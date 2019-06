Depois de 16 anos, grupo Hanói Hanói volta a se apresentar em Fortaleza com show inédito

A arte produzida nos anos de 1980 trouxe uma estética marcante que se tornou um xodó para quem viveu o período. O rock nacional tem sua parcela de responsabilidade neste apelo e as bandas seguem na memória do público contemporâneo e das novas gerações.

O Hanói Hanói é uma dessas referências saudosas e, ao longo de 11 anos (1985-1995), lançou cinco álbuns e manteve o ritmo de se apresentar 200 vezes por ano, em média.

A banda acabou e, diferente de outros grupos que voltaram a se reunir na "onda" de celebrações pelos anos 80, a formação nunca cogitou retornar e realizar projetos de longo fôlego. Nesse movimento, o Hanói Hanói celebra reencontros esporádicos e faz única apresentação nesta quinta (6), no Hard Rock Cafe Fortaleza (Shopping RioMar), a partir das 22h.

Apesar de seguirem cursos diferentes, o que prevalece no palco com o reencontro é a amizade

O show acontece 16 anos depois da última apresentação da banda no Ceará - em abril de 2003, na praia do Cumbuco. Além de se apresentar no Hard Rock, repleto de apelos simbólicos para o cenário mundial do rock, o quarteto formado por Arnaldo Brandão (baixo e voz); Ricardo Bacelar (guitarra, teclado e vocal); Sérgio Vulcanis (guitarra e vocal) e Marcelo da Costa (bateria e vocal) vai doar itens para a memorabília do local.

Um violão, um baixo e um casaco usados pelos integrantes há mais de 25 anos, no auge da banda, serão integrados ao acervo do espaço.

"A gente está preparando um repertório especial, com nossos sucessos (como o hit "Totalmente Demais", "Rádio Blá" e "O Tempo Não Para" - esta feita em parceria com Cazuza), mas também tocaremos Lulu Santos, Capital Inicial, Cazuza, Legião Urbana, Raul Seixas, Barão Vermelho", adianta o tecladista e guitarrista Ricardo Bacelar.

Fortalezense, Bacelar hoje é advogado dedicado às questões da cultura e mantém carreira solo, voltada às vertentes do jazz e da música erudita. O músico entrou na banda já depois do estouro do hit "Totalmente Demais", mas passou a integrar aquela que hoje se reconhece como a "formação clássica" do quarteto.

"Ficamos juntos durante muitos anos, e fazíamos isso exclusivamente. Hoje cada um tem sua vida: o Arnaldo tem a carreira solo dele, o Serginho trabalha com publicidade, e o Marcelo com estúdio", situa Ricardo Bacelar. Ele hoje mora na capital cearense, enquanto os outros integrantes seguem no Rio de Janeiro.

O gripo registrou 10 composições inéditas em estúdio, ainda sem previsão de lançamento

O tecladista lembra que a banda se reuniu para gravar o programa Domingão do Faustão (Globo) quando a novela "Totalmente Demais" (2015-16) estava no ar. Em 2017, o Hanói Hanói gravou um DVD ao vivo, em Belo Horizonte (MG), em alusão aos 30 anos da banda, com a participação de Samuel Rosa (Skank), do rapper Flávio Renegado, Affonsinho Heliodoro, dentre outros.

Para além desse projeto, o grupo registrou 10 composições novas em estúdio. Todo esse material é inédito e, segundo Bacelar, ainda não tem previsão de lançamento.

Sucesso

Ao revistar a trajetória do grupo, Ricardo Bacelar enfatiza como o quarteto se desenvolveu dentro da dinâmica da indústria fonográfica e da força que esse mercado tinha entre 1985 e 95.

"Hoje, o sucesso na música é mais efêmero. Naquela época você consolidava uma carreira dentro da indústria. Tanto que você observa como o Hanói ainda tem força pra se movimentar (e mobilizar velhos e novos públicos)", reflete o tecladista.

Bacelar frisa que, após mais de 20 anos da separação do grupo, o quarteto se mantém ligado pela amizade, pelo sentimento de pertencimento à formação e pela intimidade musical. O músico recapitula como passou todo o período de "20 e poucos anos" na estrada, cumprindo a agenda de shows do Hanói Hanói.

Indagado sobre como a banda costuma se preparar hoje, para os reencontros pontuais no palco, o tecladista esclarece que o entrosamento dos quatro integrantes ainda é muito presente.

"A gente tinha muita força ao vivo. E quando você toca muito tempo com uma pessoa, é como um time de futebol, se cria uma intimidade musical. Tem uma liga. E isso reflete muito na sonoridade. Todo mundo se adapta de uma forma muito natural", detalha.

Serviço

Hanói Hanói em Fortaleza

Show da banda nesta quinta-feira (6), a partir das 22h, no Hard Rock Cafe Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu - Shopping RioMar). Couvert artístico: R$ 15. Contato: (85) 3182-1971