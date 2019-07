De bem com a pele: conheça o fenômeno 'skincare' e como criar sua própria rotina de cuidados faciais

Mais do que apenas estética, uma pele bonita reflete saúde e até mesmo bom astral. O interesse para alcançar essa aparência tem crescido, conforme aponta a pesquisa de vendas no varejo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o destaque na internet sobre o tema, que ganhou título internacional de "skincare".

Esse crescimento, no entanto, tem implicado na preocupação com a qualidade e os componentes dos produtos que estão sendo aplicados no rosto, já que há uma grande variedade no mercado de tônicos, máscaras, loções, cremes hidratantes e outros. De acordo com a dermatologista Helena Rios, o consumidor deve ficar atento e evitar dermocosméticos que apresentem excesso de aroma e coloração.

"Uma das coisas que mais se engana, que a pessoa tem dificuldade de compreender, é que esse produto contém conservantes para se manter estável. É muito importante ficar ligado se tem corantes, cheiros, cor. Quanto mais tem, mais inseguro para a pele".

A médica explica que são esses ingredientes que podem causar reações e processos alérgicos na pele por serem muito químicos. Se houver vermelhidão incomum, coceiras, mudança na textura ou aparecimento de acne é preciso não ignorar os sintomas.

Para além desse uso descoordenado, outro alerta médico é para a indicação de blogueiros e digitais influencers. Uma pesquisa promovida pela Allergan, empresa farmacêutica da Irlanda, revelou que 46% dos entrevistados relatam usar ferramentas de busca da internet como principal fonte de pesquisa. Para a dermatologista Priscilla Rodrigues, é preciso ter em mente sobre o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra.

Ritual

A assistente social Nathani Linhares, 26, adquiriu uma rotina de cuidados com a pele quando teve contato com a cultura coreana e se deparou com os dez passos de beleza, que são amplamente divulgados entre influenciadoras na redes sociais. Com o interesse, Nathani começou a pesquisar online produtos que seriam interessantes para ela. Apesar de usar dermocosméticos de outros países, ela conta que pede orientação à dermatologista que a acompanha.

Antes desse contato, a assistente social fazia cuidados esporádicos e que não eram adequados. "Percebi que eu usava muita água micelar para tirar a maquiagem, muito algodão e, mesmo assim, eu não sentia minha pele limpa. Eu usava protetor solar, só que eu era bem mais displicente", recorda.

Nathani Linhares gosta de testar produtos importados Helene Santos

O uso do protetor solar é indispensável, especialmente para o clima do Nordeste. A indicação da médica Priscilla Rodrigues é que seja aplicado cerca de 30 minutos antes de sair de casa e reaplicado a cada três horas, pelo menos. Além disso, a quantidade necessária é de uma colher de chá cheia.

A pele dos coreanos, tão desejada por Nathani, no entanto, tem características específicas diferentes da nacional que costuma ser mais oleosa por causa do clima tropical. Além disso, eles tendem a ter maior contato com a poluição, por isso, a rotina de 'skincare' é algo tido como sagrado e feito por pessoas de todas as classes sociais, todos os gêneros e todas as idades.

Adepta do 'k-beauty', termo que abrange essa rotina sul-coreana, Nathani conta que adaptou os passos para o seu dia a dia. "Faço com que minha rotina seja a mais simples possível, porque eu não quero que se torne uma coisa chata. Eu sigo muitas pessoas nas redes sociais que cuidam da pele, mas eu consigo diferenciar que temos necessidades diferentes".

Para ela, os passos mais importantes, pela manhã, são a limpeza, a hidratação e a proteção solar. Por ter a pele seca, Nathani opta por focar mais na segunda parte e, ao longo do dia, usa mists. Esses produtos são conhecidos como águas enriquecidas com propriedades hidratantes.

"Em ambientes com ar-condicionado, a minha pele acaba ressecando muito e eu sinto que ela já meio que rasga, ela seca, então eu acabo hidratando mais que outras pessoas", explica.

