Dinho Acaiaca aposta em carreira solo com música para o Carnaval

O Ceará é celeiro de artistas musicais nos mais diversos gêneros. O forrozeiro Dinho Acaiaca é o nome da vez. No fim de 2019, o cantor decidiu seguir carreira solo e traz mais uma aposta de hit para o Carnaval, 'Tami Kitami'. Lançada em janeiro deste ano, a música caiu nas graças do influencer Carlinhos Maia, coincidentemente por causa de uma expressão muito utilizada por ele: "tame tame".

Dinho fez parte da Banda Acaiaca por oito anos, um dos grupos mais conhecidos pelas participações em festas de casamento, de aniversário e de formatura em Fortaleza. Com 17 anos de carreira, o cantor aposta para essa nova fase em um repertório que mescla forró com elementos da música baiana e também do brega funk.

A escolha, de acordo com ele, vem do começo da trajetória, já que ingressou nessa indústria cantando em uma banda de swingueira, ritmo também conhecido como pagode baiano. Os próximos lançamentos já estão em planejamento, mas Dinho segue focado na divulgação da música de trabalho atual.

"O segmento que eu vou trabalhar é o forró com uma pegada diferente, com muita percussão. Tendo sempre a essência do forró. Vários artistas estão fazendo essas misturas, como Leo Santana. O brega funk está muito em alta, o Brasil é muito rico em ritmos", explica Dinho.

Os planos de seguir a carreira solo já vinham sendo alimentados há alguns anos. "Mas, as coisas vão acontecendo, vamos construindo família e acabei adiando os planos. Quando Deus coloca a mão, aí é que dá certo", conta. A ideia começou a se concretizar quando Guilhermino Benevides, empresário da banda, pediu uma composição para comemorar os cinco anos da Acaiaca. Com a parceria de Amilton Silva, surgiu a letra de "Tami Kitami".

Repercussão

A resposta da música tem sido surpreendente, de acordo com Dinho. O clipe no YouTube em pouco mais de um mês acumula cerca de 300 mil visualizações. "A gente está muito feliz com o resultado, não esperávamos que fosse tomar essa proporção".

A produção contou com a participação de mais de 200 pessoas. A estrutura montada, como mostra a foto que abre esta matéria, se assemelha às festas atuais do período carnavalesco com paredões de som que tocam forró, funk e muito mais.

Carreira

A relação do cearense com a música começou ainda na infância, quando participava cantando em eventos de datas comemorativas do colégio. "Desde pequeno, eu pegava as panelas da casa da minha vó, ia pro quintal e começava a cantar e a fazer meu próprio show", lembra.

A vontade de seguir a carreira artística prevaleceu e, aos poucos, foram surgindo convites. Desde então, passou por grupos de swingueira e de axé, como Miguelzão e Banda D'Migué, que ficou conhecida no início dos anos 2000.

A experiência, para ele, foi fundamental e responsável por muito do aprendizado que teve com a música. "Desse trabalho, eu viajei para fora do País, passei quatro meses na Espanha. Ele que me revelou, me deu a primeira oportunidade", diz, referindo-se a Miguelzão, por meio de quem Dinho conheceu o atual empresário.

Na Acaiaca, Dinho abriu o leque de repertório para os mais diversos ritmos e conquistou notoriedade em Fortaleza. Em 2019, foi um dos homenageados no especial O Som do Ceará da TV Verdes Mares, ao lado de Matheus Fernandes, Eric Land e outros compositores e cantores cearenses que têm se destacado nas paradas musicais em âmbito nacional.