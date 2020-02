De Fortaleza para Nova York, fotógrafo expõe imagens na galeria Electric Circus

Posso tirar uma foto sua? Foi com essa rápida e direta pergunta que o fotógrafo carioca, de alma cearense, Caio Ferreira, especializado em moda, começou a construir a coleção de retratos, dos quais 22 deles serão expostos a partir deste sábado (29), na galeria Electric Circus, em Nova York.

"A ideia era retratar pessoas que cruzassem meu caminho, na elétrica, cosmopolita Nova York. Aquele que me chamasse atenção e respondesse 'sim', sem questionar ou parar para pensar à pergunta. (Posso tirar uma foto sua?) Era candidato a incluir no projeto", revela o profissional.

O trabalho do brasileiro, exposto em Nova York, contempla um público eclético e comum, mas que preza sempre pelo bom visual Foto: Caio Ferreira

Referência no cenário da fotografia de moda, Caio, 41 anos, nasceu no Rio de Janeiro, mas com três meses de vida passou a morar em Fortaleza, onde ficou até 2015, quando se mudou para Nova York. Lá, focou no projeto para além das roupas. Com olhar visionário, o artista observava aqueles que, ao seu modo, transmitissem confiança no seu estilo.

Público

As celebridades anônimas dos tempos modernos, que adotam as mídias sociais, estavam sempre prontas para o flagra de um paparazzi, tornando-se as principais personagens. Segundo Caio, poucos segundos eram necessários para que, com um olhar ensaiado, fitassem a câmara, sem timidez.

Foto: Caio Ferreira

"Em Nova York é muito comum encontrar nas ruas pessoas de todas as idades muito bem produzidas, cada uma ao seu estilo e com muita personalidade. A maioria gosta de abordar as pessoas para conversar, receber e elogiar uns aos outros pela escolha do look. Isso facilita bastante meu trabalho", confessa Caio.

Foi essa ação entre fotógrafo e modelo que uniu os 22 retratos que farão parte da Exposição Fotos Street Style. A mostra será aberta na galeria Electric Circus neste sábado (29), às 16 horas (horário local), com música do DJ brasileiro, Joel Stones.

Foto: Caio Ferreira

Alguns dos personagens fotografados também confirmaram presença no lançamento da mostra que permanecerá na galeria até o dia 3 de março. As fotografias podem ser vistas também no site www.caioferreira.com/store