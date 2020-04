Discussão entre Mari e Manu no BBB cria desentendimento entre famílias das sisters

A discussão entre Manu e Mari após o jogo da discórdia gerou conflitos não só dentro como fora da casa mais vigiada do Brasil. Isso porque o pai de Manu, o radialista Zé Luiz, não gostou da postura de Mari por querer a todo instante tirar satisfações com sua filha.

O radialista chegou a chamar Mari de "mala". "Manu, você foi linda! Honrou pai e mãe. Comprou uma injustiça com o Babu. E ainda teve que aguentar a mala da Mari forçando a barra para aparecer. Se não estiver se sentindo bem, saia, estamos aqui por você. Te amo", publicou ele no Twitter.

"A 'mala' ensinou o que é sororidade e empatia pra sua filha", respondeu Jonas, namorado de Mari.

O ex-participante também já havia postado mensagens contra Manu Gavassi na casa. Rapidamente, muita gente ficou a favor de Manu e outras a favor de Mari. A discussão dividiu opiniões. Até mesmo páginas de fã-clubes de cada uma delas entraram na briga.

No jogo da discórdia da última segunda-feira (6), Mari apontou para Manu coisas das quais não havia gostado. Mari se disse triste com Manu com atitudes de falta de respeito com ela. Mari se sentiu chateada por ser especulado que ela estaria combinando voto.

Já após o jogo, as duas sentaram para conversar, mas parece que não conseguiram entrar e um acordo. Manu deixou bem claro que Mari é sua opção de voto e vice-versa.