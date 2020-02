Depois da balada, restaurantes e lanchonetes têm cardápios para matar a fome na madrugada

Quem nunca acordou no meio da madrugada morrendo de fome e não achou nada para comer em casa? Ou saiu da balada faminto e não encontrou nenhum lugar aberto? Por vezes, a fome vem nos momentos mais inusitados. Entretanto, alguns restaurantes de Fortaleza oferecem variadas opções para saciar a maior necessidade do ser humano, mesmo nos horários menos usuais.

Com a intenção de ofertar bons pratos e atender bem, independentemente da hora, é possível encontrar possibilidades para todos os gostos, desde lanches rápidos, como sanduíches e pastéis, até pratos mais tradicionais e regionais, a exemplo da panelada.

Para servir ao público da madrugada, esses estabelecimentos têm horário de funcionamento estendido, chegando a operar até o início da manhã. Entretanto, o Azilados é um dos lugares que ficam abertos permanentemente. "Não temos nem porta, a loja não fecha de jeito nenhum", explica o proprietário Erivaldo Júnior.

Há 12 anos no mercado, o estabelecimento serve opções rápidas e práticas para quem deseja saciar a fome. No menu, sanduíches, batata e macaxeira fritas, milk shakes e até açaí.

O Azilados tem funcionamento de 24 horas, no bairro Cocó

O carro-chefe da casa são os sanduíches de frango, com queijo mussarela, presunto, ovo, bacon crocante, alface, tomate e milho, e o Nordestino, com carne de sol, cebola refogada, queijo coalho assado na chapa e bacon.

Além de oferecer serviço 24h, o restaurante também promete ser imediato. "Eu sempre soube que ele seria rápido, porque era uma carência de mercado na época. Então, temos um conceito que é '15 minutos ou grátis'. Se você for no Azilados, e seu pedido não chegar à mesa em quinze minutos, você não paga. A garantia que nós damos é que vamos estar sempre abertos e atendendo bem", afirma.

O Azilados tem cinco lojas, sendo quatro em Fortaleza e uma no Eusébio. Porém, apenas a unidade do bairro Cocó funciona ininterruptamente.

Também conhecido por seus sanduíches, o Messias Lanches se destaca pelos 65 tipos de produtos e pelo molho inconfundível, feito com alho, pimenta, pimentão, pimentinha, à base de óleo e ovos. Tudo é preparado pelo próprio Messias Bezerra, que mantém o estabelecimento há 18 anos no bairro Joaquim Távora.

Tradicional, o Pastel na Hora serve pratos doces e salgados

O lugar fica aberto até as cinco da manhã, preparado para atender os clientes que chegam esfomeados.

"No tempo que eu comecei, existiam muitos clubes em Fortaleza, e a cidade era sempre ligada. O pessoal que saía não tinha onde comer e isso me despertou a ideia. Eu trabalhava em outra lanchonete e decidi colocar a minha própria. Foi um dos primeiros food trucks daqui", conta.

Popular no mercado gastronômico da Capital, o Pastel na Hora atua desde 1990 no atendimento pós-festa, com fabricação própria de pastéis, pizzas, sanduíches e sucos. "Viramos marca registrada em atender o público na madrugada. Atualmente, alguns costumes mudaram, mas continuamos servindo da mesma forma", declara o administrador Ícaro Costa.

Paladar é a melhor opção para quem deseja uma refeição reforçada e tradicionalmente cearense

Mesmo com opções para todos os gostos, o carro-chefe da casa acaba sendo as iguarias mais simples. Para a sobremesa, um fondue de pastéis de vento com chocolate derretido. Aberta até o amanhecer, a sede da Bezerra de Menezes é o ponto central de demanda e reconhecimento do serviço oferecido pelo Pastel na Hora.

Para quem é fã das comidas tradicionais, o Restaurante Paladar é a solução, por ser referência na Capital desde 1987. O estabelecimento trabalha em prol do público noturno, com pratos revitalizantes. Panelada, mão- de-vaca e sarrabulho são os mais pedidos e são servidos até as 6h.

"O nosso diferencial é a comida mesmo, por ser algo forte e que realmente revigora. É tanto que o cliente já vai com os óculos escuros para ficar até de manhã", comenta Paula Marques, filha dos proprietários.

Serviço

Azilados

Rua Gilberto Studart, 155, Cocó

(85) 3036.3333. Funciona 24 horas.

Messias Lanches

Av. Barão de Studart, 2785, Joaquim Távora. (85) 3094.0232. De segunda a segunda, das 18h às 5horas da manhã.

Pastel na Hora

Av. Bezerra de Menezes, 1049, São Gerardo.De segunda a sexta, das 16h às 4h; Sábados e domingos, das 16h às 5h

(85) 3223.4424

Restaurante Paladar

Av. Treze de Maio, 1043, Fátima

De terça a domingo, das 18h às 6h

(85) 3257.7536