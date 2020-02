De origem chinesa, pastéis ganham versões que variam do regional ao vegano em Fortaleza

Seja nas calçadas das ruas durante a correria do cotidiano, entre as barracas de frutas e verduras das feiras livres ou em restaurantes especializados, o pastel faz parte da cultura gastronômica brasileira. De origem chinesa, a iguaria de massa crocante, consumo rápido e preço justo, marca presença em botecos, lanchonetes, pastelarias e até mesmo em restaurantes requintados.

Servidos em diversas formas e tamanhos, eles vão dos recheios tradicionais de queijo, carne e frango a receitas mais elaboradas. Nesta busca pela inovação, estabelecimentos da capital estão apostando na regionalidade, na modernidade e, inclusive, para atender ao público vegetariano e vegano.

O diferencial da Massa Pastelaria, por exemplo, vai da decoração temática aos recheios inspirados nos clássicos do cinema. O Poderoso Chefão, Titanic, Highlander, Avatar, Matrix, Star Wars e O Gladiador são alguns dos nomes que exemplificam o estilo autêntico do restaurante ao unir a sétima arte ao sabor do pastel artesanal.

O destaque da Massa Pastelaria Artesanal são os recheios inspirados nos clássicos do cinema FOTO: CARDUMESTUDIO

Outro ponto positivo da casa é o processo de feitura dos deliciosos pastéis que, vale destacar, a massa é uma "receita de família, feita artesanalmente, preparada diariamente e aprimorada com ingredientes selecionados e ousados", explica a sócia-proprietária da pastelaria, Ivina Araújo.

O mais recente lançamento da Massa, a Sessão Super 8, traz sabores inspirados em produções do cinema cearense, a exemplo de "No calor da terra do sol", "Praia do Futuro", "Dragão do Mar" e "Cine Holliúdy". Dentre os ingredientes utilizados estão: cozido de carneiro, costelinha suína, carne de sol com banana da terra, frango com castanha de caju e caranguejo. Todos acompanhados de caldo de cana moída na hora, claro!

Transformação

Em se tratando de regionalidade, o Boteco do Imprensa Food Square trouxe como novidade o pastel com recheio de cuscuz, escolha perfeita para atender o paladar do consumidor nordestino, visto que este era um dos recheios mais pedidos.

A iguaria pode ser degustada na opção tradicional de cuscuz com manteiga e queijo ou a versão com carne de sol e requeijão. O pastel surgiu da intenção do diretor da praça de alimentação, Pedro Netto, de unir o desejo dos consumidores ao sucesso do prato regional.

Tradicional da culinária nordestina, o cuscuz é a mais recente novidade de recheio dos pastéis oferecidos pelo Boteco do Imprensa FOTO: ALISSON DE SOUZA CUNHA

Braço importante do Restaurante Bitonho e Cia, tradicional no bairro Parquelândia, há 17 anos, o Cabana Bit carrega a inovação como palavra-chave na manutenção do estabelecimento. Em um dia de pouco movimento, uma ideia grandiosa irrompeu na cabeça da proprietária Alana Rego.

Para chamar a atenção da clientela que, além de apreciar as massas já comercializadas no restaurante, gosta de experimentar diferentes sabores e comer sem se preocupar com a quantidade, ela apostou num rodízio de pastéis.

Com 11 opções de recheios, o rodízio de pastéis do Cabana Bit atrai público que gosta de comer bem e à vontade FOTO: DIEGO RODRIGUES E PAULO DIÁCONO

Atualmente, o ciclo contempla 11 opções, entre salgadas e doces: queijo, misto, frango, frango com catupiry, carne, carne de sol, calabresa, costelinha suína com cream cheese, chocolate, doce de leite e goiabada. A motivação para Alana é bastante clara: "Quem não gosta de um pastel quentinho e crocante?"

Movimento crescente, o veganismo tem atingido variados setores da alimentação. Com o pastel não seria muito diferente. Com a proposição de reinventar clássicos e dar prioridade aos insumos locais, o Giz Cozinha Boêmia consegue unir brasilidade e comida boa em um só lugar. Dentro desta iniciativa, os pastéis se destacam dentre as possibilidades de entradas e petiscos.

Para quem não consome produtos de origem animal, a chef executiva, Louise Benevides, preparou para a massa um recheio de alho-poró, com cenoura, alho e gergelim. "Começaram a aparecer várias demandas para as alternativas veganas, tanto para entrada quanto para prato principal. E o que mais encaixa no nosso conceito é o pastelzinho, que agrada a todos e é bem brasileiro", reitera a chef.

O Giz Cozinha Boêmia criou uma opção para veganos com recheio de cenoura, alho-poró e gergelim FOTO: THIAGO GADELHA

Servidos em uma porção de seis unidades, os pastéis também são ofertados nas versões com recheios de carne, queijo e bacalhau. No entanto, os veganos não precisam se preocupar, pois os quitutes são fritos em recipientes diferenciados e, neste caso, com óleo de gergelim.

E, para quem não pretende deixar o conforto de casa para aproveitar as delícias dos pastéis sem carne, tem outra opção interessante na cidade. Por meio do Bike Vegan, um projeto de delivery sustentável, também é possível atender, com muito sabor, ao público que não se alimenta de derivados de animais.

Com os pedidos entregues de bicicleta, o empreendimento oferece salgadinhos artesanais que reformulam as receitas convencionais. Em porções de 50 ou 100 unidades, os pequenos pastéis são ofertados nas composições de soja com azeitona, tomate e manjericão, brócolis e chocolate. Para quem aprecia essa iguaria, certamente vai querer experimentar de tudo um pouco.

Serviço

Massa Pastelaria

De terça-feira a domingo, das 16h às 23h

Av. Rui Barbosa, 780, Meireles

(85) 3122.4914

Boteco do Imprensa

Todos os dias, das 17h às 23h

Av. Desembargador Moreira, 2355, Aldeota

(85) 98219.8000

Cabana Bit

De quarta a segunda, das 18h às 23h30

Rua Padre Guerra, 1711, Parquelândia

(85) 3283.5283

Giz Cozinha Boêmia

De segunda a quarta, das 17h às 00h; de quinta a domingo, das 12h às 00h

Rua Professor Dias da Rocha, 579, Meireles

(85) 99719.1098

Bike Vegan

@bike_vegan

(85) 98656.8556