Corpo forte, mente sã: profissionais orientam sobre a prática de exercícios físicos em casa

Em meio a uma realidade na qual ficar em casa se tornou uma constante, além de, claro, uma necessidade, não falta quem busque meios para manter a saúde com atitudes simples, seja movimentando o corpo ou mantendo a mente em conexão com a sanidade.

Na última semana, academias pelo País fecharam as portas e recomendaram os exercícios físicos dentro das residências. O combate ao novo coronavírus, que causa a Covid-19, é uma prioridade em todo o País e pelo mundo.

Segundo especialistas em Educação Física, manter o corpo ativo pode ser fundamental para encarar o período atípico. A personal trainer Aldenisa Gomes foi uma das profissionais da área a sentir a mudança aos poucos em Fortaleza, quando os alunos mais próximos começaram a solicitar treinos mais específicos e adaptáveis ao ambiente domiciliar.

O anúncio de confirmação dos primeiros casos da doença no Estado, segundo ela, foi o grande responsável pela tomada de medidas. "Foi um movimento muito natural. Logo depois disso, já foi possível ver o esvaziamento desses espaços. Ainda que muitos tenham divulgado medidas de higienização, a preocupação já era grande por conta da gravidade dessa situação", conta, também surpresa pela proporção do momento vivido.

Agora, com o fechamento oficial das academias e dos decretos feitos pelo Governo do Estado como forma de contenção do vírus, o momento de assessorar de perto cada aluno chegou como uma alternativa. De acordo com a educadora, manter o fluxo dos treinos é importante na hora de manter a imunidade em alta, garantir a forma física ou até mesmo para passar o tempo. No entanto, é preciso atenção no momento de escolher as ações certas.

"Indico bastante, desde então, atividades como circuitos e de resistência utilizando o próprio peso corporal. Um treino aeróbico também pode ser bastante prático, até mesmo pela facilidade de fazê-lo subindo e descendo as escadas de casa, por exemplo. Caminhar nas dependências de onde se vive também é uma boa saída", explica ao alertar para a necessidade de levar em consideração as condições físicas e a faixa etária de cada pessoa.

Já para o ortopedista Rodrigo Astolfi, é exatamente esse tipo de cuidado que deve ser levado em consideração dentro de cada casa. "Os exercícios isométricos, que são aqueles no qual se pode manter uma posição em determinado tempo, como a prancha, são bem seguros para a maioria das pessoas", relata. De acordo com o médico, alguns exercícios para a coluna e o abdômen podem ser feitos por pessoas de qualquer idade, sempre levando em consideração alguns cuidados para evitar possíveis lesões.

"Geralmente, indico atividades como deitar no chão, subir no movimento de abdominal e segurar por 30 segundos. Outro é deitar de barriga para baixo e tentar levantar o corpo, também dando essa segurada". Ele alerta que é necessário estar atento aos movimentos e o auxílio de um profissional sempre é recomendado.

Cuidados

A ficha de que o coronavírus é algo a ser combatido só surgiu para Eliene Miranda, grávida de 2 meses e meio, após o primeiro caso no Ceará. Se antes a preocupação estava em segundo plano, passou a ganhar prioridade após o comunicado das autoridades. A partir daí, a servidora pública começou a tomar providências.

"Resolvi, primeiramente, deixar a academia, por ser um local público onde eu estaria vulnerável, e comecei a frequentar o espaço destinado a isso dentro do meu prédio. Com o avanço das proporções de tudo, fiquei com medo até de fazer isso. Agora uso meus materiais na sala de casa", conta.

Antes, ela relata, nunca havia cogitado a possibilidade de precisar utilizar os exercícios no ambiente fechado para não ficar parada. "Nesse momento é o que dá para fazer", opina, ao passo em que também continua preocupada com o desenrolar dos acontecimentos.

Sendo assim, enquanto parte da humanidade aguarda por um desdobramento animador nas próximas semanas, são essas pequenas ações que parecem evidenciar o desejo de lutar para sairmos ainda mais fortes de tudo isso.

Categorias

Aeróbico

Conhecidas por serem atividades capazes de gerar oxigênio com energia para os músculos, as aeróbicas podem ser feitas de forma simples. Segundo a personal Aldenisa Gomes, subir e descer as escadas, além de caminhar dentro de casa, podem ser ações simples com esse intuito.

Básicos

Exercícios como apoios de frente e abdominais também são válidos para quem não está tão habituado às rotinas das academias. Os cuidados devem ser tomados sempre, levando em consideração a faixa etária de quem está fazendo a atividade.

Isometria

As atividades que apostam na isometria, focadas na contração muscular e no equilíbrio, também são simples de serem realizadas. Segundo o ortopedista Rodrigo Astolfi, elas podem ser executadas pelas mais diferentes idades. Entre as ações estão o ato de segurar o abdominal na metade do movimento por um determinado tempo ou até mesmo manter o agachamento durante 30 segundos antes da subida.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.