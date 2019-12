Descubra os alimentos que auxiliam no 'detox' após as festas

Dar de cara com uma mesa farta na ceia de Natal e no Réveillon, cheia de doces ornamentados e pratos com opções saborosas, além de calóricas, pode ser um pesadelo para quem depende de dietas restritivas ou balanceadas. É justamente neste período que os questionamentos sobre as melhores alternativas de alimentação começam a surgir. Essa reflexão pode até impedir o consumo dessas iguarias ao lado dos amigos e familiares.

No entanto, para quem está pensando em comer de tudo e mais um pouco, sem brigar com a balança no fim do ano, algumas estratégias devem ser adotadas logo após as refeições.

De acordo com a nutricionista Renata Guirau e o médico e nutrólogo André Guanabara, algumas diretrizes básicas são as mais úteis para recuperar a forma desejada. No Natal, por exemplo, o peru junto da farofa, a castanha e o panetone estão em quase todas as mesas. "Digo que o ideal sempre é comer com uma certa moderação, de acordo com nossa saciedade", explica a nutricionista, ao passo que também entende os exageros cometidos nessa época.

Para o nutrólogo, esse balanço é a chave do sucesso. "O peru é uma proteína, então não vai haver problema, desde que seja com moderação. Já a farofa é um carboidrato, e pode levar ao desequilíbrio gastrointestinal e ocasionar aumento de insulina e glicose", lembra ele.

Se para muitos a preocupação é o prato principal, para outros o grande questionamento é a hora da sobremesa. Renata Guirau não acha necessário substituir os doces. "O ideal é aproveitar o jantar comemorativo sem abusar, assim o panetone e o chocolate podem estar nessa lista", reitera a nutricionista.

Após as noites festivas, é importante saber que, mesmo com o intuito e a dedicação em perder as calorias ingeridas, o corpo precisa de algum tempo para responder. Segundo revela a nutricionista, porém, ainda existem algumas ações básicas para quem deseja retomar a busca pela boa forma em pouco tempo.

Cuidados

Nesse sentido, ambos os profissionais defendem uma hidratação adequada para garantir o restabelecimento dos níveis saudáveis do organismo. Percebeu o corpo mais inchado depois de toda a comida? Não deixe de beber bastante água.

"Ela favorece diretamente o trabalho dos rins nesse processo de eliminar as toxinas do nosso organismo. Quando ingerimos menos água, os rins filtram menos e nós acabamos tendo mais retenção de líquidos", reitera Renata.

Já em relação a alimentos saudáveis, as frutas e vegetais vão ser uma carta na manga para chegar a 2020 longe do inchaço e mal-estar.

Frutas vermelhas, pêssego, lichia, limão, maracujá, uvas e laranja possuem alto poder antioxidante. Exatamente por isso, estão entre as recomendações da nutricionista; pela capacidade de proteção das células sadias do organismo contra a ação oxidante dos radicais livres.

De acordo com André Guanabara, isso igualmente pode ser alcançado em bebidas como o vinho. "Ele também tem essa característica antioxidante, sendo o tipo seco o mais recomendado. No entanto, é importante moderar, pois o excesso pode trazer danos para a saúde devido ao resveratrol", alerta.

Os dois profissionais apontam a necessidade do cuidado por conta das bebidas alcoólicas tão presentes nas confraternizações de encerramento do ciclo anual. Se o hábito de recorrer aos drinques é tradição, a dica da nutricionista é que isso seja sempre feito de forma balanceada.

"Os açúcares, o sal e as bebidas alcoólicas causam esse efeito de estufamento, capaz até de trazer um incômodo. Portanto, para reduzi-lo devemos ingerir o mínimo possível de alimentos com esses ingredientes, ainda que eles estejam na festa", diz.

Para complementar estas tentativas, atitudes simples podem ajudar. Assim como a ingestão de água, momentos longos e adequados de descanso noturno são indicados pelos especialistas.

"O sono ajuda a manter uma produção adequada de neurotransmissores e hormônios, que vão controlar melhor a fome e a saciedade", recomenda Renata Guirau.

Caso a insônia surja, uma saída é a escolha por chás que proporcionam calmaria no corpo. Camomila, erva- doce, melissa e mulungu ajudam a melhorar a qualidade do sono.

Vegetais

Além da função calmante dos chás, eles atuam como diuréticos, da mesma forma que os vegetais, alimentos cruciais no processo de "desinchar". Guirau recomenda que uma variedade deles seja acrescentada nas refeições, visto que garantem a inserção de fibras no cardápio e, pela ação diurética, eliminam o sódio por meio da urina.

Para o nutrólogo André Guanabara,no fim das contas, um detalhe é muito importante nessa reflexão alimentar: o preparo e o cuidado que são tomados durante todo o ano. Eles não devem ser anulados nem nos períodos de escape.

"Se houver esse equilíbrio, é possível pontualmente a consumação de todos os alimentos que compõem a ceia. O corpo organizado não vai ser prejudicado pelos momentos de lazer", pontua o profissional.