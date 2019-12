Cruzeiro: como funciona e o que um navio pode oferecer de serviços

Quatro dias em um cruzeiro pode fazer qualquer um esquecer da vida em terra firme. Óbvio, dependendo do tipo de viagem que se busca. Para os mais comodistas, aqueles que não gostam de caminhar muito por museus ou sítios arqueológicos, as facilidades de uma embarcação podem ser a salvação. Em novembro deste ano, na segunda edição do WS On Board - evento criado pelo cearense Wesley Safadão - tivemos a oportunidade de vivenciar a vida em alto-mar no MSC Fantasia. Tudo com muito luxo. No roteiro, paradas programadas em Búzios e Ilha Grande.

Como trilha-sonora da trip de Wesley Safadão, as vozes dos cantores Aldair Playboy, Bell Marques, Eric Land, Léo Santana, Márcia Fellipe, Zé Neto e Cristiano e, claro, do anfitrião da festa em alto mar.

Embarcamos no Porto de Santos, em São Paulo, com destino a Búzios e Ilha Grande, o mesmo roteiro do WS On Board, realizado em novembro de 2018. A passagem por essas localidades depende das condições climáticas de cada período do ano. Uma pequena embarcação, que fica acoplada ao navio, leva os passageiros para curtir as duas praias do Rio.

Neste ano, entretanto, o tempo foi mais pesado, prejudicando os passeios, mas em 2018 descemos nas duas praias. A água clara e o mar calmo são característicos da região. O passageiro tem um bom tempo para desfrutar. A preservação é uma das maiores preocupações dos guias.

Voltando ao MSC Fantasia, o cronograma de atividades é quase 24 horas. Tudo em cima de muito luxo e ostentação. Até uma escadaria de pedras Swarovski existe no navio. Dentro da embarcação, uma mistura de etnias. Da camareira ao capitão, os sons do inglês, francês e espanhol são presentes nos corredores das cabines e até nos restaurantes. Calma, não precisa se preocupar. A língua portuguesa também integra o vocabulário de boa parte da tripulação.

O cearense Tirullipa lotou o Teatro l'Avanguardia. No roteiro do humorista, casos engraçados vivenciados pelos passageiro Foto: Divulgação

Sim, dependendo do tipo de acomodação que o dinheiro é capaz de proporcionar, o viajante pode se sentir um pouco "apertado", mas nada que influencie na qualidade e conforto dentro das cabines. Até nas acomodações mais em conta, é possível ter vista para a costa. Quanto ao preço da viagem, não há como determinar algo fixo. Tudo depende do tempo de duração do pacote fechado e o roteiro por onde a embarcação irá passar. No caso do WS On Board, as cabines de duas a quatro pessoas foram comercializadas com valor médio de R$ 3 mil por pessoa. O custo incluiu comida 24 horas. Dependendo do serviço escolhido, podem ser acrescentados sucos e refrigerante; quem preferir, pode escolher bebida alcoólica.

À noite, nas áreas abertas de convivência, a dica é se agasalhar bem do vento frio que vem do Oceano Atlântico. De longe, as luzes das cidades são avistadas.

Instalações

Ao todo, o hóspede do MSC Fantasia desfruta de 27 mil metros quadrados de áreas comuns com cinco piscinas, sendo uma de teto retrátil, 12 hidromassagens, teatro estilo Broadway para mais de 1,5 mil pessoas, 21 bares e lounges, discoteca, cinema 4D, simulador de Fórmula 1, sala de vídeos games, centro de esportes, MSC Aurea SPA, kids clubs e academia. O navio conta ainda com restaurantes à la carte, como o Red Velvet.

A cada passo dentro da embarcação, o mesmo questionamento: "Como cabe tanta coisa dentro de um navio?". De todos os espaços, o que mais chama atenção é o Teatro l'Avanguardia - estrutura de causar inveja para muitos equipamentos brasileiros. Das luzes nos camarins, aos assentos do público, o destaque é o conforto.

Um detalhe para aqueles que querem fazer selfies durante a viagem: a internet é cobrada em dólar. Os custos variam de U$ 50 a U$ 120 por pacote. A sugestão para não pagar é aguardar que o navio se aproxime dos portos ou pare próximo à costa. Mas, em meio a tantas opções de lazer e, para os mais gulosos, a cozinha 24 horas, é fácil ficar longe do smartphone.

A proa do MSC Fantasia é um dos lugares mais escolhidos pelos passageiros para tirar fotos sozinhos ou em grupos

Na volta para Fortaleza, muita gente me fez o mesmo questionamento: "Balança muito? Tu ficou muito enjoado? Faria de novo?". Não é todo mundo que sente enjoo. Não tivemos problemas, mas outros colegas da imprensa que foram convidados não viajaram bem. O balançar é leve, mas nada que faça perder o equilíbrio. Após dois dias dentro do navio é quase imperceptível a sensação.

Para as férias de fim ano, curtir um cruzeiro com a família ou em casal é uma boa opção. Também é uma sugestão de presente para um "Dia das Mães" ou mesmo para quem quer fugir do tradicional roteiro de viagens em grupos.

*O repórter viajou a convite de Wesley Safadão