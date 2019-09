Dez tendências da Casa Cor Ceará 2019 que valem a pena conferir

Com o tema Planeta Casa, a 21ª edição da Casa Cor Ceará acontece até o dia 22 de outubro trazendo novidades no mundo da arquitetura, paisagismo e design. As inovações da mostra seguem um conceito sustentável e tecnológico e carregado de afetividade. Para conferir as tendências selecionamos algumas propostas ue podem fazer toda a diferença na decoração da sua morada.

1. Cozinha Original

Camila Lima

A Cozinha Original é um resgate da memória afetiva da arquiteta Ana Virgínia Furlani, desenvolvida em um ambiente funcional, no qual os alimentos são os principais protagonistas. Os utensílios em barro e madeira devem estar acessíveis para que o trabalho se torne mais prático e prazeroso.

2. Mostra a Voz do Verso

Camila Lima

Escritório A Voz do Verso assinado por Manoella Linhares e Natália Benevides traz a leveza para um ambiente de trabalho. Destaque para o verde das plantas e a delicadeza dos objetos artesanais.

3. Pavilhão Criativo

Camila Lima

O Pavilhão Criativo montado pelos arquitetos Josafá Neto, Juliana Hissa e Zaíra Mendes, reúne o artesanato feito à mão e o design moderno como mobiliário contemporâneo para desmistificar a ideia de que o artesanato tem que ser usado apenas em casa de praia ou na serra. Destaque para as moringas de cerâmica com desenhos em relevo de rendas.

4. Terraço da Família

Camila Lima

Cibele Parreiras assina o Terraço da Família, um local de convivência e aconchego em meio à natureza, com destaque para a rede de descanso, espaço de oração e lagos. Os móveis são de materiais sustentáveis, e o teto é feito de fios 100% algodão. Cadeiras de cordas náuticas, pássaros em cerâmica e paredes com revestimento cimentício que remede a renda do Ceará, tudo pensado na questão regional.

5. Sala da Família

Camila Lima

A Sala da Família, das arquitetas Andréa Verçosa e Karine Albuquerque é um espaço para unir e partilhar momentos de descontração. O balanço em couro e o baú em madeira são a alegria das crianças. A pedra, que funciona como mesa de centro, ganha arranjo de flores naturais, harmonizando com o tapete feito de garrafa pet.

6. Espaço Raízes

Camila

O ambiente Raízes, de Adelina Feitosa e Manuela Cidrão, contempla os trançados de palha, as peças em couro e crochê que dividem o espaço com estruturas metálicas e de vidro, reforçando a ideia do rústico com um toque moderno e original.

7. Loft Mature

Camila Lima

No espaço Loft Mature, projetado pelos arquitetos Thiago e Tildchen Von Paumgartten, o destaque fica por conta da "parede" feita com renda de labirinto, separando o quarto da sala. Além da ideia de movimento, a divisória garante leveza e sofisticação ao ambiente.

8. Cozinha Dona Benta

Camila Lima

As luminárias do designer Vinícius Ferreira remetem à palha, mas na verdade os arames são envoltos por malhas de algodão no tom terroso. O design moderno dialoga com as referências da Cozinha Dona Benta,que faz referência à fazenda tradicional.

9. Casa Nômade

Camila Lima

A Casa Nômade do designer de interiores Ramiro Mendes é projetada dentro de contêineres modulares. A ideia foi pensada para atender às necessidades de um casal que ama pegar estrada. O espaço, além de confortável, pode ser montado em qualquer lugar.

10. Biblioteca Paraíso

Camila Lima

A Biblioteca Paraíso concebida por Érico Monteiro funciona em um celeiro ao estilo original. A obra é uma homenagem ao senhor José Macêdo. Os livros, a almofada bordada com a frase que eterniza José Macêdo fazem parte da história da família, na fazenda Canhotinho, em Quixeramobim.