De Getúlio Abelha a Selvagens: veja programação completa do pré-carnaval de Fortaleza

A programação completa do pré-carnaval de 2020 foi divulgada na manhã desta terça-feira (21) pela Prefeitura de Fortaleza. O ciclo pré-carnavalesco inicia nesta sexta-feira (24) e segue até o dia 16 de fevereiro.

Dando destaque à cena local, a lista de atrações gratuitas conta com shows de Getúlio Abelha, Preto & Café, Selvagens a Procura de Lei e Os Transacionais, além dos blocos "Luxo da Aldeia", "Damas Cortejam" e "As Travestidas".

Getúlio Abelha se apresenta no Aterrinho da Praia de Iracema Divulgação

Como novidade, o pré-carnaval infantil ganha um novo espaço: a Praça Figueira de Melo, na Avenida Santos Dumont, no Centro. O Mercado São Sebastião e o Horto Florestal Municipal Falconete Fialho também entram como polos de atrações.

Os tradicionais locais de festa seguem na programação, com atrações no Aterrinho da Praia de Iracema, no Benfica, na Praça do Ferreira, no Mercado dos Pinhões, na Mocinha, na Praça Cristo Redentor, no Largo dos Tremembés, no Polo dos Queijos e no Mercado da Aerolândia.

Neste ano, o Ciclo Carnavalesco conta ainda com o tema "Fortaleza em Cantos e Cores de Chico", prestando homenagem ao artista Chico da Silva por sua importância na história das artes plásticas em Fortaleza e pela comemoração de seu 110º aniversário.





Confira abaixo a programação completa do pré-carnaval de Fortaleza:

Praça do Ferreira

Quando: Sextas e sábados (24, 25 e 31/01; 01, 07, 08, 14, e 15/02)

Hora: das 18h às 23h

24/01: Superbanda (18h) e Luxo da Aldeia (20h)

25/01: Vanin e Nicinha do Acordeon - Frevo Sanfonado (18h) e Concentra Mas Não Sai (20h)

31/01: Banda Dubaile (18h) e Luxo da Aldeia (20h)

01/02: Mel Mattos (18h) e Concentra Mas Não Sai (20h)

07/02: Casa Maré (18h) e Luxo da Aldeia (20h)

08/02: Banda Couros e Metais (18h) e Concentra Mas Não Sai (20h)

14/02: Renato Black (18h) e Luxo da Aldeia (20h)

15/02: Pedro Falcão e Sertônica (18h) e Concentra Mas Não Sai (20h)

O bloco "Luxo da Aldeia" faz parte da programação do tradicional polo da Praça do Ferreira Natinho Rodrigues

Mercado dos Pinhões

Quando: Sextas e sábados (24, 25 e 31/01; 01, 07,08,14 e 15/02)

Hora: das 18h às 22h

24/01: Bloco do Vinil (18h), Pedro Falcão e Sertônica (19h) e Os Alfazemas (20h30)

25/01: DJ Fish (18h), Alê Eloi (19h) e Banda Dubaile (20h30).

31/01: DJ Bruna Queiroz & Maestro Mecânico (18h), Preto & Café (19h) e Os Transacionais (20h30)

01/02: DJ Adrian Brasil (18h), Casa Maré (19h) e Renato Black e Banda (20h30)

07/02: DJ Gomes (18h), Banda Pimenta Malagueta (19h) e Selvagens a Procura de Lei (20h30)

08/02: DJ Bruna Queiroz & Maestro Mecânico (18h), Wanessa Menezes A Maria Escandalosa (19h) e Baile Preto com Luiza Nobel (20h30)

14/02: DJ Adrian Brasil (18h), Baqueta Clube de Ritmistas (19h) e Superbanda (20h30)

15/02: Bloco do Vinil (18h), Mel Mattos (19h) e Getúlio Abelha (20h30).

Benfica

Quando: Sextas, sábados e domingos (24, 25, 26 e 31/01; 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15 e 16/02)

Hora: Sextas e sábados, das 18h às 22h; domingos, das 9h às 19h

24/01: Duas Doses de Músicas & Os Tira Gosto (18h), Calé Alencar (19h) e Banda Bregaria (20h)

25/01: Yane Caracas e Banda (18h) e Os Alfazemas (20h)

26/01: Trio Aquarela (9h) e Hospício Cultural (11h)

31/01: Orquestra Popular de Tambores (18h), Alquimia do Balanço (19h) e Bloco das Travestidas (20h30)

01/02: Lidia Maria (18h) e Os Alfazemas (20h)

02/02: Grupo Banda do Pirulito (9h) e Hospício Cultural (11h)

07/02: Calé Alencar (18h), Ercilia Lima (19h) e Os Transacionais (20h30)

08/02: Pingo de Fortaleza (18h) e Os Alfazemas (20h)

09/02: Comedores de Abacaxi S/A (9h) e Hospício Cultural (11h)

14/02: Damas Cortejam (18h), Coletivo Raízes do Griô (19h), Pedro Falcão e Sertônica (20h) e Maracatu Solar (21h)

15/02: Lorena Lyse (18h) e Os Alfazemas (20h)

16/02: Tia Samila e sua Turma (9h) e Hospício Cultural (11h)

Aterrinho da Praia de Iracema

Quando: Sábados (25/01; 01, 08 e 15/02)

Hora: das 16h às 22h

25/01: Desfile dos blocos Baqueta, Unidos da Cachorra, Camaleões do Vila, Bonde Batuque e Bloco Cheiro. Apresentação de grupo de afoxé. Show de Getúlio Abelha (20h30).

