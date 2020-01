Conheça procedimentos estéticos para eliminar varizes sem fazer cirurgia

Com a proximidade do Carnaval, é comum que as foliãs caprichem nos cuidados com o visual para curtir a festa momina. Na lista dos procedimentos estéticos mais procurados pelas carnavalescas, nesse período do ano, está o tratamento de varizes, afinal de contas, ninguém quer curtir uma praia ou colocar uma fantasia com os vasinhos escuros aparentes.

Para quem deseja se livrar desse incômodo antes de cair na folia, é importante ficar atento às novidades em tratamentos de microvarizes ou mesmo varizes mais internas, sem cirurgia.

Entre os procedimentos mais eficazes e com rápida recuperação, a angiologista e cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita destaca o ClaCs, o Clafs e o laser endovenoso. O ClaCs é um tratamento para varizes e dilatação das veias que combina duas técnicas: a ação do laser associado à crioescleroterapia. Ou seja, é um dos métodos que apresenta resultados satisfatórios na eliminação de microvarizes e varizes.

Segundo a especialista, a escleroterapia consiste na aplicação, com pequenas injeções, de uma substância para queimar o vaso, provocando resposta inflamatória e consequente cicatrização.

Solução

O tratamento realizado com o ClaCs une laser não-invasivo e injeções de glicose, as quais não apresentam riscos para diabéticos, conforme explica Aline Lamaita. Após a utilização do laser, a glicose é aplicada na veia, já sensibilizada. Com o disparo do laser, o fluxo de sangue fica lento, permitindo que a glicose permaneça em contato com o vaso e finalize o processo de secagem do mesmo", diz.

Nos protocolos de escleroterapia, os produtos mais utilizados no Brasil são a glicose hipertônica, o polidocanol e o ethamolin. De acordo com a cirurgiã vascular, essas substâncias podem ser utilizadas em associação com anestésico, caso a paciente não apresente nenhuma contraindicação, e em soluções nas quais se fazem combinações de escleroterápicos.

O número de sessões necessárias para extirpar os pequenos vasos, geralmente, é proporcional à quantidade de varizes. O produto a ser injetado depende da experiência pessoal do médico, das características das varizes e condições individuais da paciente.

"No geral, de uma a três sessões, com intervalo mensal, resolvem o quadro. Os resultados da técnica ClaCs são mais rápidos do que a aplicação convencional de glicose e requer apenas sete dias sem exposição solar", revela.

Já o Clafs ou criolaser e crioescleroterapia com espuma é ideal para eliminar varizes ou áreas com muitos vasos dilatados. Nessa modalidade, a profissional também utiliza agulhas para injetar apenas glicose hipertônica. Segundo a cirurgiã, a diferença é que nesse procedimento a glicose usada é congelada e com aspecto de gel. "A grande vantagem é a associação do frio, o qual causa menos dor na aplicação e reduz a quantidade de hematomas", esclarece.

Nesse caso, é usado o laser transdérmico seguido de injeção de espuma de baixa potência. Essa espuma é menos agressiva e minimiza os riscos de mancha. O Clafs é bastante aplicado para tratar varizes um pouco mais calibrosas e áreas com maior concentração de vasos antigos.

Recuperação

A técnica do laser endovenoso é recomendada para excluir varizes mais internas. Sem cortes, a veia é puncionada e introduzida uma fibra, com uma ponta posicionada na virilha (guiada por ultrassom). A outra extremidade da fibra é conectada ao laser ou radiofrequência que liberam energia para queimar a veia.

Após o protocolo, a fibra é retirada lentamente enquanto a veia é cauterizada em toda a região tratada. Depois de queimada, a veia se transforma em um cordão fibroso (cicatriz) não participando mais da circulação das pernas.

"Na aplicação com laser endovenoso, a recuperação é de quatro a seis dias e gera menos hematomas do que na cirurgia convencional", diz a médica. Portanto, ainda dá tempo de se livrar das varizes para curtir o Carnaval.