Curso gratuito de maquiagem com Marcos Costa, amanhã, na CDL, em Fortaleza

À frente da Turnê "Adoro Maquiagem, Marcos Costa recebe o público cearense para curso gratuito sobre tendências. O evento, com dicas sobre combinações e durabilidade de produtos específicos para o clima da região acontece nesta sexta-feira (23), das 10 horas às 14 horas, na Câmara dos Dirigentes Logistas de Fortaleza (CDL).

De acordo com Marcos Costa, o curso está aberto para um público heterogêneo. Na oportunidade, o profissional apresentá dicas para o dia a dia da mulher brasileira, sempre respeitando os estilos, tons e tipos de pele.

DANILO APOENA"> Fascinado pelo universo das cores, Marcos Costa apresenta ao público cearense as novidades da turnê "Adoro Maquiagem" FOTO> DANILO APOENA

"Para as meninas do Ceará, foco na fixação da maquiagem e na durabilidade, bem como na combinação de sombra com lápis e máscara de cílios. Falo também sobre a pele negra, madura, formato de lábios. Enfim, modestia, parte eu gosto muito de fazer tudo isso", declara o profissional.

Serviço

Curso de Maquiagem por Marcos Costa

Data: 23 de agosto

Horário: de 10h às 14 horas

Local: CDL Câmara dos Dirigentes Logistas de Fortaleza

Endereço: Rua 25 de Março, 882 - Centro

Acesso: gratuito ( basta chegar uns 10 minutos antes)