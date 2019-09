'De Flecheiras a Canoa' traz parceria de Mauro Oliveira e Ricardo Liebmann; Veja outros lançamentos

A música brasileira é generosa em exemplos de parcerias sonoras. Grandes nomes da área construíram discos importantes, e a capacidade de gerar coletivamente reforça a força universal e cativante da linguagem musical. Nos bastidores, histórias de companheirismo e amor à cultura. Sá & Guarabira. João Bosco e Aldir Blanc. Marina Lima e Antônio Cícero. Gil e Caetano... A lista é farta.

Mauro Oliveira e Ricardo Liebmann reforçam as fileiras da criação conjunta com o disco “De Flecheiras a Canoa”. Amigos há cerca de 30 anos, a dupla é reconhecida no Ceará pela atuação na área da informática. Ricardo é empresário do ramo e um dos pioneiros no estabelecimento da comunicação digital no Estado.

Por sua vez, Mauro é professor e pesquisador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Cientistas e sócios, viram a chance de desbravar outro universo, e a paixão pela música também uniu estas mentes.

Ricardo é um dos pioneiros no estabelecimento da comunicação digital no Estado Marcos Vieira

Ricardo é ágil em construir frases melódicas só com o assobio. Os arranjos ainda não dilapidados despertaram a curiosidade do amigo: “Ricardo, vem cá, posso tentar colocar uma letra nessa melodia?”. Para concretizar o sonho, aponta Mauro, era preciso adicionar a força de gente mais tarimbada na arte. Assim, “De Flecheiras a Canoa” tornou-se obra pensada e forjada nas mãos de bambas.

A produção musical e direção artística foram capitaneadas por Rogério Soares. Somaram-se, também, os arranjos de Carlinhos Patriolino, Thiago Almeida, Nonato Luiz e Anfrisio Rocha. “Achamos que essa iniciativa pode estimular outras pessoas da computação, da área de Exatas a criar. Todo mundo tem sempre uma poesia guardada. Queremos lançar este movimento”, sugere o compositor.

União

“De Flecheiras a Canoa” reúne 24 composições inéditas. Frevo, fado, chorinho. O tom experimental das cordas abraça uma narrativa teatral e repleta de interpretações apaixonadas pela natureza das praias. As referências sonoras da dupla mergulham nas raízes da Música Popular Brasileira.

Mauro é professor e pesquisador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) Marcos Vieira

O Nordeste é um cenário bucólico, de partidas, mas também de muito amor. Temas como “Roda Gigante” (superesperta), “Mar de Portugal”, “Frevo” sugerem a dedicação e cuidado dos envolvidos.

O disco reúne Carlinhos Patriolino (violão, bandolin), Thiago Almeida (teclado, escaleta e percussão); Anfrisio Rocha (bateria, contrabaixo, violão aço, teclado e programações), Nonato Luiz (violão) e Bruno Gondim (programações).

De Flecheiras a Canoa

Mauro Oliveira e Ricardo Liebmann

Independente

2019, 24 faixas

R$ 30 (Vendido na loja do Ideal Clube)

Outros lançamentos

Under Hatred

Krenak

O segundo álbum da banda cearense foi mixado e masterizado por David Barroso e será distribuído pelos selos Maximum Violence Productions, Jazigo Distro, Rapture Records e Feed Bizarre Distro. Serra Barroso (guitarra), Ítalo Leitão (bateria) e Felipe Ferreira (voz e baixo) se preparam para um giro por países da América Latina, como Peru e Argentina.

Independente

2019, 8 faixas

Why me? Why not

Liam Gallagher

Liam Gallagher segue uma direção bem diferente do ex-colega de banda e irmão, Noel. Inserido na sonoridade dos anos 1990, o vocalista contou com os produtores Greg Kurstin (Beck, Foo Fighters) e Andrew Wyatt, ex-Libertines, que é um dos autores do recente sucesso “Shallow Now”, da Lady Gaga.

Warner

2019, 14 faixas

Jaime

Brittany Howard

A estreia solo da vocalista do Alabama Shakes segue elogiada. Após pedir um tempo nos trabalhos da banda, a guitarrista partiu para uma viagem de autodescoberta, cura das dores e busca por fôlego criativo. O álbum homenageia a irmã, morta aos 13 anos após ser diagnosticada com uma forma rara de câncer nos olhos.

ATO / Fontana North

2019, 11 faixas

Samico

Samico

Outra estreia solo. Com extensa jornada no ramo musical, o cantor e compositor traz forte influência do período passado em Luanda e Angola. O material foi produzido em parceria com compositores e poetas pernambucanos da nova geração, como Barro, Gleison Nascimento, Jam da Silva e Thiago Martins.

Independente

2019, 11 faixas