À noite, além de higienizar e tonificar o rosto, Nathani usa ainda, três vezes por semana, um creme composto por baixas concentrações dos ácidos lático e hialurônico para clarear manchas. A assistente social conta que conheceu o produto pela internet e resolveu experimentar, mas antes consultou o médico dermatologista para saber se era adequado. Esse uso intercalado é indicado por profissionais em determinados casos, para não agredir tanto a pele. "Você pode fazer um intercâmbio desses produtos. Em uma noite, você pode hidratar, rejuvenescer ou usar uma vitamina C, por exemplo, e em outra usar um ácido para clarear ou pra tratar acne", recomenda Priscilla.

A proteção solar é indispensável e deve ser reaplicada a cada três horas, pelo menos

Acne

Já a modelo Stephanie Rios, 20, passou a se interessar nos cuidados faciais ao apresentar um quadro de acne e oleosidade. "Quando eu cheguei aos 18 anos, comecei a ter espinhas e cravos. Sempre tive uma pele muito boa, bem lisinha, sem nenhum problema, aí bateu o desespero e eu comecei a cuidar", relembra.

Problema frequente entre adolescentes e até jovens adultos, a acne requer maior zelo e tratamentos específicos. As dicas da médica Maria Genúcia Cunha são básicas: evitar espremer as espinhas e os cravos, reforçar a limpeza da pele e ter uma alimentação saudável. Além disso, ela recomenda o acompanhamento constante de um dermatologista, que irá prescrever as substâncias adequadas. "Podem ser usados antibióticos ou anti-inflamatórios em loções ou em géis. Essa pele precisa ser revista periodicamente, pois o paciente precisa ser examinado quanto à questão hormonal para saber se existe algum distúrbio".

Seguindo esses passos, Stephanie viu a melhora da sua pele e resolveu criar sua própria sequência de cuidados. Adepta de receitinhas caseiras, a modelo sempre experimenta o que indicam. "Se, pelo menos, duas pessoas fizeram e se deram bem, eu testo também, porque eu amo receita caseira. Gosto de colocar banana no rosto, fazer esfoliação com café ou com açúcar e mel", revela.

No entanto, Helena alerta: "não é porque um ingrediente é natural que vai fazer bem". A dermatologista explica que a manipulação errada pode ter efeito reverso. "Derivados cítricos, como o limão, podem causar reações em contato com o sol. Por isso, caso faça o uso, limpe muito bem a área para retirar totalmente", adverte.

Outro cuidado que a modelo tem é de sempre tirar a maquiagem antes de dormir, já que percebeu que sua pele sempre ficava com um aspecto cansado no dia seguinte, quando não a limpava.

Pessoas com peles acneicas devem evitar mexer nas lesões e reforçar a limpeza facial

Cuidados masculinos

O produtor de moda Bruno Xavier, 23, há cerca de cinco anos passou a manter hábitos regulares quando viu a melhora da pele com o uso da vitamina C. Entre os benefícios desse composto, ele sentiu a potente hidratação e a textura viçosa.

Bruno Xavier mantém cuidados faciais depois de ver os benefícios na pele Helene Santos

De acordo com a dermatologista Priscilla, a vitamina também promove um leve clareamento e uniformização e é indicado para os cuidados de qualquer faixa etária, já que pode ser usada como complemento tanto no tratamento da acne quanto do rejuvenescimento e tem propriedades antioxidades. No entanto, por ser uma pele mais grossa e oleosa, a do homem necessita de cuidados diferenciados. A médica Maria Genúcia indica o uso de produtos mais secos, leves e com textura fina.

Aliado a isso, Bruno investe em sabonete faciais que controlem a oleosidade e na esfoliação, bem como em consultas dermatológicas a cada três meses. Cuidar da pele não tem muito segredo, busque conhecer qual o tipo e evite o uso daquilo que não há conhecimento sobre, vamos testar?