01/02: Desfile dos blocos Baqueta, Unidos da Cachorra, Camaleões do Vila, Bonde Batuque e Bloco Cheiro. Apresentação de grupo de afoxé. Show de Preto e Café (20h30).

08/02: Desfile dos blocos Baqueta, Unidos da Cachorra, Camaleões do Vila, Bonde Batuque e Bloco Cheiro. Apresentação de grupo de afoxé. Show de Selvagens a Procura de Lei (20h30).

15/02: Desfile dos blocos Baqueta, Unidos da Cachorra, Camaleões do Vila, Bonde Batuque e Bloco Cheiro. Apresentação de grupo de afoxé. Show de Os Transacionais (20h30).

A banda "Selvagens à Procura de Lei" se apresenta no Aterrinho e no Mercado dos Pinhões Divulgação

Praça Cristo Redentor (Teatro São José)

Quando: Sábados (25/01; 01, 08 e 15/02)

Hora: das 18h às 22h

25/01: Batuque Baobab (17h30), Johnny Lima (18h30), Banda Bregaria (19h30) e Os Transacionais (20h30)

01/02: Bloco Sambamor (17h30), Waneza Menezes e Maria Escandalosa (18h30), Atila Lopes e Banda Severina Brown (19h30) e Os Transacionais (20h30)

08/02: Bloco A Turma do Mamão (17h30), Casa Maré (18h30), Lídia Maria (19h30) e Getúlio Abelha (20h30).

15/02: Grupo Percussivo Kebra Mola (18h), Pimenta Malagueta (19h30) e Baile Preto com Luiza Nobel (20h30).

Mocinha

Quando: Sábados (25/01; 01, 08 e 15/02)

Hora: das 18h às 22h

Atração: Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Largo dos Tremembés

Quando: Sábados e domingos (25 e 26/01; 01, 02, 08, 09, 15 e 16/02)

Hora: das 16h às 22h

25/01: Getúlio Abelha (18h) e Bloco das Travestidas (20h)

26/01: Bloco Girassol (16h), Anderson Monteiro (16h30), Ercilia Lima (17h30), Caravana Cultural convida Afoxé Acabaca e Roberta Fiúza (18h30).

01/02: Lorena Lyse (18h) e Bloco das Travestidas (20h).

02/02: Bloco Girassol (16h), Calé Alencar (17h30), Caravana Cultural convida Afoxé Acabaca e Roberta Fiúza (18h30).

08/02: Nick Soul (18h) e Bloco das Travestidas (20h)

09/02: Bloco Girassol (16h), Grupo Percussivo Kebra Mola (17h30), Caravana Cultural convida Afoxé Acabaca e Roberta Fiúza (18h30).

15/02: Banda Bregaria (18h) e Bloco das Travestidas (20h)

16/02: Bloco Girassol (16h), Baqueta Clube de Ritmistas (17h30), Caravana Cultural convida Afoxé Acabaca e Roberta Fiúza (18h30).

Mercado da Aerolândia

Quando: Sábados e domingos (25 e 26/01; 01, 02, 08, 09, 15 e 16/02)

Hora: das 16h às 22h

25/01: Banda DTF (De Toda Forma) (18h) e Anderson Monteiro (20h)

26/01: Banda O Som da Lira (18h) e Jean Dumont (20h)

01/02: Grupo Nosso Samba com Canto da Razão (18h) e Johnny Lima (20h)

02/02: Alê Eloi (18h) e Renato Black (20h)

08/02: Yane Caracas (18h) e Mel Mattos (20h)

09/02: Banda Couros e Metais (18h) e Jean Dumont (20h)

15/02: Lidia Maria (18h) e Banda Sambamor (20h)

16/02: Banda Pirulito (16h), Banda Sambadelas (18h) e Renato Black (20h)

Mercado São Sebastião

Quando: Sábado e domingo (15 e 16/02)

Hora: Sábado, das 18h às 22h; domingo, das 09h às 13h

15/02: Vanin e Nicinha - Frevo Sanfonado e Chambinho do Acordeon

16/02: Trio Aquarela, Banda Couros e Metais e Anderson Monteiro

Praça Figueira de Melo (Infantil)

Quando: Domingos (26/01; 02, 09 e 16/02)

Hora: das 09h às 12h

26/01: Comedores de Abacaxi S/A

02/02: Tia Samila e sua Turma

09/02: Banda do Pirulito

16/02: Pacote de Biscoito

Horto Florestal Municipal Falconete Fialho

Quando: Domingos (26/01; 02, 09 e 16/02)

Hora: das 09h às 12h

26/01: Grupo Banda do Pirulito

02/02: Trio Aquarela

09/02: Pacote de Biscoito

16/02: Comedores de Abacaxi S/A

Polo dos Queijos

Quando: Domingos (26/01; 02, 09 e 16/02)

Hora: das 10h30 às 16h

26/01: Grupo Nosso Samba com Canto da Razão (11h), DJ Gomes (13h) e Renato Black (14h)

02/02: Grupo Sambadelas (11h), DJ Fish (13h) e Anderson Monteiro (14h)

09/02: Alê Eloi (11h), DJ Gomes (13h) e Banda Som da Lira (14h)

16/02: Banda DTF (De Todas as Formas) (11h), DJ Fish (13h) e Jean Dumont (14h).