comunitária em São Paulo, reconhecido internacionalmente, e que lhe valeu o Prêmio Monblanc de la Culture Arts Patronage, em 2018.

Já a artista visual Rochelle Costi, sempre de câmera fotográfica em punho, foi convidada por desenvolver experiências colaborativas com artistas populares. No Crato, trabalhará com este foco. Levando-se em conta a riqueza do Cariri nesta seara, podemos apostar no mergulho e no grande salto que será a sua imersão com o grupo de artistas selecionados.

Estas residências que envolvem, cada uma, 15 artistas participantes apresentarão uma exposição coletiva conclusiva das experiências partilhadas nos nove dias do trabalho no dia 7 de novembro. Na mesma data, será inaugurada a exposição do mestre Maciej Babinski.

O Festival Sérvulo Esmeraldo 90 Anos é esta soma de afetos, talentos e verdades. Esta vontade tamanha de mostrar que a arte é fundamental e que envolvidos com ela somos mais felizes e corajosos.

É um convite que seu Sérvulo Esmeraldo fazia a todas as pessoas que o visitavam:

"Vamos pro Crato"."